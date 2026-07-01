ПАТОЧКА ЯН

Чешский философ, один из самых заметных чешских философов ХХ в. в области феноменологии и философии истории. Был одним из последних учеников Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера.

Ранние годы и становление

Родился 1 июня 1907 г. чешском городе Турнов. Был третьим из четырех сыновей Йозефа Паточки – преподавателя классической филологии. Ян Паточка получил среднее образование в Малостранской гимназии в Праге. В 1925 г. поступил на философский факультет Пражского университета. В 1929-1930 гг. учился в парижской Сорбонне, где впервые встретился с Гуссерлем, слушал его лекции. В 1931 г. в Праге защитил диссертацию по теме «Понятие очевидности и его значение для ноэтики» и получил степень доктора философских наук. Будучи стипендиатом фонда Гумбольдта, в 1933 г. изучал феноменологию у Гуссерля и Хайдеггера в немецком Фрайбурге, познакомился и на всю жизнь подружился с ассистентом Гуссерля Эйгеном Финком.

По возвращении в Прагу Паточка принял участие в создании философского кружка «Cercle philosophique de Prague». С 1934 г. занимал пост секретаря этой организации. Кружок стал одним из важных европейских центров феноменологических исследований, объединяя вокруг себя философов, вынужденно покинувших фашистскую Германию. В него вошли такие философы как Людвиг Ландгребе, Эмиль Утитз, Ян Козак и др. От имени кружка Паточка пригласил в Прагу Гуссерля, который прочел там ряд лекций в 1935 г. Эти лекции во многом стали основой для работы Паточки «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». В 1936 г. он защитил диссертацию по теме «Естественный мир как философская проблема», в которой связывал преодоление духовного кризиса эпохи с устранением разрыва между «естественным (наивным) миром» и «миром науки». Осознавая единство культур европейских народов, Паточка отводил Чехии важную культурную миссию в посредничестве между восточно- и западноевропейскими культурами. В 1936 г. он занял должность доцента Пражского университета, однако, вынужден был оставить ее в 1939 г. после установления фашистской оккупации. В период с 1934 по 1944 гг. Паточка также был преподавателем в пражской Малостранской гимназии.

Послевоенные годы

В послевоенное время Паточка возобновил преподавательскую деятельность в Пражском университете, однако, в 1949 г. вынужденно покинул это место. В 1950-1954 гг. он работал в Институте им. Масарика, Библиотеке им. Масарика, а с 1954 по 1958 гг. – в Педагогическом научно-исследовательском институте, где занимался изданием сочинений Яна Амоса Коменского . В 1964 г. Паточка начал работать редактором в институте философии Чешской академии наук, с лекциями посещал Францию, ФРГ и Бельгию. В 1967 г. Ян Паточка получил степень доктора философских наук, защитив докторскую диссертацию на тему « Аристотель , его предшественники и наследники». С 1968 г. и до выхода на пенсию в 1972 г. был профессором Пражского университета. Активно издавал свои работы в журналах и книгах, как в Чехии, так и за рубежом на чешском, словацком, польском, немецком и французском языках, был не только преподавателем, но и практикующим философом. Паточка внес большой вклад в историю философии, с большим вниманием изучая труды философов прошлого и настоящего. Так, уникальны по своим масштабам и глубине были его исследования английской философии, платонизма, гегельянства и др.

В 1973 г. Паточка посетил Международный философский конгресс в Варне (Болгария), где его выступление было прервано, после чего он получил запрет на выезд из ЧССР и публикации своих работ. Однако, семинары Паточки продолжали пользоваться большим авторитетом у чешской интеллигенции. В 1976 г. Паточка организовывал петицию об освобождении молодых чешских музыкантов из группы «Plastic people of the Universe», арестованных за свою андеграундную деятельность. Наряду с Вацлавом Гавлом и Иржи Гаеком стал одним из ведущих представителей диссидентского движения «Хартия-77» и одним из первых подписантов его программного документа.

Его тексты, написанные для «Хартии-77», привнесли в это движение отчетливую гражданскую и моральную позицию, присущую всей философии Паточки. После обнародования программного документа «Хартии» в январе 1977 г. Паточка был арестован и с 10 по 17 января несколько раз допрашивался в течение длительного времени. Один из таких допросов длился около 12 часов, после чего философ был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ, а позднее скончался от инсульта 13 марта 1977 г. Его похороны стали важным событием антикоммунистического сопротивления, несмотря на запрет их посещения со стороны властей. В период с 1977 по 1989 гг. чешским самиздатом было издано 27 томов «Архивного собрания» Паточки. Гражданская активность Паточки в рамках «Хартии-77» во многом способствовала популяризации его деятельности как в Чехии, так и за рубежом.

Сочинения

«Естественный мир как философская проблема» (Přirozený svět jako filosofický problém, 1936)

«Чешское просвещение в Европе» (Česká vzdělanost v Evropě, 1940)

«Аристотель, его предшественники и наследники» (Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, 1964)

«Еретические эссе о философии истории» (Kacířské eseje o filosofii dějin, 1975)

«Негативный платонизм» (Negativní platonismus, 1990)

«Сократ» (Sókratés, 1991)

«Три статьи о Масарике» (Tři studie o Masarykovi, 1991)

«Что есть чехи?» (Co jsou Češi?, 1992)

«Европа и пост-Европа» (Evropa a doba poevropská, 1992)

«Платон» (Platón, 1992)

«Введение в феноменологическую философию» (Úvod do fenomenologické filosofie, 1993)

«Искусство и время» (Umění a čas, 2004)

«Вечность и историчность» (Věčnost a dějinnost, 2007)