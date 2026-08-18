ПАВЕЛ ДИАКОН

ПАВЕЛ ДИАКОН (лат. Paulus Diaconus) - лангобардский историк, писатель и богослов.

Из знатной лангобардской семьи. Распространённое в историографии мнение, что при рождении ему было дано имя Варнефрид, не имеет оснований (так звали его отца). Обучался в Павии при дворе короля Ратхиса (744-749 годы), хорошо знал латынь, читал по-гречески, считался одним из самых образованных людей своего времени. Служил секретарём лангобардских королей Айстульфа (749-756 годы) и Дезидерия (756-774 годы), затем учителем дочери последнего Адельперги, ставшей в 762 году женой герцога Беневенто Арихиса II (Арехиса II; умер в 787 году). По её просьбе около 771 написал продолжение эпитомы Евтропия - «Римскую историю» (одно из самых ранних описаний гибели Римской империи ), охватывающую события с 364 по 553 годы. После падения Лангобардского королевства в 774 году уехал во владения Арихиса II, где стал монахом монастыря Монтекассино. После обращения Павла Диакона к Карлу I Великому со стихотворным посланием, в котором он просил освободить своего брата Арихиса (арестован в 776 году за участие в антифранкском заговоре), последний был освобождён, а Павел Диакон приглашён ко двору императора, где находился в 782-786 годах. В 787 году вернулся в Монтекассино.

Главный труд Павла Диакона - «История лангобардов» («Historia Langobardorum»), основанная на письменных памятниках (в том числе не дошедших до нас), устных преданиях и свидетельствах очевидцев, - является основным источником по истории Лангобардского королевства. Не желая описывать гибель королевства, Павел Диакон довёл изложение событий до смерти короля Лиутпранда в 744 году.

Среди филологических трудов Павла Диакона - «Комментарий к грамматике Доната» («Expositio artis donati»), в котором использованы материалы латинских грамматик Присциана, Диомеда и Харизия; сокращённая версия составленного во II веке Помпеем Фестом словаря «О значении слов» («Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum»), являющаяся важным памятником античной и средневековой лексикографии. Автор агиографических сочинений: «Деяния епископов Меца» («Gesta episcoporum Mettensium», около 783 года; охватывает период до 766 года), в котором особое внимание уделено епископу Арнульфу, одному из основателей династии Каролингов; «Житие святого Григория Великого» («Vita beati Gregorii papae») - одно из самых ранних житий святого. Поэтическое наследие Павла Диакона включает поэмы «От сотворения мира» («A principio saeculorum», 763) и «Похвала озеру Комо» («De laude Larii laci»); послания, эпитафии, церковные гимны, написанные гексаметрами и сапфической строфой. К первой строфе гимна Павла Диакона в честь Иоанна Крестителя восходят современные слоговые названия нот (смотри Сольмизация). Павел Диакон составил также цикл проповедей (гомилиарий) на весь литургический год, позднее получивший название «каролингский гомилиарий» и использовавшийся католической Церковью до Ватиканского II собора.