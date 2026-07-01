ПАУЛЮС Фридрих

Один из военачальников нацистской Германии.

Родился в Брайнау (Гессен) в семье служащего. В армии с 1910 г., в августе 1911 г. произведен в лейтенанты. Во время 1-й мировой войны служил на штабных должностях на Западном и Восточном фронтах. Участвовал в польской кампании. После разгрома Польши 10-я армия была переименована в 6-ю армию. 3 сентября 1940 г. Паулюс был назначен 1-м обер-квартирмейстером генерального штаба сухопутных войск и заместителем начальника этого штаба генерал-полковника Ф. Гальдера. В этой должности принимал непосредственное участие в разработке плана «Барбаросса». После нападения Германии на СССР Паулюс принимал участие в управлении войсками, наступавшими в глубь советской территории. Командующий уничтоженной под Сталинградом 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс (слева) и его начальник штаба А. Шмидт в штабе 64-й армии после сдачи в плен. 31 января 1943 г. В мае 1942 г. был произведен в генерал-лейтенанты, награжден Рыцарским крестом и назначен командующим 6-й армией, которая участвовала в начавшемся 28 июня 1942 г. стратегическом наступлении на южном участке советско-германского фронта. Армии Паулюса было поручено взять Сталинград, а затем продолжить наступление на кавказском направлении, однако советские войска сковали ее под Сталинградом. По приказу Гитлера на помощь Паулюсу были направлены 4-я танковая армия, две румынские и одна итальянская армия, но и этих сил оказалось недостаточно. 19 ноября 1942 г. в стратегическое наступление под Сталинградом перешли войска Красной Армии. Через 4 дня более чем 300-тысячная группировка немецких войск была окружена. Паулюс, произведенный 20 ноября в генерал-полковники, приказал своим войскам занять круговую оборону. На совещании командиров корпусов он отверг предложение осуществить прорыв из окружения в надежде на то, что его войска будут деблокированы спешно сформированной по приказу Гитлера группой армий «Дон», которую возглавил генерал-фельдмаршал Э. Манштейн. Однако предпринятая Манштейном попытка прорвать созданное советскими войсками внешнее кольцо окружения и соединиться с группировкой Паулюса потерпела провал. Ее разгром был предрешен, но Паулюс продолжал получать из Берлина радиограммы с указаниями держать оборону и обещаниями вызволить его войска из окружения. 8 января 1943 г. советское командование потребовало от Паулюса, чтобы он отдал немецким войскам приказ сдаться в плен, гарантировав сложившим оружие жизнь и освобождение после войны из плена. Паулюс на это никак не отреагировал. Чтобы побудить Паулюса к продолжению борьбы, Гитлер наградил его 15 января дубовыми листьями к Рыцарскому ордену, а вечером 30 января присвоил ему звание генерал-фельдмаршал. За этим скрывался расчет на то, что в столь высоком звании Паулюс предпочтет скорее покончить с собой, чем обесславить себя сдачей в плен. Однако Паулюс 31 января 1943 г. со своим штабом сдался в плен советским солдатам. Будучи военнопленным, он в 1944 г. вступил в антинацистский Союз немецких офицеров, а затем вошел в состав Национального комитета «Свободная Германия». В 1946 г. он выступал свидетелем обвинения на Международном процессе против главных немецких военных преступников. С 1953 г. жил в Дрездене (Германская Демократическая Республика).