Пáтрик

Пáтрик (Патриций; лат. Patricius, ирл. Pádraig) (V в.) — христианский миссионер, епископ, «апостол Ирландии». Основные биографические сведения о П. содержатся в его сочинениях «Исповедь» и «Послание воинам Коротика». П. происходил из британской провинциальной аристократии, в молодости был схвачен пиратами, увезен в Ирландию и провел несколько лет в рабстве. Став христианином, он бежал из плена, прошел обучение на родине и вернулся к ирландцам в качестве проповедника. По утверждению П., его деятельность была успешной, ирландцы охотно принимали христианство. Многочисленные подробности о П. приведены в более поздних источниках, но неясно, какие сведения являются достоверными. Историки высказывали различные предположения о хронологии и обстоятельствах миссии П. Особая проблема — соотношение деятельности П. и епископа Палладия, прибывшего в Ирландию в 431 по указанию папы Целестина I (средневековая традиция связывала христианизацию Ирландии преимущественно с именем П.).

Почитание П. развивалось в Ирландии с VII в., с ним связан обширный корпус агиографических текстов (жития, гимны и др.), в которых П. представлен как могущественный чудотворец и покровитель ирландцев. Ему приписывали основание множества церквей, среди них — Ард-Маха (Арма), которую считали «престолом св. П.» и церковным центром Ирландии, а также Дун-Летглассе (Даунпатрик), где П. был похоронен. На протяжении веков П. воспринимали как важнейшего ирландского святого и небесного патрона всех ирландцев, его широкой известности в мире способствовала эмиграция из Ирландии в XVII–XX вв., которая привела к возникновению ирландской диаспоры во многих странах. «День св. П.» (17 марта) — национальный праздник ирландцев и всемирный праздник кельтского культурного наследия. Трилистник, связанный с образом П. в фольклоре, считается одним из символов Ирландии.

Соч. : Confession et lettre à Coroticus / Éd. R. P. C. Hanson, C. Blanc. Paris, 1978; Libri epistolarum sancti Patricii episcopi / Ed. L. Bieler. Dublin, 1993.

Лит. : Bourke C. Patrick: The Archaeology of a Saint. Belfast, 1993; Dumville D. N. et al. Saint Patrick, A.D. 493–1993. Woodbridge, 1993; Stancliffe C. Patrick, St. // Oxford Dictionary of National Biography. Vol. 43. Oxford, 2004. P. 69–80; O’Loughlin T. Discovering Saint Patrick. London, 2005; Flechner R. Saint Patrick Retold: The Legend and History of Ireland’s Patron Saint. Princeton (N.J.), 2019; Живлова Н. Ю. Патрикий // Православная энциклопедия. Т. 55. М., 2019. С. 51–57. А. А. Королев .