ПАТОЛИЧЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

ПАТОЛИЧЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - советский партийный и государственный дея­тель, два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1975, 1978).

Окон­чил Во­енную ака­де­мию хи­мичекой за­щи­ты имени К.Е. Во­ро­ши­ло­ва (1937). Член КПСС с 1928 года. В 1929-1931 годы на ру­ко­во­дя­щей ра­бо­те в ВЛКСМ. Впос­лед­ст­вии на партийной ра­бо­те: в 1938 году пар­торг ЦК ВКП(б) на Яро­слав­ском ре­зи­но­во-ас­бе­сто­вом ком­би­на­те, в 1939-1941 годы 1-й сек­ре­тарь Яро­слав­ских об­ко­ма и гор­ко­ма, спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции в 1939-1940 годы се­рий­но­го вы­пус­ка мо­то­ра М-105 для во­енной авиа­ции на за­во­де № 26 в городе Ры­бинск (ны­не НПО «Са­турн»). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1941-1986 годы, кан­ди­дат с 1939 года). 1-й сек­ре­тарь Че­ля­бин­ских об­ко­ма и гор­ко­ма (1941-1946), в Великую Отечественную вой­ну ру­ко­во­дил раз­ме­ще­ни­ем в Че­ля­бин­ской области эва­куи­ро­ван­ных пред­при­ятий. Заведующий от­де­лом ЦК ВКП(б) (март - май 1946 года). Сек­ре­тарь, член Орг­бю­ро, начальник Управ­ле­ния по про­вер­ке партийных ор­га­нов ЦК ВКП(б) (1946-1947), од­но­вре­мен­но заместитель председателя Со­ве­та по де­лам кол­хо­зов при СМ СССР. Сек­ре­тарь ЦК КП(б) Ук­раи­ны (май - декабрь 1947 года). 1-й сек­ре­тарь Рос­тов­ско­го об­ко­ма и гор­ко­ма пар­тии (1947-1950). 1-й сек­ре­тарь ЦК КП Бе­ло­рус­сии (1950-1956), кан­ди­дат в члены Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС (1952-1953). За­мес­ти­тель, 1-й за­мес­ти­тель министра иностранных дел СССР (1956-1958). Министр внеш­ней тор­гов­ли СССР (1958-1985), под его ру­ко­вод­ством министерство до­би­лось рос­та объ­ё­ма внеш­ней тор­гов­ли бо­лее чем в 18 раз.

На­гра­ж­дён 11 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1939, 1943, 1944, 1945, 1958, 1966, 1968 и другие). Брон­зо­вый бюст Патоличева ус­та­нов­лен на Ал­лее Сла­вы за­во­да имени Я.М. Сверд­ло­ва в городе Дзер­жинск Ни­же­го­род­ской области.

Сочинения:

Ис­пы­та­ние на зре­лость. М., 1977;

Со­ве­стью сво­ей не по­сту­пись. М., 1995.