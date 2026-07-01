ПАТРИОТОВ ДВИЖЕНИЕ

ПАТРИОТОВ ДВИЖЕНИЕ - демократическое движение в республике Соединённых провинций.

Сфор­ми­ро­ва­лось в 1770-х годах на фо­не эко­но­мической стаг­на­ции, про­блем в ко­ло­ни­аль­ном хо­зяй­ст­ве и уси­ле­ния про­анг­лий­ской ли­нии в по­ли­ти­ке Виль­гель­ма V. Объ­е­ди­ни­ло сред­нюю и мел­кую промышленную бур­жуа­зию, оп­по­зиционное дво­рян­ст­во и другие кру­ги, вы­дви­гав­шие тре­бо­ва­ния де­мо­кра­ти­за­ции сис­те­мы государственного управ­ле­ния, при­ня­тия ан­ти­кор­руп­ци­он­ных за­ко­нов и экс­трен­ных мер по сти­му­ли­ро­ва­нию эко­но­ми­ки. Од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Патриотов движения стал Й.Д. ван дер Ка­пел­лен тот ден Пол .

Боль­шое влия­ние на раз­ви­тие Патриотов движения ока­за­ла Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. Пат­рио­ты ак­тив­но под­дер­жа­ли аме­ри­кан­цев, вы­сту­пив про­тив про­анг­лий­ской по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва, за за­клю­че­ние сою­за с Фран­ци­ей. В конце 1780 года Со­еди­нён­ные про­вин­ции при­сое­ди­ни­лись к Дек­ла­ра­ции о во­о­ру­жён­ном ней­тра­ли­те­те 1780 года, след­ст­ви­ем че­го ста­ла 4-я анг­ло-голландская вой­на (смотреть Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков). Не­уда­ча в вой­не и ши­ро­кий круг про­блем, тре­бо­вав­ших ре­ше­ния (ог­ра­ни­че­ние вла­сти стат­хау­де­ра и бур­жу­аз­ной оли­гар­хии, ли­к­ви­да­ция пар­ти­ку­ля­риз­ма про­вин­ций и го­ро­дов, от­ме­на ста­рин­ных феодальных по­вин­но­стей и так далее), спо­соб­ст­во­ва­ли пре­одо­ле­нию Патриотов движения ло­каль­ных про­винциальных ра­мок и при­вле­че­нию на его сто­ро­ну бюр­гер­ст­ва, кре­сть­ян, а так­же свя­щен­ни­ков-ка­то­ли­ков. Про­грамм­ным до­ку­мен­том Патриотов движения стал опуб­ли­ко­ван­ный ано­ним­но Ка­пел­ле­ном тот ден По­лом в сентябре 1781 года пам­флет «К на­ро­ду Ни­дер­лан­дов» («Aan het Volk van Ne­derland»).

Осе­нью 1781 года по­все­ме­ст­но ста­ли фор­ми­ро­вать­ся от­ря­ды доб­ро­воль­ной гражданской ми­ли­ции , в про­вин­ци­ях из­би­ра­лись со­ве­ты упол­но­мо­чен­ных. С 1783 года со­зы­ва­лись со­б­ра­ния ре­ген­тов отдельных про­вин­ций, был от­ме­нён ряд кре­сть­ян­ских по­вин­но­стей. Бо­лее ра­ди­каль­ная про­грам­ма Патриотов движения (1785) пре­ду­смат­ри­ва­ла ус­та­нов­ле­ние вла­сти народного пред­ста­вительного со­б­ра­ния, ко­то­ро­му дол­жен под­чи­нять­ся стат­хау­дер. По­ли­тическим цен­тром Патриотов движения ста­ла провинция Ут­рехт. Под дав­ле­ни­ем Патриотов движения в Гол­лан­дии, Фрис­лан­дии и Ут­рех­те стат­хау­дер ли­шил­ся пра­ва на­зна­чать чле­нов ма­ги­ст­ра­та, пра­ва ко­ман­до­вать во­енным гар­ни­зо­ном, рас­квар­ти­ро­ван­ным в Гаа­ге. Кро­ме то­го, про­винциальные шта­ты Гол­лан­дии и Ут­рех­та ли­ши­ли Виль­гель­ма V зва­ний на­следственного стат­хау­де­ра и ад­ми­ра­ла фло­та рес­пуб­ли­ки, ру­ко­во­дство ар­ми­ей бы­ло пе­ре­да­но ко­мис­сии из 5 де­пу­та­тов. Виль­гельм V в сентябре 1785 года по­ки­нул Гаа­гу и по­се­лил­ся в провинции Гел­дер­ланд. В но­ябре 1785 года Ге­не­раль­ные шта­ты за­клю­чи­ли обо­ро­нительный со­юз с Фран­ци­ей.

Од­на­ко по­зи­ция боль­шин­ст­ва ре­ген­тов в про­винциальных шта­тах, не раз­де­ляв­ших по­ли­тического ра­ди­ка­лиз­ма пат­рио­тов и всё боль­ше скло­няв­ших­ся к ком­про­мис­су со стат­хау­де­ром, при­ве­ла к рас­ко­лу Патриотов движения. Сна­ча­ла сто­рон­ни­ки стат­хау­де­ра при фи­нан­со­вой под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии одер­жа­ли по­бе­ду в Гел­дер­лан­де и Зе­лан­дии, а к ле­ту 1786 года прак­ти­че­ски уже весь се­вер стра­ны был под вла­стью оран­жи­стов (под кон­тро­лем Патриотов движения ос­та­ва­лись Гол­лан­дия, Ут­рехт, Ове­рэйс­сел, Гро­нин­ген). По­пыт­ки Фран­ции и Прус­сии до­бить­ся ком­про­мис­са ме­ж­ду вра­ж­дую­щи­ми сто­ро­на­ми не увен­ча­лись ус­пе­хом. В 1787 году про­изош­ли пер­вые столк­но­ве­ния ме­ж­ду ар­ми­ей Виль­гель­ма V и от­ря­да­ми гражданской ми­ли­ции. Воз­рос­ла и уг­ро­за ин­тер­вен­ции со сто­ро­ны Прус­сии (Виль­гельм V был же­нат на прусской прин­цес­се Виль­гель­ми­не).

Прусская ар­мия (26 тысяч человек) 13.9.1787 года всту­пи­ла на тер­ри­то­рию Со­еди­нён­ных про­вин­ций и 10.10.1787 года при под­держ­ке оран­жи­стов во­шла в Ам­стер­дам. Бы­ла вос­ста­нов­ле­на власть стат­хау­де­ра и об­на­ро­до­ван «Акт о га­ран­тии» - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­сти­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о за­щи­те ин­сти­ту­та стат­хау­дер­ст­ва, по ко­то­ро­му этот ин­сти­тут проч­но за­кре­п­лял­ся в кон­сти­ту­ции рес­пуб­ли­ки. Пат­рио­ты под­верг­лись жес­то­ким ре­прес­си­ям. Мно­гие из них по­ки­ну­ли стра­ну.

Со­бы­тия 1784-1787 годов, оп­ре­де­ляе­мые ни­дерландской ис­то­рио­гра­фи­ей как «Ба­тав­ская ре­во­лю­ция», спо­соб­ст­во­ва­ли воз­рас­та­нию ре­во­люционных на­строе­ний в Ев­ро­пе, в ча­ст­но­сти в Южных Ни­дер­лан­дах (смотреть Бра­бант­ская ре­во­лю­ция 1789-1790 годов) и во Фран­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)