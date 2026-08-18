Патéль, Валлабхáи

Патéль, Валлабхáи (31.10.1875, Надиад — 15.12.1950, Бомбей) — индийский политический деятель, один из лидеров Индийского национального конгресса (ИНК), заместитель ­премьер-министра Индии (15 августа 1947–15 декабря 1950).

П. родился в небогатой семье фермера и самостоятельно изыскивал возможность посещать школу. Он мечтал поехать учиться на адвоката в Англию, но у семьи не было таких денег. П. стал самоучкой, заимствовал книги по теории и практике у друга-адвоката, посещал судебные заседания. Блестяще сдав экзамены, в 1900 начал свою юридическую практику в Годхре и Балсаде и стал одним из самых известных и успешных адвокатов Британской Индии.

В 1910 уехал в Англию (Миддл-Тэмпл), где оказался лучшим при сдаче экзамена на судебного адвоката.

В 1913 он вернулся в Индию, заняв должность адвоката в городе Ахмедабад. В 1924 П. был избран муниципальным президентом Ахмедабада и оставался на этом посту до 1928. На его мировоззрение оказал огромное влияние Махатма Ганди . П. поддерживал его стремление к независимости Индии и, став его верным последователем, принимал активное участие в антиколониальных движениях и политической жизни ИНК. П. несколько раз арестовывали колониальные власти. В августе 1942 за участие в движении «Вон из Индии!» он был посажен в тюрьму на три года.

После раздела Британской Индии 15 августа 1947 П. занял должность заместителя премьер-министра Индии. Он стал одним из творцов Конституции Индии и политического устройства страны. П. прилагал огромные усилия для того, чтобы Индия сохранила свои границы и не распалась на множество мелких государств. Отвечал за помощь беженцам в Панджабе и Дели. Сочетая дипломатию и военную поддержку, боролся за объединение 562 полуавтономных княжеств и колониальных провинций британской эпохи.

За заслуги перед жителями Индии его называют «сардар», что означает лидер и вождь. В 1991 посмертно награжден орденом Бхарат ратна. В 2014 дата рождения П. объявлена «Днем национального единства», а в 2018 в Индии был открыт монумент П. высотой 182 м — «Статуя единства».

Лит .: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India. 3 vols. Calcutta, 1962–1963; Bannerjea D. N. India’s Nation Builders. Redditch, 2008. Е. В. Смирнова.