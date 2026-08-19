ПАТРИАРШИЙ КАЗЁННЫЙ ПРИКАЗ
ПАТРИАРШИЙ КАЗЁННЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII - 1-й половине XVIII веков, ведавший патриаршей домовой денежной и вещевой казной, её расходной и приходной частями.
Вырос из ведомства казначея, существовавшего при митрополите Московском (с 1589 года патриархе). Упоминается в документах с 1610-х годов; окончательное организационное оформление получил после возвращения из польского плена патриарха Филарета (1619). Возглавлялся казначеем, назначавшимся патриархом из монахов Троице-Сергиева, Соловецкого, Антониево-Сийского и других монастырей. Штат патриаршего казённого приказа комплектовался исключительно из светских лиц. Дьяк (иногда два дьяка) и подьячие патриаршего казённого приказа назначались царём и могли быть переведены на службу в другие учреждения, остальные служащие - патриархом. В 1701-1720 годы находился в подчинении Монастырского приказа, в 1722-1726 годы - Синода, в 1726-1738 годы - Коллегии экономии синодального правления. Получал все доходы патриаршей кафедры, поступавшие в него из других учреждений Патриаршего двора - Патриаршего дворцового приказа, Патриаршего разрядного приказа, патриаршей тиунской избы, домовых служб (в 1710 году окладные и неокладные сборы с городов Патриаршей области (епархии), кроме доходов с духовенства и церквей, перешли в ведение губернских учреждений). Организовывал сбор церковной дани в Патриаршей (с 1721 году Синодальной) области, а также с 1676 года сбор на содержание богаделен со всех приходов Русской церкви. Оформлял займы светской власти из патриаршей казны (например, в 1612-1619 годы, 1640-1642 годы на выплату жалованья стрельцам), в 1-й трети XVIII века направлял значительную часть доходов с Патриаршей (затем Синодальной) области на военные нужды. Осуществлял писцовое описание, межевание и раскладку податей на жилых землях Патриаршей области. Совместно с Патриаршими духовным и разрядным приказами организовывал переписи имущества патриарших и синодальных домовых монастырей при смене игумена, с последней трети XVII века также при смене протопопов крупных соборов Патриаршей области. Отдавал патриаршие и синодальные земли на оброк разным лицам. Выдавал благословенные грамоты на строительство и освящение церквей в Патриаршей области (до 1695 года наряду с Патриаршим разрядным приказом). Собирал пошлины с разрешительных, ставленых, благословенных и иных грамот. Разбирал имущественные споры духовенства Патриаршей области.