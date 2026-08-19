ПАТРИАРШИЙ КАЗЁННЫЙ ПРИКАЗ

ПАТРИАРШИЙ КАЗЁННЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII - 1-й половине XVIII веков, ведавший патриаршей домовой денежной и вещевой казной, её расходной и приходной частями.

Вы­рос из ве­дом­ст­ва каз­на­чея, су­ще­ст­во­вав­ше­го при митрополите Мо­с­ков­ском (с 1589 года пат­ри­архе ). Упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах с 1610-х годов; окон­ча­тель­ное ор­га­ни­зационное оформ­ле­ние по­лу­чил по­сле воз­вра­ще­ния из польского пле­на пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та (1619). Воз­глав­лял­ся ка­зна­че­ем, на­зна­чав­шим­ся пат­ри­ар­хом из мо­на­хов Трои­це-Сер­гие­ва, Со­ло­вец­ко­го, Ан­то­ние­во-Сий­ско­го и других мо­на­сты­рей. Штат патриаршего казённого приказа ком­плек­то­вал­ся ис­клю­чи­тель­но из свет­ских лиц. Дьяк (ино­гда два дья­ка) и по­дья­чие патриаршего казённого приказа на­зна­ча­лись ца­рём и мог­ли быть пе­ре­ве­де­ны на служ­бу в другие учре­ж­де­ния, ос­таль­ные слу­жа­щие - пат­ри­ар­хом. В 1701-1720 годы на­хо­дил­ся в под­чи­не­нии Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за , в 1722-1726 годы - Си­но­да, в 1726-1738 годы - Кол­ле­гии эко­но­мии си­но­даль­но­го прав­ле­ния. По­лу­чал все до­хо­ды пат­ри­ар­шей ка­фед­ры, по­сту­пав­шие в не­го из других уч­ре­ж­де­ний Пат­ри­ар­ше­го дво­ра - Пат­ри­ар­ше­го двор­цо­во­го при­ка­за, Пат­ри­ар­ше­го раз­ряд­но­го при­ка­за, пат­ри­ар­шей ти­ун­ской из­бы, до­мо­вых служб (в 1710 году ок­лад­ные и не­ок­лад­ные сбо­ры с го­ро­дов Пат­ри­ар­шей об­лас­ти (епар­хии), кро­ме до­хо­дов с ду­хо­вен­ст­ва и церк­вей, пе­ре­шли в ве­де­ние гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний). Ор­га­ни­зо­вы­вал сбор цер­ков­ной да­ни в Пат­ри­ар­шей (с 1721 году Си­но­даль­ной) об­лас­ти, а так­же с 1676 года сбор на со­дер­жа­ние бо­гаде­лен со всех при­хо­дов Русской церк­ви. Оформ­лял зай­мы свет­ской вла­сти из пат­ри­ар­шей каз­ны (например, в 1612-1619 годы, 1640-1642 годы на вы­пла­ту жа­ло­ва­нья стрель­цам), в 1-й тре­ти XVIII века на­прав­лял зна­чительную часть до­хо­дов с Пат­ри­ар­шей (за­тем Си­но­даль­ной) об­лас­ти на во­енные ну­ж­ды. Осу­ще­ст­в­лял пис­цо­вое опи­са­ние, ме­же­ва­ние и рас­клад­ку по­да­тей на жи­лых зем­лях Пат­ри­ар­шей области. Со­вме­ст­но с Пат­ри­ар­ши­ми ду­хов­ным и раз­ряд­ным при­ка­за­ми ор­га­ни­зо­вы­вал пе­ре­пи­си иму­ще­ст­ва пат­ри­ар­ших и си­но­даль­ных до­мо­вых мо­на­сты­рей при сме­не игу­ме­на, с по­след­ней тре­ти XVII века так­же при сме­не про­то­по­пов круп­ных со­бо­ров Пат­ри­ар­шей области. От­да­вал пат­ри­ар­шие и си­но­даль­ные зем­ли на об­рок раз­ным ли­цам. Вы­да­вал бла­го­сло­вен­ные гра­мо­ты на строи­тель­ст­во и ос­вя­ще­ние церк­вей в Пат­ри­ар­шей об­ла­сти (до 1695 года на­ря­ду с Пат­ри­ар­шим раз­ряд­ным при­ка­зом). Со­би­рал по­шли­ны с раз­ре­ши­тель­ных, став­ле­ных, бла­го­сло­вен­ных и иных гра­мот. Раз­би­рал иму­щественные спо­ры ду­хо­вен­ст­ва Пат­ри­ар­шей области.

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