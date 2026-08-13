ПАВАНА

ПАВАНА (итал. pavana, padovana) - европейский придворный танец XVI - начала XVII веков, итальянского происхождения (по одной из версий, из города Падуя ).

Характерны чёткость строения, нередко квадратность метроритмической структуры, преимущественное аккордовое изложение, иногда расцвеченное пассажами. Музыкальный размер 4/4, 4/2, темп медленный. В XVII веке Павана существовала как самостоятельная инструментальная пьеса, нередко включалась в сюиту вместе с быстрыми 3-дольными танцами ( гальярдой , сальтарелло и др.); расцвет - в творчестве английских вирджиналистов.

Павана возродилась в конце XIX-XX веках в творчестве Г. Форе, К. Сен-Санса, Р. Штрауса, М. Равеля («Павана на смерть инфанты» для фортепиано), А. Берга (Павана из оперы «Воццек»), Р. Воан-Уильямса, К. Караева (Павана из цикла симфонических гравюр «Дон Кихот»), С.М. Слонимского (Павана из оперы «Мария Стюарт»).

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