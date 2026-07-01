ПАТОЛИЧЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
ПАТОЛИЧЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - советский партийный и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1978).
Окончил Военную академию химичекой защиты имени К.Е. Ворошилова (1937). Член КПСС с 1928 года. В 1929-1931 годы на руководящей работе в ВЛКСМ. Впоследствии на партийной работе: в 1938 году парторг ЦК ВКП(б) на Ярославском резиново-асбестовом комбинате, в 1939-1941 годы 1-й секретарь Ярославских обкома и горкома, способствовал организации в 1939-1940 годы серийного выпуска мотора М-105 для военной авиации на заводе № 26 в городе Рыбинск (ныне НПО «Сатурн»). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1941-1986 годы, кандидат с 1939 года). 1-й секретарь Челябинских обкома и горкома (1941-1946), в Великую Отечественную войну руководил размещением в Челябинской области эвакуированных предприятий. Заведующий отделом ЦК ВКП(б) (март - май 1946 года). Секретарь, член Оргбюро, начальник Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б) (1946-1947), одновременно заместитель председателя Совета по делам колхозов при СМ СССР. Секретарь ЦК КП(б) Украины (май - декабрь 1947 года). 1-й секретарь Ростовского обкома и горкома партии (1947-1950). 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии (1950-1956), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1952-1953). Заместитель, 1-й заместитель министра иностранных дел СССР (1956-1958). Министр внешней торговли СССР (1958-1985), под его руководством министерство добилось роста объёма внешней торговли более чем в 18 раз.
Награждён 11 орденами Ленина (1939, 1943, 1944, 1945, 1958, 1966, 1968 и другие). Бронзовый бюст Патоличева установлен на Аллее Славы завода имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области.
Сочинения:
Испытание на зрелость. М., 1977;
Совестью своей не поступись. М., 1995.