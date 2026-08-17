ПАТРУШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился 20.07.1946, с. Идринское Идринского р-на Краснодарского края. Окончил исторический факультет Томского государственного университета в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Формирование неолиберального направления в буржуазной историографии ФРГ (1975).

Докторская диссертация : Макс Вебер и германская буржуазная историография в эпоху империализма. Проблемы политики и теории (МГУ, 1990).

Доктор исторических наук, доцент (1992), профессор (с 1993). Работал на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ. преподавателем Высшей школы европейских культур Российского государственного гуманитарного университета.

Область интересов : История Германии, история немецкой исторической науки, история немецкой философии и общественно-политической мысли.

Сочинения: Автор более 100 работ.

Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ. М., 1981. 152 с.

Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. М., 1992. 208 с.

Патрушев А.И. Макс Вебер: дух и этос капитализма // Философские науки. 1990. № 6. С. 37-45.

Патрушев А.И. Главы по немецкой и австрийской историографии // Историография истории Нового времени стран Европы и Америки (уч. пособие). М., 1990. С. 79-87, 256-272, 334-342, 363-377, 440-446.

Патрушев А.И. Ренессанс Макса Вебера: истоки, дискуссии, тенденции // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 55-69.

Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше // Новая и новейшая история. 1993. № 5. С. 120-151.

Патрушев А.И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта // Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 179-193.

Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера // Новая и новейшая история. 1996. № 3. С. 122-144.

Патрушев А.И. Вернер Конце и пути немецкой социальной истории // Диалог со временем, сб. М., 1996. С. 127-141.

Патрушев А.И. Макс Вебер и проблемы истории Востока // Вестник МГУ. 1998. № 4. С. 8-21.

Патрушев А.И. Курт Брейзиг - еретик исторической науки // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 1999. С. 201-214.

Патрушев А.И. Германия в XX веке. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2004.

Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М: Издательство Международного университета, 2007.

Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М: Изд-во Московского университета, 2009.