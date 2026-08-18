ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - название политической организаций в Польше в 1-й половине XIX века.
1) Тайная революционная организация («Национальное Патриотическое Общество» - «Narodowe Towarzystwo Patriotyczne»). Создана 19.4(1.5).1821 года майором В. Лукасиньским (1786-1868) по образцу организаций карбонариев. Объединила часть членов организации «Национальное масонство» (действовала в 1819-1820 годы в целях пробуждения в армии Царства Польского «духа противодействия самоуправству» великого князя Константина Павловича, а также популяризации масонских принципов солидарности и братства) и великопольского Союза «косинеров». Ставила целью восстановление независимой Польши. Возглавлялась Центральным отделом. Территория, на которой действовало «Патриотическое Общество», в организационном отношении делилась на 6 провинций, седьмую составила армия. После ареста Лукасиньского в 1822 году (остаток жизни провёл в заключении) активность «Патриотического Общества» заметно снизилась. После того как в ходе следствия по делу декабристов выяснилось, что «Патриотическое Общество» поддерживало контакты с Южным обществом, организация в 1826 году была запрещена.
2) Легальная организация (также известна как «Патриотический клуб» - «Klub Patriotyczny»). Создана 19.11(1.12).1830 года по инициативе членов «Заговора Высоцкого» (объединял сторонников радикальных методов борьбы за независимость Польши в Варшавской школе подхорунжих пехоты; их выступление в ночь с 17(29) на 18(30).11.1830 года положило начало Польскому восстанию 1830-1831 годов). Добивалась активизации военных действий против российских войск и преобразования Административного совета Царства Польского в Национальное правительство. Распущена 22.11(4.12).1830 года генералом Ю. Хлопицким. После падения диктатуры Хлопицкого возобновила свою деятельность 7(19).1.1831 года под председательством И. Лелевеля. Организовала ряд массовых манифестаций, вынудивших польский Сейм принять акт о детронизации Николая I. Члены «Патриотического Общества», являясь поборниками идеи возрождения Речи Посполитой в границах 1772 года, расходились в представлениях о направлении и темпе социальных и политических реформ, хотя и признавали их необходимость, особенно в сфере сельского хозяйства. Правое крыло «Патриотического Общества» было представлено Лелевелем и М. Мохнацким, левое - Я. Чиньским, Т. Кремповецким и священником А. Пуласким. После разгрома польских повстанцев российской армией «Патриотическое Общество» организовало ряд массовых манифестаций в Варшаве. После манифестации 3(15).8.1831 года, вылившейся в беспорядки (самосуд над генералами Царства Польского, сохранившими верность присяге, и заключёнными, подозревавшимися в шпионаже), 5(17).8.1831 года распущено диктатором восстания генералом Я. Круковецким.