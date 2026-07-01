Патри́стика

Патри́стика (от лат. theologia patristica — «святоотеческое богословие») — совокупность учений христианских авторов I тысячелетия; научная дисциплина, предметами которой являются жизнь Отцов Церкви, их литературное, главным образом богословское, наследие. Появившись в XVII в. в результате деления протестантского богословия на дисциплины, П. первоначально занималась историей догматического богословия. Со временем стали разделять П. в узком смысле (систематическое изложение святоотеческого учения) и патрологию — научное изучение жизни и творчества христианских авторов.

В развитии патристической письменности выделяются следующие периоды:

1) «мужи апостольские» (ἄνδρες ἀποστολικοί) или «апостольские отцы» (patres apostolici) (конец I — середина II в.): «Дидахэ», послания Климента Римского, Игнатия Антиохийского , Поликарпа Смирнского, Варнавы, «Пастырь» Гермы. До IV в. некоторые тексты включали в канон Нового Завета;

2) апологеты (середина II — III в.): Юстин Философ, Татиан, Мелитон Сардский, Минуций Феликс, Мильтиад, Аристид и др. В эту категорию условно включают особо значимых авторов, которые внесли существенный вклад в развитие вероучения: Ириней Лионский, Климент Александрийский , Тертуллиан, Ориген;

3) авторы «золотого века» патристической литературы (IV–VIII вв.). К этому периоду относится также деятельность крупных богословов негреческого Востока, в том числе сирийцев (Афраат, Ефрем Сирин и др.).

Отцами Церкви принято называть церковных писателей ортодоксального направления, отличавшихся праведной жизнью и признанных церковью. В католической традиции некоторые отцы именуются «учителями церкви» (doctores ecclesiae). Первоначально это были 4 греческих ( Афанасий Александрийский (Великий), Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст ) и 4 латинских (Амвросий Медиоланский, Августин Аврелий , Иероним Стридонский , Григорий I Великий ) автора. Позднее к ним добавили других писателей I тысячелетия, а также крупных богословов, живших после Иоанна Дамаскина (ум. до 754), которого условно рассматривают как последнего автора периода П. В православной традиции «учителями церкви» называют как наиболее значимых отцов (Василий, Григорий, Иоанн Златоуст), так и авторов, не удостоенных звания «отец церкви».

Обзоры раннехристианской письменности появлялись еще в поздней Античности, например просопографический указатель Иеронима «О знаменитых мужах» («De viris illustribus»), положивший начало целому ряду одноименных трактатов. Предпосылки для формирования научной П. сложились в XV–XVI вв., в эпоху Возрождения, Реформации и Контрреформации . Обращение к перво­источникам, характерное в том числе для ренессансного гуманизма , привело к появлению многочисленных изданий святоотеческих творений, которым предшествовала кропотливая текстологическая работа ( Эразм Роттердамский ). Позднее особенно значимый вклад в П. сделали мавристы . Новые перспективы для исследований сирийской П. внесли публикации, подготовленные представителями маронитской семьи Ассемани.

Для изучения П. особенно важное значение сохраняет «Полный курс патрологии» (латинская и греческая серии), во многом содержащий перепечатки изданий мавристов и других ученых XVI–XVIII вв. Более совершенные издательские принципы применяются в сериях «Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum» (CSEL), «Die griechischen christlichen Schriftsteller» (GCS), «Corpus Christianorum» (CC; состоит из нескольких серий: латинские и греческие тексты, апокрифы). Оригинальные тексты сопровождаются переводами в сериях «Sources chrétiennes» (SC), основанной представителями католического «нового богословия» А. де Любаком и Ж. Даниелу, и «Corpus scriptorum Christianorum Orientalium» (CSCO; включает несколько серий по языковому принципу — сирийскую, армянскую и др.). Восточные тексты издаются также в серии «Patrologia Orientalis» (PO). Русские переводы П. издавались в серии «Творения святых отцов» (ТСО), до 1917 при духовных академиях переводились сочинения отдельных авторов (Августина, Иеронима, Иоанна Златоуста и др.). В конце XX в. под руководством А. Г. Дунаева были изданы «Писания мужей апостольских» и «Сочинения древних христианских апологетов».

Образцовые справочники по П. — труды О. Барденхевера, Й. Квастена, А. Ди Берардино, Х. Г. Бека, по древнерусской традиции — Г. Подскальски, по сирийской литературе — А. Баумштарка и И. Ортиса де Урбины. Незаменимыми инструментами в работе патролога стали в последние десятилетия указатели греческих («Clavis Patrum Graecorum») и латинских («Clavis Patrum Latinorum») источников, а также электронные базы текстов («Thesaurus Linguae Graecae», TLG). В российской науке первым курсом П. стало «Историческое учение об отцах церкви» Филарета (Гумилевского) (1859). Позднее обзорные труды по П. издавали И. В. Попов, Л. П. Карсавин, Н. И. Сагарда. В эмиграции Г. В. Флоровский, основоположник «неопатристического синтеза», опубликовал курсы лекций «Восточные отцы IV в.» (1931) и «Византийские отцы V–VIII вв.» (1933). Е. А. Заболотный .