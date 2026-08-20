Патриáршество

Патриáршество — система управления в ряде православных, восточных (нехалкидонских) церквей, а также в католической церкви. В течение длительного времени термин «патриарх» ( греч. πατριάρχης, от πατήρ — «отец» и ἀρχή — «начало», «власть») использовался преимущественно для обозначения праотцев Ветхого Завета, а в II–V вв. — и для обозначения наси — главы иудейского населения, признаваемого римскими властями. Привычный для христианской традиции смысл термин приобрел после Халкидонского (IV Вселенского) собора (451), когда в рамках складывавшейся системы пентархии патриархами стали называть предстоятелей важнейших кафедр, ранее в большинстве случаев именовавшихся архиепископами. Эти кафедры (Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим) постепенно приобрели юрисдикцию над значительными территориями. Патриарх был епископом основного престола поместной церкви и в то же время митрополитом близлежащей церковной провинции. Другие митрополиты, находившиеся в его подчинении, служили связующим звеном между патриархом и рядовыми епископами.

Наряду с особым значением кафедры Рима росло влияние патриарха Константинопольского, который к концу VI в. начал именоваться «вселенским» (οἰκουμενικός). К рубежу I и II тысячелетий относится наделение статусом патриарха предстоятелей других церквей: Болгарской (вероятно, не ранее 927), Грузинской (2‑я половина X в.; сохранился и более ранний титул «католикос», от греч. καθολικός — «всеобщий»), затем Сербской (патриархат учрежден в 1346, признан Константинополем в 1375), Русской (1589), Румынской (1925).

После кончины патриарха Московского Адриана (1700) царь Петр I отложил выборы его преемника, назначив местоблюстителя. В 1721 П. было упразднено, для управления церковью создан Святейший Синод. Поместный Собор 1917–1918 принял решение восстановить П. 5 ноября 1917 патриархом Московским и всея России был избран свт. Тихон (Беллавин), служение которого пришлось на первые годы советской власти и начавшиеся гонения против церкви. Затем церковное управление осуществляли местоблюстители — митрополиты Петр (Полянский), Сергий (Страгородский). П. было восстановлено после изменений в религиозной политике И. В. Сталина , патриархом Московским и всея Руси стал Сергий (1943–1944). С 1945 и 1971 патриарший престол занимали соответственно Алексий I и Пимен . В условиях Перестройки предстоятелем РПЦ был избран Алексий II (1990–2008), в 2009 его преемником стал Кирилл .

Титул «католикос-патриарх», помимо Грузинской православной церкви, используется для обозначения предстоятелей в Сиро-Яковитской церкви и Армянской апостольской церкви , а также в Церкви Востока (см. Католикос ).

На Западе древнейший патриархат возник в середине VI в. в Аквилее вследствие противостояния с епископами Рима. Позднее патриархат разделился на две части с центрами в Аквилее (до 1751) и в Градо (патриархи с XII в. проживали в Венеции). В эпоху Крестовых походов были созданы латинские патриархаты на Востоке (Александрия, Антиохия, Иерусалим, Константинополь). Существующие ныне латинские патриархаты Иерусалима, Венеции, Лиссабона, Гоа (патриархат Вост. Индий) фактически являются архиепископствами. Сан патриарха имеют предстоятели 6 восточных католических церквей (Халдейской, Армянской, Коптской, Сирийской, Маронитской, Мелькитской): после избрания синодом они должны быть приняты в общение папой.

Римский престол был включен Юстинианом I в византийскую церковную систему как патриархат, но подчиненная ему территория долго оставалась неопределенной. Титул «патриарх Запада», известный с 642, использовался редко и не имел четкого значения; в 2006 был удален Бенедиктом XVI из папской титулатуры. Е. А. Заболотный .