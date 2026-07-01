ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ

ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ (Арабское имя "Булус ибн аз-Заим аль-Халаби") - церковный деятель, архидиакон.

Сын Антиохийского патриарха Макария (? - 1672; занимал престол в 1647-1672 годах), входил в его свиту во время двух путешествий в Россию в 1654-1656 и 1666-1669 годах. Павел Алеппский известен преимущественно как автор записок о путешествии в 1654-1656 годах в Россию через Турцию , Валахию , Молдавию, Украину.

Записки Павла Алеппского содержат описания природы, монастырей, церквей, светских и церковных церемоний, ценные сведения о политических событиях, местных особенностях православной обрядности и церковного искусства, деталях быта, часто не получивших иной письменной фиксации. Арабский оригинал записок сохранился в рукописях XVII-XIX веков, издано только начало текста, немногим более четверти. Публикацию сводного русского перевода подготовил востоковед, выходец из Сирии Г.А. Муркос (Маркус) (1846-1911 годы) на основе специально заказанного в Сирии списка. Свой перевод Муркос дополнил отрывками русского перевода М.П. Полуденского и А.С. Клеванова (1826-1889 годы), осуществлённого с издания английского перевода (который был сделан с более полной рукописи). Текст перевода Муркоса в целях удобства пользования разделён на книги и главы, как и английский перевод, но с некоторыми отличиями.