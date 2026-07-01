ПАТНЭМ ПАТНАМ ХИЛАРИ
ПАТНЭМ ПАТНАМ ХИЛАРИ - американский логик и философ.
Окончил Пенсильванский университет (1948), затем учился в Гарварде, защитил докторскую диссертацию в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес) в 1951 году. Преподавал в Северо-Западном университете (1951-1952), Принстоне (1953-1961), Массачусетском технологическом институте (1961-1965), с 1965 года профессор Гарвардского университета. Многочисленные работы Патнэма посвящены философии науки, сознания, математики и языка, логике и эпистемологии, этике, теологии и мистике иудаизма. В 1960-1970-х годах ведущий представитель аналитической философии в США (концепция функционализма в философии сознания, «новая теория референции» в философии языка), однако с середины 1980-х годов выступил с её резкой критикой.
Отождествив психические состояния с «функциональными» состояниями мозга, которые определяются через их каузальные взаимоотношения с сенсорными входными данными, поведенческими выходными данными и друг с другом, Патнэм разработал несколько способов описания функциональной организации мозга с помощью теории Тьюринга машины, теории конечных автоматов и тому подобное. Однако невозможность объяснить с позиций функционализма качественную субъективность и интенциональность психических состояний привела Патнэма к отказу от этой концепции.
Наряду с С. Крипке и другими, Патнэм разработал «каузальную» теорию референции, согласно которой референция терминов естественных классов, обозначающих различные категории природных веществ, животных, растений, физических величин и составляющих большинство научных терминов, определяется не «ментальными образами», локализованными в головах отдельных людей, а устанавливается благодаря действию внешних нементальных факторов - социального (представлен экспертами из соответствующей области знаний) и природного (наличие общей внутренней природы у членов естественного класса), предполагающего каузальное взаимодействие между носителями языка и объектами окружающего мира («Сознание, язык и реальность» - «Mind, language, and reality», 1975 год). Относительно устойчивое ядро, содержащееся в значении каждого термина, обеспечивает его инвариантность при переходе из одной теории в другую.
Направленная против тезиса Т. Куна о несоизмеримости научных теорий, эта концепция Патнэма служила обоснованием научного реализма, опирающегося на корреспондентную теорию истины (понимаемой как соответствие реальности). Однако в дальнейшем Патнэм отказался от этого «метафизического» варианта реализма и в книге «Разум, истина и история» («Reason, truth and history», 1981 год; русский перевод 2002 года) и ряде других работ 1980-х годов («Многоликость реализма» - «The many faces of realism», 1988 год; «Репрезентация и реальность» - «Representation and reality», 1988 год; «Реализм с человеческим лицом» - «Realism with a human face», 1990 год) сформулировал эпистемологическую концепцию «внутреннего реализма», согласно которой мир не состоит из фиксированного множества независимых от сознания объектов, но расчленяется нами исходя из той или иной концептуальной схемы. Истина представляет собой идеализированную рациональную приемлемость, а её критериями выступают операциональная применимость, когерентность, простота, непротиворечивость. Рациональность, будучи исторически и культурно обусловленной, вместе с тем в каждом конкретном случае выступает как регулятивная идея.
В 1990-е годы под влиянием прагматизма и идей позднего Л. Витгенштейна Патнэм отказался от внутреннего реализма и создал новую версию «непосредственного реализма», названную им заимствованным у У. Джеймса термином «естественный реализм» и истолковывающую чувственный опыт не как пассивное реагирование сознания на внешние воздействия, а как активное переживание живым существом различных аспектов мира.
Сочинения:
Philosophical papers. Camb., 1975-1983. Vol. 1-3;
Meaning and the moral sciences. Boston; L., 1979;
Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. 13; Renewing philosophy. Camb., 1992;
Words and life. Camb., 1994;
Pragmatism: An open question. Oxf., 1995;
Философия сознания. M., 1999;
The Threefold cord: mind, body, and world. N. Y., 1999;
The Collapse of the fact/value dichotomy and other essays. Camb., 2002;
Ethics without ontology. Camb., 2005;
Jewish philosophy as a guide to life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein. Bloomington, 2008.