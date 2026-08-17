ПАТРИК

ПАТРИК - христианский миссионер, епископ, просветитель и святой покровитель Ирландии .

Све­де­ния о жиз­ни и мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти Патрика со­дер­жат­ся главным образом в при­пи­сы­вае­мых ему со­чи­не­ни­ях на латинском языке: «Ис­по­ведь» и «По­сла­ние к вои­нам Ко­ро­ти­ка». Со­глас­но этим ис­точ­ни­кам, Патрик, уро­же­нец Бри­та­нии, про­ис­хо­дил из мел­кой му­ни­ци­паль­ной ари­сто­кра­тии (отец - диа­кон и де­ку­ри­он, дед - пре­сви­тер). В 16 лет Патрик был за­хва­чен ирландскими раз­бой­ни­ка­ми, про­дан в раб­ст­во. Во вре­мя 6-лет­не­го пре­бы­ва­ния в Ир­лан­дии стал глу­бо­ко ре­лигиозным че­ло­ве­ком. Бе­жал на ро­ди­ну. Сле­дуя ви­де­нию, Патрик вер­нул­ся в Ир­лан­дию для про­по­ве­ди хри­сти­ан­ст­ва, ос­но­вал там хри­сти­ан­скую об­щи­ну, ко­то­рой управ­лял в са­не епи­ско­па. Да­ти­ров­ка, об­стоя­тель­ст­ва и ло­ка­ли­за­ция мис­сии Патрика ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сий. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей при­зна­ют, что Патрик про­по­ве­до­вал в V веке, воз­мож­но, в северной час­ти Ир­лан­дии, но тра­диционная да­та на­ча­ла мис­сии (432) и пре­да­ние о том, что цен­тром мис­сии бы­ло се­ве­ро­ирландское по­се­ле­ние Ар­ма, не­ред­ко ос­па­ри­ва­ют­ся.

В Ир­лан­дии по­чи­та­ние Патрика сло­жи­лось к VII веку, на кон­ти­нен­те рас­про­стра­ни­лось в том числе бла­го­да­ря ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти ирландских мо­на­хов. Патрику по­свя­ще­ны жи­тия , гим­ны и другие со­чи­не­ния на латинских и ирландских язы­ках, в ко­то­рых от­делить дос­то­вер­ные све­де­ния от ле­ген­дар­ных не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным. В жи­ти­ях рас­ска­зы­ва­ет­ся о чу­дес­ной по­бе­де Патрика над друи­да­ми ирландского вер­хов­но­го пра­ви­те­ля Ло­эгу­ре (Ло­эга­ре), о бла­го­сло­ве­нии Патриком Ир­лан­дии с вер­ши­ны го­ры Aгле (ны­не Кро-Пат­рик), об из­гна­нии змей из Ир­лан­дии.

День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 17 мар­та. В Ир­лан­дии, США, Ав­ст­ра­лии на­хо­дит­ся наи­боль­шее чис­ло ка­то­лических и про­тес­тант­ских хра­мов, по­свя­щён­ных Патрику, в том числе со­бо­ры в Ар­ме, Дуб­ли­не , ка­то­лический со­бор в Нью-Йор­ке. В Ир­лан­дии с име­нем Патрика свя­за­ны мес­та па­лом­ни­честв: пе­ще­ра «Чис­ти­ли­ще святого Пат­ри­ка» на ост­ро­ве, по­сре­ди озера Лох-Дерг (с XII века); го­ра Кро-Пат­рик. Ны­не рас­про­стра­нён ме­ж­ду­народный обы­чай празд­но­вать День святого Пат­ри­ка па­ра­да­ми и народными гу­ля­нья­ми.

Сочинения:

Confession et Lettre а̀ Coroticus / Éd. R. P. C. Hanson, C. Blanc. P., 1978;

Libri epis­tolarum / Ed. L. Bieler. Dublin, 1993.

Исторические ис­точники:

The Patrician texts in the book or Armagh / Ed. L. Bieler. Dublin, 1979.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)