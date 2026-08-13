ПАТРИПАССИАНСТВО

ПАТРИПАССИАНСТВО - в христианстве еретическое учение о том, что на Кресте пострадал единый Бог Отец.

Патрипассианство воз­ник­ло из труд­но­сти со­че­та­ния уче­ний о еди­ном Бо­ге и о бо­же­ст­ве Сы­на Бо­жия, Ло­го­са , во­пло­тив­ше­го­ся в Ии­су­се Хри­сте. Патрипассианство ина­че на­зы­ва­ет­ся мо­да­ли­сти­че­ским мо­нар­хи­ан­ст­вом, ко­то­рое рас­смат­ри­ва­ет Ли­ца трие­ди­но­го Бо­га все­го лишь как различные про­яв­ле­ния, мо­ду­сы еди­ной ипо­ста­си Бо­га. Ис­точ­ни­ка­ми по Патрипассианству яв­ля­ют­ся по­ле­мические и ис­то­рические тру­ды Тер­тул­лиа­на, Ип­по­ли­та Рим­ско­го, Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го, святителя Афа­на­сия Ве­ли­ко­го, святителя Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, святителей Епи­фа­ния Кипр­ско­го, Фео­до­ри­та Кир­ско­го.

В конце II века патрипассианство на­чал про­по­ве­до­вать в Ри­ме ма­ло­ази­ец Прак­сей. Хо­тя, по сло­вам Тер­тул­лиа­на, Прак­сей «рас­пял От­ца», в то же вре­мя он ото­жде­ст­в­лял Бо­га с От­цом, Святым Ду­хом и Хри­стом, а Сы­на - с Ии­су­сом, то есть че­ло­ве­ком и пло­тью. Вы­ра­же­ние Прак­сея «Сын стра­ж­дет, Отец со­стра­ж­дет» не­со­вмес­ти­мо с бу­к­валь­ным патрипассианством. В конце II века в Смир­не (ны­не Из­мир) патрипассианство про­по­ве­до­вал Но­эт (Но­ит). Он был осу­ж­дён ме­ст­ной цер­ко­вью, но его по­сле­до­ва­те­ли Эпи­гон и Кле­о­мен име­ли ус­пех в Ри­ме. По их уче­нию, еди­ный Отец и Бог - тво­рец все­го, Сам в Се­бе со­кро­вен­ный, не­ви­ди­мый, не­рож­дён­ный, бес­стра­ст­ный и бес­смерт­ный, по Сво­ему же­ла­нию яв­ля­ет­ся ми­ру, ста­но­вит­ся ви­ди­мым, ро­ж­да­ет­ся от Де­вы, стра­да­ет и уми­ра­ет.

Са­мый из­вест­ный про­по­вед­ник патрипассианства - пре­сви­тер Са­вел­лий, по име­ни ко­то­ро­го это уче­ние на­зы­ва­лось на Вос­то­ке са­вел­ли­ан­ст­вом. Около 215 года он учил в Ри­ме, за­тем его про­по­ведь по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в Ли­вии и Пен­та­по­ле (название Ки­ре­наи­ки ). Про­дол­жая уче­ние пред­ше­ст­вен­ни­ков, го­во­рив­ших поч­ти ис­клю­чи­тель­но о со­от­но­ше­нии От­ца и Сы­на, Са­вел­лий ввёл тер­мин «Сы­но­отец». Но за­тем в его сис­те­ме на­шло ме­сто и уче­ние о Святом Ду­хе. Бог - еди­ная ипо­стась, сущ­ность, субъ­ект; Отец, Сын и Дух - толь­ко раз­ные Его име­но­ва­ния по ана­ло­гии со­ста­ва че­ло­ве­ка из те­ла, ду­ши и ду­ха, солн­ца - из «трёх энер­гий»: све­та, те­п­ла и круг­лой фор­мы. Три ли­ца - все­го лишь три мо­ду­са про­яв­ле­ния Бо­га во­вне, в от­но­ше­нии к ми­ру. По­ло­жи­тель­ное зна­че­ние уче­ния Са­вел­лия и мо­да­лиз­ма в це­лом как про­ти­во­вес три­ни­тар­но­му су­бор­ди­на­цио­низ­му, весь­ма силь­но­му в до­ни­кей­ском бо­го­сло­вии, от­ме­чал В.В. Бо­ло­тов. Со­глас­но Ип­по­ли­ту Рим­ско­му, патрипассианство бла­го­во­ли­ли римские епи­ско­пы Зе­фи­рин (198-217 или 218 годы) и Кал­лист I (218-222), од­на­ко это сви­де­тель­ст­во при­стра­ст­но, по­сколь­ку Ип­по­лит был су­бор­ди­на­цио­ни­стом. При этом, по со­об­ще­нию са­мо­го же Ип­по­ли­та, епископ Кал­лист от­лу­чил Са­вел­лия. В IV веке влия­ние са­вел­ли­ан­ст­ва про­яви­лось у за­щит­ни­ка Ни­кей­ско­го дог­ма­та епископа Ан­кир­ско­го Мар­кел­ла, ко­то­рый был осу­ж­дён II Все­лен­ским со­бо­ром.

В XVIII веке патрипассианство воз­ро­ди­лось в уче­нии Э. Све­ден­бор­га; в XIX веке к не­му про­яв­ля­ли ин­те­рес тео­ло­ги ли­бе­раль­но­го про­тес­тан­тиз­ма с его ан­ти­три­ни­тар­ны­ми тен­ден­ция­ми.

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