ПАУНД ЭЗРА

Американский поэт-модернист, переводчик и критик.

Биография и творчество

Появился на свет в 1885 году. В 1901 году начал обучение в Колледже свободных искусств Пенсильванского университета, где познакомился со своей возлюбленной Хильдой Дулитл. Через несколько лет юноша оставил учебу здесь и стал студентом клинтонского колледжа Гамильтона. Здесь он изучал языки (например, древнеанглийский и окситанский) и литературу. После колледжа с 1905 по 1906 год Эзра проходил обучение в Пенсильванском университете, штудируя языки романской группы. Затем начал работать преподавателем колледжа в индианском Крофордсвилле. У Эзры от этого заведения остались ужасные впечатления, он не сходился с консервативно настроенным руководством колледжа, в итоге в 1908 году последовало увольнение строптивого преподавателя.

Молодой человек отправился в английскую столицу, где работал секретарем у выдающегося поэта Уильяма Йейтса . Вскоре Паунд стал писать сам. Он печатал свои стихи и переводы, в частности из средневековой итальянской, а также японской и китайской поэзии. Образцы последней были наиболее полно представлены в сборнике «Старый Китай» (1915), став классическим примером верлибра. В том же 1915 году Паунд опубликовал поэтическую антологию «Des Imagistes», рассказывающую о близком ему модернистском направлении имажизма. С 1917-го и вплоть до 1970 года поэт выпускал знаменитые «Песни» («Cantos») - цикл собственных стихов. В 1920-е годы он продолжал много переводить, также выступая как литературный критик. Он составлял рецензии на произведения Томаса Элиота , Джеймса Джойса , Хемингуэя , Роберта Фроста и др., работая с 1916 года в журнале «Литтл Ревью».

1920-1925 годы Эзра провел в Париже, затем перебрался в итальянский Рапалло. Поэт был сторонником режима Муссолини , с началом Второй мировой приняв сторону Третьего Рейха и его союзников. На итальянском радио он вел профашистские передачи. Паунд не оставлял Муссолини и после переворота 25 июля 1943 года. В том же году в родных США поэт был признан государственным изменником. Однако и в 1945 году тот не переставал выступать против союзников. Вскоре итальянские партизаны арестовали Паунда и передали его американцам. После допросов и проверок Эзра был заключен в пизанскую военную тюрьму. Здесь он так же писал стихи и занимался переводом Конфуция, пока с ним не случился удар. Пробыв в лагере для военнопленных три года, Паунд в 1948 году был переправлен в Вашингтон, где над ним состоялся суд. Последний постановил поместить его в психиатрическую лечебницу св. Елизаветы.

Скандал вызвало присуждение поэту в 1949 году Боллингеновской премии библиотеки Конгресса за написанные в итальянской тюрьме «Пизанские песни». Такая честь для поборника фашизма многим казалась несправедливой, однако премия у Паунда все же осталась.

Пребывая в клинике, поэт не оставил занятий переводом: он переводил Конфуция и Софокла. В 1958 году он был освобожден в результате многочисленных просьб о помиловании со стороны литераторов, признававших большой талант Паунда. После этого он возвратился в Италию, где стал вести довольно затворническую жизнь. По словам навещавшего его Аллена Гинзберга, Паунд отзывался о себе очень критично.

Поэт скончался в 1972 году в Венеции. Погребен на известном венецианском кладбище Сан-Микеле.