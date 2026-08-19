ПАТРИАРХАЛЬНОЕ РАБСТВО

ПАТРИАРХАЛЬНОЕ РАБСТВО - начальная форма рабства, связанная с натуральным хозяйством патриархальной семьи.

Патриархальное рабство не со­став­ля­ло ос­но­вы про­изводства и бы­ло рас­счи­та­но на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей пат­ри­ар­халь­ной се­мьи, в со­став ко­то­рой ра­бы вхо­ди­ли как наи­бо­лее бес­прав­ные чле­ны. Они жи­ли в од­ном до­ме с хо­зяи­ном, час­то име­ли собственные се­мьи; ра­бы­ни мог­ли быть на­лож­ни­ца­ми хо­зяи­на, их де­ти вклю­ча­лись в чис­ло на­след­ни­ков. В це­лом патриархальное рабство ха­рак­те­ри­зо­ва­лось от­но­си­тель­но лёг­ким по­ло­же­ни­ем ра­бов, хо­тя из­вест­ны слу­чаи (например, у ин­дей­цев Се­ве­ро-За­па­да Северной Аме­ри­ки ) чрез­вы­чай­но жес­то­ко­го об­ра­ще­ния с до­маш­ни­ми ра­ба­ми.

Патриархальное рабство су­ще­ст­во­ва­ло во всех позд­не­пер­во­быт­ных об­ще­ст­вах, пре­об­ла­да­ло на Древ­нем Вос­то­ке, со­хра­ня­лось в ан­тич­ных Гре­ции и Ри­ме, а так­же в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье ; в ви­де пе­ре­жит­ка - в фео­даль­ных и ка­пи­та­ли­стических об­ще­ст­вах. Там, где был боль­шой спрос на не­воль­ни­ков со сто­ро­ны бо­лее раз­ви­тых стран, патриархальное рабство мог­ло со­че­тать­ся с мас­со­вым вы­во­зом ра­бов (пе­ри­од ра­бо­тор­гов­ли в Аф­ри­ке, у на­ро­дов Кав­ка­за, кочев­ни­ков Средней Азии и других).

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