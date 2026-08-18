Патриоти́ческое óбщество

Патриоти́ческое óбщество (ПО) — первая в России женская общественная организация, созданная в Санкт-Петербурге в 1812.

Возникло на фоне роста патриотических настроений в период Отечественной вой­ны 1812. Благотворительная деятельность ПО заключалась в оказании помощи пострадавшим от вой­ны (в определении бедных в социальные и медицинские учреждения, предоставлении квартир, помощи ремесленникам). Делами ПО управлял Совет из действительных членов во главе с председательницей. Изменения устава ПО происходили в 1817, 1833, 1882. ПО были организованы разные благотворительные заведения в Санкт-Петербурге: училище сирот 1812; патриотические школы; лечебница; рукодельные; школа народного искусства и т. д. В 1853 ПО вошло в состав Ведомства императрицы Марии. С конца 1850‑х основное внимание уделялось женскому образованию: улучшению учебных планов, учебно-воспитательной работе, развитию рукодельных навыков воспитанниц. В 1894 Санкт-Петербургское ПО переименовано в Императорское ПО. В годы Русско-японской вой­ны 1904–1905 и Первой мировой вой­ны 1914–1918 усилия ПО были направлены на оказание помощи раненым. В 1917 учреждения ПО вошли в систему Министерства общественного призрения Временного правительства .

Лит .: L-летие IV отделения Собственной его имп. величества канцелярии [1828–1878]: хроника Ведомства учреждений императрицы Марии, состоящих под непосредственным их императорских величеств покровительством. СПб., 1878; Шумигорский Е. В. Императорское женское патриотическое общество (1812–1912). СПб., 1912. А. Н. Гривастова.