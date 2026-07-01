ПАТКАНЯН РАФАЭЛ ГАБРИЭЛОВИЧ
ПАТКАНЯН РАФАЭЛ ГАБРИЭЛОВИЧ - армянский писатель, общественный деятель.
Сын священника-педагога. Двоюродный брат К.П. Патканова (смотреть Паткановы). В 1843-1849 годы учился в Лазаревском институте восточных языков в Москве, c 1851 года в университете Дерпта, с 1855 года на восточном факультете Санкт-Петербургского университета (окончил в 1860 году). С 1880 года инспектор основанной им школы для неимущих детей.
Дебютировал как поэт в 1850 году. В 1854 году организовал литературное товарищество «Гамар-Катипа», выпускал поэтические сборники под тем же названием (1855-1857), впоследствии использовал его как псевдоним. Образцами гражданской романтической поэзии стали стихотворения «Слёзы Аракса» (1855), «Песнь матери Агаси» (1862), историческая поэма «Смерть храброго Вардана Мамиконяна» (1856), поэтический цикл «Вольные песни» (1878), в которых Патканян, обращаясь к героическим страницам истории Армении, стремился пробудить чувство национального самосознания армян, призывал к национально-освободительной борьбе в союзе с Россией. Проза Патканяна - в духе реализма: сатирические рассказы на нахичеванском диалекте «Открытый двор» (1874), «Война» (1877), «Ходячие трупы» (1889), обличавшие нравы местной знати; повести «Честолюбец» (1880), «Госпожа и служанка» (1884) о жизни молодёжи. Среди других произведений: исторические поэмы «Дев Мрус» (1859), «Кёр Оглы» (1862), цикл сатирических стихов «Лира Нового Нахичевана» (1879); исторические очерки о Петре I, Наполеоне I, М. Лютере; переводы.
Сочинения:
[В кн.:] Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней / Под ред. и с предисл. В. Я. Брюсова. М., 1916;
[В кн.:] Антология армянской поэзии. Ер., 1940;
Сочинения. Ер., 1963-1974. Т. 1-8 (на арм. яз.).