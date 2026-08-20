ПАТРОН (лат. patronus ‒ «защитник, покровитель», от pater ‒ «отец»)

Покровитель клиентов в древнем Риме .

Особая форма социальной зависимости, сторонами в которой были патрон и клиент, называлась клиентела . Изначально патрон – член патрицианского рода, бравший под свое покровительство либо чужестранцев, завоеванных или переселившихся в Рим, либо впавших в нужду или нуждавшихся в защите младших сородичей. Античные авторы (Dion. Hal. Ant. Rom., II,9; Plut. Rom., 13) утверждают, что такая роль патрициям была определена Ромулом; не случайно понятия «патриции» (patricii) и «патроны» (patrones) происходят от одного и того же корня «pater». Патрон предоставлял клиенту надел земли, одалживал денег, давал совет, защищал его в суде и т.д., а клиент в свою очередь обязан был служить патрону на войне и в мирной жизни, в случае необходимости оказывать разные услуги, помогать деньгами (например, чтобы выкупить патрона из плена). Узы, связывающие клиента и патрона, считались священными и передавались по наследству. Одна из статей законов XII таблиц гласила: «патрон, если обманет клиента, да будет проклят» (Tab. VIII).

У могущественных патрицианских родов могло быть очень большое количество клиентов: так, когда в 477 г. до н.э. род Фабиев решил своими силами и за свой собственный счет вести войну против этрусского города Вейи, которая закончилась гибелью всех 306-ти мужчин этого рода, их сопровождало более четырех тысяч клиентов (Dion. Hal. Ant. Rom., IX, 15).

В случае отпуска раба на волю бывший хозяин автоматически становился патроном вольноотпущенника: если у последнего не было детей или он умирал без завещания, патрон становился наследником.

В эпоху Великих завоеваний появляется «иностранная» клиентела. Одна из её разновидностей: римские военачальники становились патронами тех народов и провинций, которые они завоевали или в которых воевали. Например, Клавдии Марцеллы стали покровителями Сицилии после II Пунической войны , во время которой Марк Клавдий Марцелл захватил Сиракузы.

По мере роста Римского государства гентильно-экономический аспект клиентелы слабел, вытесняясь политико-экономическим или чисто политическим. Патрон и клиент могли относиться к разным сословиям, но могли принадлежать и к одной социальной группе (сословию), члены которой отличались по богатству и влиянию. Патрон эпохи Поздней республики, имеющий множество клиентов, – либо богач, либо влиятельный политик (или то и другое вместе), использующий «армию» своих клиентов в политической борьбе: они голосуют, как им велено, в комициях или сенате, готовы поддержать своего патрона во время потасовок на форуме: так, клиенты Сципиона Назики помогли ему и его товарищам-сенаторам расправиться с Тиберием Гракхом и его 300 сторонниками (Plut. Tib. Gr. 20).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева