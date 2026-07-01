ПАТНЭМ ПАТНАМ ХИЛАРИ

ПАТНЭМ ПАТНАМ ХИЛАРИ - американский логик и философ.

Окон­чил Пен­силь­ван­ский университет (1948), за­тем учил­ся в Гар­вар­де , за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию в Ка­ли­фор­ний­ском университете (Лос-Анд­же­лес) в 1951 году. Пре­по­да­вал в Северо-Западном университете (1951-1952), Прин­сто­не (1953-1961), Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гическом институте (1961-1965), с 1965 года профессор Гар­вард­ско­го университета. Мно­го­численные ра­бо­ты Патнэма по­свя­ще­ны фи­ло­со­фии нау­ки, соз­на­ния, ма­те­ма­ти­ки и язы­ка, ло­ги­ке и эпи­сте­мо­ло­гии, эти­ке, тео­ло­гии и мис­ти­ке иу­да­из­ма. В 1960-1970-х годах ве­ду­щий пред­ста­ви­тель ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии в США (кон­цеп­ция функ­цио­на­лиз­ма в фи­ло­со­фии соз­на­ния, «но­вая тео­рия ре­фе­рен­ции» в фи­ло­со­фии язы­ка), од­на­ко с середины 1980-х годов вы­сту­пил с её рез­кой кри­ти­кой.

Ото­жде­ст­вив пси­хические со­стоя­ния с «функ­цио­наль­ны­ми» со­стоя­ния­ми моз­га, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ют­ся че­рез их кау­заль­ные взаи­мо­от­но­ше­ния с сен­сор­ны­ми вход­ны­ми дан­ны­ми, по­ве­денческими вы­ход­ны­ми дан­ны­ми и друг с дру­гом, Патнэм раз­ра­бо­тал несколько спо­со­бов опи­са­ния функ­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ции моз­га с по­мо­щью тео­рии Тью­рин­га ма­ши­ны, тео­рии ко­неч­ных ав­то­ма­тов и тому подобное. Од­на­ко не­воз­мож­ность объ­яс­нить с по­зи­ций функ­цио­на­лиз­ма ка­че­ст­вен­ную субъ­ек­тив­ность и ин­тен­цио­наль­ность пси­хических со­стоя­ний при­ве­ла Патнэма к от­ка­зу от этой кон­цеп­ции.

На­ря­ду с С. Крип­ке и другими, Патнэм раз­ра­бо­тал «кау­заль­ную» тео­рию ре­фе­рен­ции, со­глас­но ко­то­рой ре­фе­рен­ция тер­ми­нов ес­те­ст­вен­ных клас­сов, обо­зна­чаю­щих различные ка­те­го­рии при­род­ных ве­ществ, жи­вот­ных, рас­те­ний, фи­зических ве­ли­чин и со­став­ляю­щих боль­шин­ст­во на­учных тер­минов, оп­ре­де­ля­ет­ся не «мен­таль­ны­ми об­раз­ами», ло­ка­ли­зо­ван­ны­ми в го­ло­вах отдельных лю­дей, а ус­та­нав­ли­ва­ет­ся бла­го­да­ря дей­ст­вию внеш­них не­мен­таль­ных фак­то­ров - со­ци­аль­но­го (пред­став­лен экс­пер­та­ми из со­от­вет­ст­вую­щей об­лас­ти зна­ний) и при­род­но­го (на­ли­чие об­щей внутренней при­ро­ды у чле­нов ес­тественного клас­са), пред­по­ла­гаю­ще­го кау­заль­ное взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду но­си­те­ля­ми язы­ка и объ­ек­та­ми ок­ру­жаю­ще­го ми­ра («Со­зна­ние, язык и ре­аль­ность» - «Mind, language, and reality», 1975 год). От­но­си­тель­но ус­той­чи­вое яд­ро, со­дер­жа­щее­ся в зна­че­нии ка­ж­до­го тер­ми­на, обес­пе­чи­ва­ет его ин­ва­ри­ант­ность при пе­ре­хо­де из од­ной тео­рии в дру­гую.

На­прав­лен­ная про­тив те­зи­са Т. Ку­на о не­со­из­ме­ри­мо­сти на­учных тео­рий, эта кон­цеп­ция Патнэма слу­жи­ла обос­но­ва­ни­ем на­учного реа­лиз­ма, опи­раю­ще­го­ся на кор­рес­пон­дент­ную тео­рию ис­ти­ны (по­ни­мае­мой как со­от­вет­ст­вие ре­аль­но­сти). Од­на­ко в даль­ней­шем Патнэм от­ка­зал­ся от это­го «ме­та­фи­зи­че­ско­го» ва­ри­ан­та реа­лиз­ма и в книге «Ра­зум, ис­ти­на и ис­то­рия» («Reason, truth and history», 1981 год; русский перевод 2002 года) и ря­де других ра­бот 1980-х годов («Мно­го­ли­кость реа­лиз­ма» - «The many faces of realism», 1988 год; «Ре­пре­зен­та­ция и ре­альность» - «Representation and reali­ty», 1988 год; «Реа­лизм с че­ло­ве­че­ским ли­цом» - «Realism with a human face», 1990 год) сфор­му­ли­ро­вал эпи­сте­мо­ло­гическую кон­цеп­цию «внут­рен­не­го реа­лиз­ма», со­глас­но ко­то­рой мир не со­сто­ит из фик­си­ро­ван­но­го мно­же­ст­ва не­за­ви­си­мых от соз­на­ния объ­ек­тов, но рас­чле­ня­ет­ся на­ми ис­хо­дя из той или иной кон­цеп­ту­аль­ной схе­мы. Ис­ти­на пред­став­ля­ет со­бой идеа­ли­зи­ро­ван­ную ра­цио­наль­ную при­ем­ле­мость, а её кри­те­рия­ми вы­сту­па­ют опе­ра­цио­наль­ная при­ме­ни­мость, ко­ге­рент­ность, про­сто­та, не­про­ти­во­ре­чи­вость. Ра­цио­наль­ность, бу­ду­чи ис­то­ри­че­ски и куль­тур­но обу­слов­лен­ной, вме­сте с тем в ка­ж­дом кон­крет­ном слу­чае вы­сту­па­ет как ре­гу­ля­тив­ная идея.

В 1990-е годы под влия­ни­ем праг­ма­тиз­ма и идей позд­не­го Л. Вит­ген­штей­на Патнэм от­ка­зал­ся от внутреннего реа­лиз­ма и соз­дал но­вую вер­сию «не­по­сред­ст­вен­но­го реа­лиз­ма», на­зван­ную им за­им­ст­во­ван­ным у У. Джейм­са тер­ми­ном «ес­те­ст­вен­ный реа­лизм» и ис­тол­ко­вы­ваю­щую чув­ст­вен­ный опыт не как пас­сив­ное реа­ги­ро­ва­ние соз­на­ния на внеш­ние воз­дей­ст­вия, а как ак­тив­ное пе­ре­жи­ва­ние жи­вым су­ще­ст­вом различных ас­пек­тов ми­ра.

Сочинения:

Philosophical papers. Camb., 1975-1983. Vol. 1-3;

Meaning and the moral sciences. Bos­ton; L., 1979;

Зна­че­ние и ре­фе­рен­ция // Но­вое в за­ру­беж­ной лин­гвис­ти­ке. М., 1982. Вып. 13; Renewing philosophy. Camb., 1992;

Words and life. Camb., 1994;

Pragmatism: An open question. Oxf., 1995;

Фи­ло­со­фия соз­на­ния. M., 1999;

The Threefold cord: mind, body, and world. N. Y., 1999;

The Collapse of the fact/va­lue dichotomy and other essays. Camb., 2002;

Ethics without ontology. Camb., 2005;

Jewish philosophy as a guide to life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein. Bloomington, 2008.