ПАВЕЛ ДИАКОН (ок. 720‒799 гг.)

Монах- бенедиктинец и историк, написавший «Историю Лангобардов» — главный источник по истории Королевства лангобардов (567–774 гг.).

Павел Диакон происходил был потомком одного из ближайших соратников первого короля лангобардов , Альбоина (560–572 гг.). Родился в герцогстве Фриули, его родителями были Варнефрид и Теодолинда. Получил при дворе короля Ратхиса (744–749 гг.) блестящее образование.

Несмотря на то, что Павел Диакон сам называет себя диаконом, мы ничего не знаем о его хиротонии. Живя при дворе Айстульфа (749–756 гг.) и Дезидерия (757–774 гг.), Павел Диакон стал придворным историком последнего, занимался воспитанием его детей, в особенности — дочери Адальберги, за которой последовал в Беневент после ее замужества в 762 г.

После завоевания Королевства лангобардов франками в 774 г. Павел Диакон ушел в монастырь Монтекассино, а его стал участником сопротивления владычеству франков, за что был схвачен, лишен имущества и отправлен в Королевство франков. Павел Диакон отправился ко двору Карла Великого и добился освобождения брата.

С 782 г. Павел Диакон пять лет жил при дворе Карла Великого, став одним из заметнейших деятелей каролингского возрождения. В 783 г. Павел Диакон по настоянию епископа Меца написал «Историю Мецского епископства», в которой отвел значительной место Арунльфу Мецскому — одному из прародителей династии Каролингов.

В 786 г. Павел Диакон вернулся в Монтекассино, где между 787 и 789 гг. создал «Историю лангобардов», повествующую о народе от его истоков до 744 г., т. е. смерти Лиутпранда, самого могущественного из лангобардских королей.

Кроме того, перу Павла Диакона принадлежит «Гомилиарий», сборник 244-х гомилий (экзегетических произведений предназначенных для подготовки проповедей), написанных по настоянию Карла Великого, сделавшего своим капитулярием использование этого произведения обязательным.

Павел Диакон умер 13 апреля между 797 и 799 гг.

«История лангобардов» — самый крупный источник по истории королевства лангобардов. В ней перемешаны мифы о происхождении лангобардов с реальными историческими фактами. Вполне вероятно, что, заканчивая свой труд концом правления Лиутпранда (744 г.), Павел Диакон не хотел говорить о драматических событиях, приведших к уничтожению Королевства лангобадров, свидетелем которому он был сам.

Создавая свой труд, он использовал множество источников, среди которых сочинения Григория Турского, Исидора Севильского, Беды Достопочтенного, Книгу Пап, а также несохранившиеся сочинения, например, «Истории» Секунда Тридентского. Сочинение Павла Диакон было чрезвычайно популярно в Средние века, о чем свидетельствуют 115 сохранившихся списков.

Иллюстрации:

Павел Диакон.

Сочинения:

«Деяния мецких епископов»;

Павел Диакон. История лангобардов = Historia Langobardorum. — М.: Азбука-классика, 2008. — 320 с.