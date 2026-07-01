ПАТРИКЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ

ПАТРИКЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ - князь, русский государственный дея­тель и вое­на­чаль­ник, боя­рин .

Из ро­да Пат­ри­кее­вых, близ­кий род­ст­вен­ник по ма­те­ри великих кня­зей мо­с­ков­ских Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го и Ива­на III Ва­силье­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1455 году как ве­ли­ко­кня­же­ский вое­во­да, ус­пеш­но от­ра­зил на­па­де­ние от­ря­дов ха­на Боль­шой Ор­ды Се­ид-Ах­ме­да, час­тич­но уже пе­ре­пра­вив­ших­ся че­рез Оку, ни­же Ко­лом­ны. Ле­том 1459 года воз­гла­вил по­ход боль­шой ра­ти на Вят­скую зем­лю: по­сле взя­тия Ор­ло­ва и Ко­тель­ни­ча, ожес­то­чён­ных бо­ёв под Хлы­но­вом вят­ча­не при­зна­ли власть великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го. По рас­по­ря­же­нию великого князя мо­с­ков­ско­го ис­пол­нял функ­ции су­дьи выс­шей ин­стан­ции, главным образом по по­зе­мель­ным кон­флик­там. В 1461-1462 годах сви­де­тель­ст­во­вал в чис­ле других бо­яр за­ве­ща­ние Ва­си­лия II (его имя на­зва­но пер­вым из 4) и при­пис­ную гра­мо­ту к за­ве­ща­нию (пер­вым из 2 свет­ских сви­де­те­лей).

Пол­но­стью со­хра­нил свои ве­ду­щие по­зи­ции в Бо­яр­ской ду­ме и при дво­ре на про­тя­же­нии поч­ти все­го прав­ле­ния великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча. На­ме­ст­ник ве­ли­ко­кня­же­ской час­ти Мо­ск­вы (не позд­нее 1472 - января 1499 года). При­ни­мал по­ру­чи­тель­ст­ва (в том числе день­га­ми) от вы­со­ко­по­став­лен­ных пер­сон за по­пав­ших в опа­лу лиц (в 1474 году за князя Д.Д. Холм­ско­го). Ре­гу­ляр­но при­сут­ст­во­вал в со­ста­ве не­боль­ших ко­мис­сий бо­яр в про­цес­сах, где судь­ёй выс­шей ин­стан­ции был сам великий князь; час­то на­зы­вал­ся (все­гда на 1-м мес­те) в чис­ле других бо­яр при док­ла­дах великому кня­зю ре­ше­ний су­да низ­шей ин­стан­ции; по рас­по­ря­же­ни­ям Ива­на III ис­пол­нял функ­ции су­дьи выс­шей ин­стан­ции, ему так­же док­ла­ды­ва­лись де­ла су­дей низ­ших ин­стан­ций для вы­не­се­ния окон­чательных ре­ше­ний. Уча­ст­ник ка­зан­ско-русской вой­ны 1467-1469 годов. В по­хо­де на Нов­го­род­скую рес­пуб­ли­ку (1477-1478) 1-й вое­во­да в пол­ку великого кня­зя (то есть в оп­ре­де­лён­ных от­но­ше­ни­ях ру­ко­во­дил ар­ми­ей в це­лом), от име­ни и по по­ру­че­нию Ива­на III вы­сту­пал главным пе­ре­го­вор­щи­ком с пред­ста­ви­те­ля­ми нов­го­род­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Уча­ст­ник по­хо­да на Тверь осе­нью 1485 года. В конце 1485 - начале 1486 годов воз­гла­вил вой­ска на западной гра­ни­це на слу­чай ожи­дав­ше­го­ся по­хо­да бе­жав­ше­го в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) бывшего великого князя твер­ско­го Ми­хаи­ла Бо­ри­со­ви­ча. В 1488 году от­ка­зал князю уг­лич­ско­му Ан­д­рею Ва­силь­е­ви­чу Боль­шо­му (Го­ряю) в его прось­бе вы­сту­пить по­сред­ни­ком пе­ред Ива­ном III в раз­ре­ше­нии про­ти­во­ре­чий меж­ду братья­ми. В 1488-1494 годы в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях под­дер­жи­вал (и, воз­мож­но, ини­ции­ро­вал) не­офи­циаль­ные кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми ра­ды ВКЛ; в 1492-1494 годы воз­глав­лял ко­мис­сии Бо­яр­ской ду­мы на пе­ре­го­во­рах с официальными по­сла­ми и по­слан­ни­ка­ми ВКЛ, двор Патрикеева в Москов­ском Крем­ле вы­сту­пал ино­гда как вто­рая по зна­чи­мо­сти русская ре­зи­ден­ция (по­сле ве­ли­ко­кня­же­ско­го двор­ца), где да­ва­лись приё­мы ли­товским ди­пло­ма­там, а по­рой ве­лись пе­ре­го­во­ры. В январе 1489 года уча­ст­во­вал в приё­ме по­сла Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Н. Поп­пе­ля и в пе­ре­го­во­рах с ним. При­сут­ст­во­вал на це­ре­мо­ниях по­став­ле­ния ми­тро­по­ли­тов (1490, 1495), в за­се­да­ни­ях со­бо­ра 1490 года (о нов­го­род­ских ере­ти­ках); имел близ­кие свя­зи с московским Си­мо­но­вым монастырем (по­сле смер­ти Патрикеева по его ду­ше был дан вклад в 200 рублей). В 1493 году от име­ни Ива­на III вёл пе­ре­го­во­ры с во­лоц­ким князем Бо­ри­сом Ва­силь­е­ви­чем об об­ме­не зе­мель (про­ект в зна­чительной ме­ре реа­ли­зо­ван в 1497 году с сы­новь­я­ми Бо­ри­са, князь­я­ми Фё­до­ром и Ива­ном Бо­ри­со­ви­ча­ми, Патрикеев при­сут­ст­во­вал при об­ме­не). В 1493 году на­зван 1-м вое­во­дой из пя­ти, на­хо­див­ших­ся не­по­сред­ст­вен­но при Ива­не III. По ве­ро­ят­ной ги­по­те­зе Л.В. Че­реп­ни­на, Патрикеев имел не­по­средственное от­но­ше­ние к соз­да­нию Су­деб­ни­ка 1497 года (смотреть в статье Су­деб­ни­ки XV-XVI веков).

Патрикеев был очень бо­га­тым че­ло­ве­ком: в его за­ве­ща­нии (около 1497-1498 годов) упо­мя­ну­то свыше 40 вот­чин в 16 уез­дах, толь­ко взрос­лых хо­ло­пов и хо­ло­пок в его не­сколь­ких дво­рах в Мо­ск­ве на­счи­ты­ва­лось бо­лее 200 человек (не счи­тая на­хо­див­ших­ся в за­го­род­ных вла­де­ни­ях и за­ра­нее от­пу­щен­ных на во­лю). В 1492 году, во вре­мя стро­ительных ра­бот в Мо­с­ков­ском Крем­ле, имен­но на двор Патрикеева вре­мен­но пе­ре­ехал со всей семь­ёй великий князь мо­с­ков­ский Иван III.

Не­по­средственно по­ли­тические при­чи­ны опа­лы Патрикеева и чле­нов его се­мьи ос­та­ют­ся не­яс­ны­ми, но ве­ро­ят­на их не­кая связь с борь­бой двух при­двор­ных «пар­тий» - великого князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка и князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (бу­ду­ще­го великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча). Пер­вые при­зна­ки па­де­ния Патрикеева про­яви­лись в по­след­ние ме­ся­цы 1498 года. В январе 1499 года по­стри­жен в мо­на­хи с име­нем Иосиф в Трои­це-Сер­гие­ве монастыре (16 февраля дал вкла­дом 200 рублей, ско­рее все­го, в свя­зи с при­ня­ти­ем мо­на­ше­ст­ва). Был же­нат на до­че­ри боя­ри­на В.Г. Хов­ри­на Ев­до­кии Вла­ди­ми­ров­не (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны).