ПАВЕЛ ЭГИНСКИЙ

ПАВЕЛ ЭГИНСКИЙ - византийский врач.

Учение и вся деятельность Павла Эгинского прошли в Александрии. Из его сочинений сохранился в латинском переводе компилятивный труд «Компендиум врача в семи книгах» («Compendii medici libri septem»), служивший в Европе учебным пособием по медицине на протяжении всего Средневековья . Первая книга была посвящена беременности, болезням детей и лиц пожилого возраста, диете и режиму; вторая - различным болезням «от головы до пят»; третья - так называемым специфическим болезням, в том числе душевным; четвёртая - кожным болезням; пятая - отравлениям; шестая - хирургии (так называемой малой и полостной, военной и пластической хирургии, учению о переломах, вывихах и ампутациях и др.); седьмая - лекарственным средствам. Особой популярностью пользовалась 6-я книга, о чём свидетельствует тот факт, что на многих медицинских факультетах (например, Парижского университета ) хирургию предписывалось преподавать исключительно по сочинениям Павла Эгинского.

Наряду с хирургией, учёный приобрёл известность как специалист по акушерству и женским болезням (его сочинение в этой области медицины до нас не дошло). Подытожив достижения античной медицины и обогатив её личным опытом, Павел Эгинский способствовал развитию арабской, а затем и европейской медицины.