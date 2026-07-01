ПАТРИКЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ
ПАТРИКЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ - князь, русский государственный деятель и военачальник, боярин.
Из рода Патрикеевых, близкий родственник по матери великих князей московских Василия II Васильевича Тёмного и Ивана III Васильевича. Впервые упоминается в 1455 году как великокняжеский воевода, успешно отразил нападение отрядов хана Большой Орды Сеид-Ахмеда, частично уже переправившихся через Оку, ниже Коломны. Летом 1459 года возглавил поход большой рати на Вятскую землю: после взятия Орлова и Котельнича, ожесточённых боёв под Хлыновом вятчане признали власть великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного. По распоряжению великого князя московского исполнял функции судьи высшей инстанции, главным образом по поземельным конфликтам. В 1461-1462 годах свидетельствовал в числе других бояр завещание Василия II (его имя названо первым из 4) и приписную грамоту к завещанию (первым из 2 светских свидетелей).
Полностью сохранил свои ведущие позиции в Боярской думе и при дворе на протяжении почти всего правления великого князя московского Ивана III Васильевича. Наместник великокняжеской части Москвы (не позднее 1472 - января 1499 года). Принимал поручительства (в том числе деньгами) от высокопоставленных персон за попавших в опалу лиц (в 1474 году за князя Д.Д. Холмского). Регулярно присутствовал в составе небольших комиссий бояр в процессах, где судьёй высшей инстанции был сам великий князь; часто назывался (всегда на 1-м месте) в числе других бояр при докладах великому князю решений суда низшей инстанции; по распоряжениям Ивана III исполнял функции судьи высшей инстанции, ему также докладывались дела судей низших инстанций для вынесения окончательных решений. Участник казанско-русской войны 1467-1469 годов. В походе на Новгородскую республику (1477-1478) 1-й воевода в полку великого князя (то есть в определённых отношениях руководил армией в целом), от имени и по поручению Ивана III выступал главным переговорщиком с представителями новгородского правительства. Участник похода на Тверь осенью 1485 года. В конце 1485 - начале 1486 годов возглавил войска на западной границе на случай ожидавшегося похода бежавшего в Великое княжество Литовское (ВКЛ) бывшего великого князя тверского Михаила Борисовича. В 1488 году отказал князю угличскому Андрею Васильевичу Большому (Горяю) в его просьбе выступить посредником перед Иваном III в разрешении противоречий между братьями. В 1488-1494 годы в необходимых случаях поддерживал (и, возможно, инициировал) неофициальные контакты с представителями рады ВКЛ; в 1492-1494 годы возглавлял комиссии Боярской думы на переговорах с официальными послами и посланниками ВКЛ, двор Патрикеева в Московском Кремле выступал иногда как вторая по значимости русская резиденция (после великокняжеского дворца), где давались приёмы литовским дипломатам, а порой велись переговоры. В январе 1489 года участвовал в приёме посла Священной Римской империи Н. Поппеля и в переговорах с ним. Присутствовал на церемониях поставления митрополитов (1490, 1495), в заседаниях собора 1490 года (о новгородских еретиках); имел близкие связи с московским Симоновым монастырем (после смерти Патрикеева по его душе был дан вклад в 200 рублей). В 1493 году от имени Ивана III вёл переговоры с волоцким князем Борисом Васильевичем об обмене земель (проект в значительной мере реализован в 1497 году с сыновьями Бориса, князьями Фёдором и Иваном Борисовичами, Патрикеев присутствовал при обмене). В 1493 году назван 1-м воеводой из пяти, находившихся непосредственно при Иване III. По вероятной гипотезе Л.В. Черепнина, Патрикеев имел непосредственное отношение к созданию Судебника 1497 года (смотреть в статье Судебники XV-XVI веков).
Патрикеев был очень богатым человеком: в его завещании (около 1497-1498 годов) упомянуто свыше 40 вотчин в 16 уездах, только взрослых холопов и холопок в его нескольких дворах в Москве насчитывалось более 200 человек (не считая находившихся в загородных владениях и заранее отпущенных на волю). В 1492 году, во время строительных работ в Московском Кремле, именно на двор Патрикеева временно переехал со всей семьёй великий князь московский Иван III.
Непосредственно политические причины опалы Патрикеева и членов его семьи остаются неясными, но вероятна их некая связь с борьбой двух придворных «партий» - великого князя Дмитрия Ивановича Внука и князя Василия Ивановича (будущего великого князя московского Василия III Ивановича). Первые признаки падения Патрикеева проявились в последние месяцы 1498 года. В январе 1499 года пострижен в монахи с именем Иосиф в Троице-Сергиеве монастыре (16 февраля дал вкладом 200 рублей, скорее всего, в связи с принятием монашества). Был женат на дочери боярина В.Г. Ховрина Евдокии Владимировне (годы рождения и смерти неизвестны).