ПАТРИОТОВ ДВИЖЕНИЕ
ПАТРИОТОВ ДВИЖЕНИЕ - демократическое движение в республике Соединённых провинций.
Сформировалось в 1770-х годах на фоне экономической стагнации, проблем в колониальном хозяйстве и усиления проанглийской линии в политике Вильгельма V. Объединило среднюю и мелкую промышленную буржуазию, оппозиционное дворянство и другие круги, выдвигавшие требования демократизации системы государственного управления, принятия антикоррупционных законов и экстренных мер по стимулированию экономики. Одним из руководителей Патриотов движения стал Й.Д. ван дер Капеллен тот ден Пол.
Большое влияние на развитие Патриотов движения оказала Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. Патриоты активно поддержали американцев, выступив против проанглийской политики правительства, за заключение союза с Францией. В конце 1780 года Соединённые провинции присоединились к Декларации о вооружённом нейтралитете 1780 года, следствием чего стала 4-я англо-голландская война (смотреть Англо-голландские войны XVII-XVIII веков). Неудача в войне и широкий круг проблем, требовавших решения (ограничение власти статхаудера и буржуазной олигархии, ликвидация партикуляризма провинций и городов, отмена старинных феодальных повинностей и так далее), способствовали преодолению Патриотов движения локальных провинциальных рамок и привлечению на его сторону бюргерства, крестьян, а также священников-католиков. Программным документом Патриотов движения стал опубликованный анонимно Капелленом тот ден Полом в сентябре 1781 года памфлет «К народу Нидерландов» («Aan het Volk van Nederland»).
Осенью 1781 года повсеместно стали формироваться отряды добровольной гражданской милиции, в провинциях избирались советы уполномоченных. С 1783 года созывались собрания регентов отдельных провинций, был отменён ряд крестьянских повинностей. Более радикальная программа Патриотов движения (1785) предусматривала установление власти народного представительного собрания, которому должен подчиняться статхаудер. Политическим центром Патриотов движения стала провинция Утрехт. Под давлением Патриотов движения в Голландии, Фрисландии и Утрехте статхаудер лишился права назначать членов магистрата, права командовать военным гарнизоном, расквартированным в Гааге. Кроме того, провинциальные штаты Голландии и Утрехта лишили Вильгельма V званий наследственного статхаудера и адмирала флота республики, руководство армией было передано комиссии из 5 депутатов. Вильгельм V в сентябре 1785 года покинул Гаагу и поселился в провинции Гелдерланд. В ноябре 1785 года Генеральные штаты заключили оборонительный союз с Францией.
Однако позиция большинства регентов в провинциальных штатах, не разделявших политического радикализма патриотов и всё больше склонявшихся к компромиссу со статхаудером, привела к расколу Патриотов движения. Сначала сторонники статхаудера при финансовой поддержке Великобритании одержали победу в Гелдерланде и Зеландии, а к лету 1786 года практически уже весь север страны был под властью оранжистов (под контролем Патриотов движения оставались Голландия, Утрехт, Оверэйссел, Гронинген). Попытки Франции и Пруссии добиться компромисса между враждующими сторонами не увенчались успехом. В 1787 году произошли первые столкновения между армией Вильгельма V и отрядами гражданской милиции. Возросла и угроза интервенции со стороны Пруссии (Вильгельм V был женат на прусской принцессе Вильгельмине).
Прусская армия (26 тысяч человек) 13.9.1787 года вступила на территорию Соединённых провинций и 10.10.1787 года при поддержке оранжистов вошла в Амстердам. Была восстановлена власть статхаудера и обнародован «Акт о гарантии» - соглашение между Оранско-Нассауской династией и Великобританией о защите института статхаудерства, по которому этот институт прочно закреплялся в конституции республики. Патриоты подверглись жестоким репрессиям. Многие из них покинули страну.
События 1784-1787 годов, определяемые нидерландской историографией как «Батавская революция», способствовали возрастанию революционных настроений в Европе, в частности в Южных Нидерландах (смотреть Брабантская революция 1789-1790 годов) и во Франции.