ПАТКАНЯН РАФАЭЛ ГАБРИЭЛОВИЧ

ПАТКАНЯН РАФАЭЛ ГАБРИЭЛОВИЧ - армянский писатель, общественный деятель.

Сын свя­щен­ни­ка-пе­да­го­га. Двою­род­ный брат К.П. Патканова (смотреть Паткановы). В 1843-1849 годы учил­ся в Ла­за­рев­ском институте восточных язы­ков в Мо­ск­ве , c 1851 года в университете Дер­п­та, с 1855 года на восточном факультете Санкт-Пе­тербургского университета (окон­чил в 1860 году). С 1880 года ин­спек­тор ос­но­ван­ной им шко­лы для не­иму­щих де­тей.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1850 году. В 1854 году ор­га­ни­зо­вал литературное то­ва­ри­ще­ст­во «Га­мар-Ка­ти­па», вы­пус­кал по­этические сборники под тем же на­зва­ни­ем (1855-1857), впо­след­ст­вии ис­поль­зо­вал его как псев­до­ним. Об­раз­ца­ми гражданской ро­ман­тической по­эзии ста­ли сти­хо­тво­ре­ния «Слё­зы Арак­са» (1855), «Песнь ма­те­ри Ага­си» (1862), ис­то­рическая по­эма «Смерть храб­ро­го Вар­да­на Ма­ми­ко­ня­на» (1856), по­этический цикл «Воль­ные пес­ни» (1878), в ко­то­рых Патканян, об­ра­ща­ясь к ге­ро­ическим стра­ни­цам ис­то­рии Ар­ме­нии , стре­мил­ся про­бу­дить чув­ст­во национального са­мо­соз­на­ния ар­мян, при­зы­вал к национально-ос­во­бо­дительной борь­бе в сою­зе с Рос­си­ей. Про­за Патканяна - в ду­хе реа­лиз­ма: са­ти­рические рас­ска­зы на на­хи­че­ван­ском диа­лек­те «От­кры­тый двор» (1874), «Вой­на» (1877), «Хо­дя­чие тру­пы» (1889), об­ли­чав­шие нра­вы ме­ст­ной зна­ти; по­вес­ти «Чес­то­лю­бец» (1880), «Гос­по­жа и слу­жан­ка» (1884) о жиз­ни мо­ло­дё­жи. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рические по­эмы «Дев Мрус» (1859), «Кёр Ог­лы» (1862), цикл са­ти­рических сти­хов «Ли­ра Но­во­го На­хи­че­ва­на» (1879); ис­то­рические очер­ки о Пет­ре I, На­по­ле­о­не I , М. Лю­те­ре; пе­ре­во­ды.

Сочинения:

[В кн.:] По­эзия Ар­ме­нии с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней / Под ред. и с пре­дисл. В. Я. Брю­со­ва. М., 1916;

[В кн.:] Ан­то­ло­гия ар­мян­ской по­эзии. Ер., 1940;

Со­чи­не­ния. Ер., 1963-1974. Т. 1-8 (на арм. яз.).