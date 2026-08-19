ПАТРИАРХАЛЬНОЕ РАБСТВО
ПАТРИАРХАЛЬНОЕ РАБСТВО - начальная форма рабства, связанная с натуральным хозяйством патриархальной семьи.
Патриархальное рабство не составляло основы производства и было рассчитано на удовлетворение потребностей патриархальной семьи, в состав которой рабы входили как наиболее бесправные члены. Они жили в одном доме с хозяином, часто имели собственные семьи; рабыни могли быть наложницами хозяина, их дети включались в число наследников. В целом патриархальное рабство характеризовалось относительно лёгким положением рабов, хотя известны случаи (например, у индейцев Северо-Запада Северной Америки) чрезвычайно жестокого обращения с домашними рабами.
Патриархальное рабство существовало во всех позднепервобытных обществах, преобладало на Древнем Востоке, сохранялось в античных Греции и Риме, а также в раннем Средневековье; в виде пережитка - в феодальных и капиталистических обществах. Там, где был большой спрос на невольников со стороны более развитых стран, патриархальное рабство могло сочетаться с массовым вывозом рабов (период работорговли в Африке, у народов Кавказа, кочевников Средней Азии и других).