ПАТНА
ПАТНА - город на востоке Индии, административный центр штата Бихар.
Население свыше 2 миллионов человек (2012 год; один из наиболее быстрорастущих городов страны). Расположен в восточной части Индо-Гангской низменности, на правом берегу реки Ганг. Крупный узел автомобильных и железно-дорожных (в том числе одна из самых загруженных в стране линий Дели - Канпур - Аллахабад - Патна - Калькутта) магистралей. Речной порт (1986). Региональный аэропорт Лок-Наял-Джаяпракаш. Строится метрополитен (3 линии, общая длина 60 км, 54 станции; ввод в строй намечен на 2016 год).
Возникла в начале V века до нашей эры, первоначально называлась Паталипутра. Входила в Магадху, при царе Удаине (459-443 годы до нашей эры) столица государства. В период Маурьев сохранила значение крупнейшего центра Восточной Индии (на рубеже IV-III веков до нашей эры, по оценкам, население составляло около 400 тысяч человек). В труде «Индика» греческого историка Мегасфена, являвшегося послом при дворе императора Чандрагупты I Маурья, упоминается под названием Палиботра (Παλίβοϑρα). После смерти Ашоки столица восточной части его распавшейся империи. Около середины II века до нашей эры частично разрушена армией Греко-Бактрийского царства. Во 2-й половине I века нашей эры присоединена к Кушанскому царству. В IV веке включена в империю Гуптов и постепенно пришла в упадок. В VIII-XII веках под властью Палов. В конце XII века завоёвана Гуридами, затем вошла в Делийский султанат. С середины XVI века под властью Великих Моголов. С конца XVI - начала XVII веков вновь приобрела значение крупного экономического центра. В 1620 году в Патне основана фактория Британской Ост-Индской компании (смотреть Ост-Индские компании). В начале 1760-х годов объект борьбы между навабом Бенгалии Мир Касимом (1760-1764) и Британской Ост-Индской компанией. В 1764 году перешла под контроль англичан. В 1-й четверти XIX века один из центров движения ваххабитов, в 1857-1859 годы - Индийского народного восстания. С 1912 года административный центр провинции Бихар и Орисса, с 1936 года - провинция Бихар Британской Индии, с 1947 года - провинция Бихар независимой Индии (с 1950 штат).
Городскую территорию можно условно разделить на восточный (старый город) и западный (новый город) части. В восточной части Патны сохранились руины древнего города Паталипутра, в том числе многоколонного зала конца IV века до нашей эры, укреплений периода Маурьев и Кушанского царства, буддийских монастырей начиная от времени династии Шунгов (II-I веков до нашей эры) до V века нашей эры. Одно из древнейших сооружений города - так называемый бездонный колодец Агам-Куан (время правления одного из последних представителей династии Маурьев Ашоки, III век до нашей эры). Основные достопримечательности: мечети Шер-Шах-Сури (1545) и Паттхар-ки (1621), римско-католический костёл Святой Девы Марии в русле классицизма (Падри-Ки-Хавели; 1779 год, предположительно арх. Э. Тиретта), зернохранилище Голгхар (1786), адм. здания штата Бихар: резиденция губернатора (Радж-Бхаван, арх. Дж. Ф. Маннингс), Законодат. ассамблея, Верховный суд, Секретариат; почтамт (все - 1910-е годы). Также в Патне - так называемый дом Дарбанга (первоначально дворец «Навлакха» династии махараджей Дарбанга; 1-я половина XX века; передан Университету Патны), сикхский храм Тахт-Шри-Патна-Сахиб (Тахти-Хармандир; основан в XVIII веке на месте рождения 10-го гуру сикхов Гобинг Сингх Джи; один из пяти сикхских храмов в Индии; современное здание - 1954-1957 годы), индуистские храмы Махавир-Мандир (Хануман-Мандир; посвящён божеству Хануман - покровителю города; дата сооружения и архитектор неизвестны; реконструкция в 1947 году и 1987-1991 годы), Шитала-Деви и другие. Мемориалы мучеников Патны (1947 год; в память о борцах за независимость Индии) и Каргил-Човк (2000 год; в память о погибших во время вооружённого конфликта с Пакистаном в 1999 году). Среди важнейших инфраструктурных объектов - мосты через Ганг: автомобильный «Махатма Ганди Сету» (1979-1982 годы; длина 5575 м - пятый по протяжённости в Индии) и железно-дорожный (2009-2012 годы; длина 4550 м - самый длинный железно-дорожный мост в Индии).
Патна - крупный центр науки, образования и культуры. Научно-исследовательские институты: сельского хозяйства (1955), Государственного здравоохранения и благополучия семьи (1977), онкологических болезней Мухавир (1998). Университеты: Патны (1917 год; в его составе свыше 40 институтов и научных центров, Бихарский национальный колледж, 1863 год, и другие), Национально юридический Чанакья (2006), знаний Арьябхатта (2008 год; в его структуре - технические и медицинские институты города), Центрального штата Бихар (2009) и другие вузы. Восточная библиотека Кхуда-Бакш (1891). Музеи: Патны (государственный музей штата Бихар; 1917 год), Джалан (1954) и другие. Планетарий имени Индиры Ганди (1993). Ботанический и зоологический сад имени Санджая Ганди (1973).
Несколько стадионов для крокета, в том числе «Моин-уль-Хак» (25 тысяч мест), на котором в 1996 году проводились игры Кубка мира. 26.11.2012 года состоялся 1-й международный марафон «Бегом к прогрессу». Известный в стране гольф-клуб.
Традиционная отрасль городской экономики - обслуживание крупного сельско-хозяйственного района в среднем течении Ганга (выращивают зерновые, бобовые культуры, сахарный тростник, кунжут и другие) и переработка сельско-хозяйственной продукции. Лёгкая промышленность (хлопчатобумажная, кожевенная, обувная) и чёрная металлургия (сталеплавильные, прокатные заводы). Производство бытовых электроприборов, лабораторного оборудования, строительных инструментов, трубопроводной арматуры, насосов, прицепов, пластиковых труб и другого. В индустриальной зоне «Паталипутра» (1960) - технопарк Патны (первый в штате Бихар; разработка программного обеспечения и другого).