ПАТНА

ПАТНА - город на востоке Индии, административный центр штата Бихар .

Население свыше 2 миллионов человек (2012 год; один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Ин­до-Ганг­ской низ­мен­но­сти, на пра­вом бе­ре­гу реки Ганг. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железно-дорожных (в том числе од­на из са­мых загру­жен­ных в стра­не ли­ний Де­ли - Кан­пур - Ал­ла­ха­бад - Пат­на - Каль­кут­та) ма­ги­ст­ра­лей. Реч­ной порт (1986). Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Лок-На­ял-Джа­яп­ра­каш. Стро­ит­ся мет­ро­по­ли­тен (3 ли­нии, об­щая дли­на 60 км, 54 стан­ции; ввод в строй на­ме­чен на 2016 год).

Воз­ник­ла в начале V века до нашей эры, пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась Па­та­ли­пут­ра. Вхо­ди­ла в Ма­гад­ху , при ца­ре Удаи­не (459-443 годы до нашей эры) сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва. В пе­ри­од Ма­урь­ев со­хра­ни­ла зна­че­ние круп­ней­ше­го цен­тра Восточной Ин­дии (на ру­бе­же IV-III веков до нашей эры, по оцен­кам, на­се­ле­ние со­став­ля­ло около 400 тысяч человек). В тру­де «Ин­ди­ка» греческого ис­то­ри­ка Ме­гас­фе­на, яв­ляв­ше­го­ся по­слом при дво­ре императора Чан­д­ра­гуп­ты I Ма­у­рья, упо­ми­на­ет­ся под названием Па­ли­бот­ра (Παλίβοϑρα). По­сле смер­ти Ашо­ки сто­ли­ца восточной час­ти его рас­пав­шей­ся им­пе­рии. Около середины II века до нашей эры час­тич­но раз­ру­ше­на ар­ми­ей Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва. Во 2-й половине I века нашей эры при­сое­ди­не­на к Ку­шан­ско­му цар­ст­ву. В IV веке вклю­че­на в им­пе­рию Гуп­тов и по­сте­пен­но при­шла в упа­док. В VIII-XII веках под вла­стью Па­лов. В конце XII века за­воё­ва­на Гу­ри­да­ми, за­тем во­шла в Де­лий­ский сул­та­нат. С середины XVI века под вла­стью Ве­ли­ких Мо­го­лов. С конца XVI - начала XVII веков вновь при­об­ре­ла зна­че­ние круп­но­го эко­но­мического цен­тра. В 1620 году в Патне ос­но­ва­на фак­то­рия Британской Ост-Инд­ской ком­пании (смотреть Ост-Инд­ские ком­па­нии). В начале 1760-х годов объ­ект борь­бы ме­ж­ду на­ва­бом Бен­га­лии Мир Ка­си­мом (1760-1764) и Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей. В 1764 году пе­ре­шла под кон­троль анг­ли­чан. В 1-й четверти XIX века один из цен­тров дви­же­ния вах­ха­би­тов, в 1857-1859 годы - Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния . С 1912 года административный центр провинции Би­хар и Орис­са, с 1936 года - провинция Би­хар Бри­тан­ской Ин­дии, с 1947 года - провинция Би­хар не­за­ви­си­мой Ин­дии (с 1950 штат).

Городскую тер­ри­то­рию мож­но ус­лов­но раз­де­лить на восточный (ста­рый го­род) и западный (но­вый го­род) час­ти. В восточной час­ти Патны со­хра­ни­лись руи­ны древ­не­го города Па­та­ли­пут­ра, в том числе мно­го­ко­лон­но­го за­ла конца IV века до нашей эры, ук­ре­п­ле­ний пе­рио­да Ма­урь­ев и Ку­шан­ско­го цар­ст­ва, буд­дий­ских мо­на­сты­рей на­чи­ная от вре­ме­ни ди­на­стии Шун­гов (II-I веков до нашей эры) до V века нашей эры. Од­но из древ­ней­ших со­ору­же­ний го­ро­да - так называемый без­дон­ный ко­ло­дец Агам-Ку­ан (вре­мя прав­ле­ния од­но­го из по­след­них пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ма­урь­ев Ашо­ки, III век до нашей эры). Основные дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти: ме­че­ти Шер-Шах-Су­ри (1545) и Патт­хар-ки (1621), рим­ско-ка­то­лический кос­тёл Святой Де­вы Ма­рии в рус­ле клас­си­циз­ма (Пад­ри-Ки-Ха­ве­ли; 1779 год, пред­по­ло­жи­тель­но арх. Э. Ти­рет­та), зер­но­хра­ни­ли­ще Голг­хар (1786), адм. зда­ния шта­та Би­хар: ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра (Радж-Бха­ван, арх. Дж. Ф. Ман­нингс), За­ко­но­дат. ас­самб­лея, Вер­хов­ный суд, Сек­ре­та­ри­ат; поч­тамт (все - 1910-е годы). Так­же в Патне - так называемый дом Дар­бан­га (пер­во­на­чаль­но дво­рец «На­влак­ха» ди­на­стии ма­ха­рад­жей Дар­бан­га; 1-я половина XX века; пе­ре­дан Университету Патны), сикх­ский храм Тахт-Шри-Пат­на-Са­хиб (Тах­ти-Хар­ман­дир; ос­но­ван в XVIII веке на мес­те ро­ж­де­ния 10-го гу­ру сик­хов Го­бинг Сингх Джи; один из пя­ти сикх­ских хра­мов в Ин­дии; современное зда­ние - 1954-1957 годы), ин­дуи­ст­ские хра­мы Ма­ха­вир-Ман­дир (Ха­ну­ман-Ман­дир; по­свя­щён бо­же­ст­ву Ха­ну­ман - по­кро­ви­те­лю го­ро­да; да­та со­ору­же­ния и ар­хи­тек­тор не­из­вест­ны; ре­кон­ст­рук­ция в 1947 году и 1987-1991 годы), Ши­та­ла-Де­ви и другие. Ме­мо­риа­лы му­че­ни­ков Патны (1947 год; в па­мять о бор­цах за не­за­ви­си­мость Ин­дии) и Кар­гил-Човк (2000 год; в па­мять о по­гиб­ших во вре­мя воо­ру­жён­но­го кон­флик­та с Па­ки­ста­ном в 1999 году). Сре­ди важ­ней­ших ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов - мос­ты че­рез Ганг: ав­то­мо­биль­ный «Ма­хат­ма Ган­ди Се­ту» (1979-1982 годы; дли­на 5575 м - пя­тый по про­тя­жён­но­сти в Ин­дии) и железно-дорожный (2009-2012 годы; дли­на 4550 м - са­мый длин­ный железно-дорожный мост в Ин­дии).

Патна - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: сельского хозяйства (1955), Государственного здра­во­охра­не­ния и бла­го­по­лу­чия се­мьи (1977), онкологических болезней Му­ха­вир (1998). Университеты: Пат­ны (1917 год; в его со­ста­ве свыше 40 институтов и на­учных цен­тров, Би­хар­ский национальный колледж, 1863 год, и другие), Национально юри­дический Ча­на­кья (2006), зна­ний Арь­яб­хатта (2008 год; в его струк­ту­ре - тех­нические и медицинские институты го­ро­да), Центрального шта­та Би­хар (2009) и другие ву­зы. Восточная библиотека Кху­да-Бакш (1891). Му­зеи: Пат­ны (государственный му­зей шта­та Би­хар; 1917 год), Джа­лан (1954) и другие. Пла­не­та­рий имени Ин­ди­ры Ган­ди (1993). Бо­та­нический и зоо­ло­гический сад имени Санд­жая Ган­ди (1973).

Несколько ста­дио­нов для кро­ке­та, в том числе «Мо­ин-уль-Хак» (25 тысяч мест), на ко­то­ром в 1996 году про­во­ди­лись иг­ры Куб­ка ми­ра. 26.11.2012 года со­сто­ял­ся 1-й ме­ж­ду­народный ма­ра­фон «Бе­гом к про­грес­су». Из­вест­ный в стра­не гольф-клуб.

Тра­диционная от­расль городской эко­но­ми­ки - об­слу­жи­ва­ние круп­но­го сельско-хозяйственного рай­она в сред­нем те­че­нии Ган­га (вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые, бо­бо­вые куль­ту­ры, са­хар­ный тро­ст­ник, кун­жут и другие) и пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции. Лёг­кая промышленность (хлоп­ча­то­бу­маж­ная, ко­же­вен­ная, обув­ная) и чёр­ная ме­тал­лур­гия (ста­ле­пла­виль­ные, про­кат­ные за­во­ды). Про­изводство бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, ла­бо­ра­тор­но­го обо­ру­до­ва­ния, стро­ительных ин­стру­мен­тов, тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры, на­со­сов, при­це­пов, пла­сти­ко­вых труб и другого. В ин­ду­стри­аль­ной зо­не «Па­та­ли­пут­ра» (1960) - тех­но­парк Патны (пер­вый в шта­те Би­хар; раз­ра­бот­ка про­грам­мно­го обес­пе­че­ния и другого).

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