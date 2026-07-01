ПАТИНИР ИОАХИМ

ПАТИНИР ИОАХИМ - нидерландский живописец.

Пред­по­ло­жи­тель­но учил­ся в мас­тер­ской Г. Да­ви­да в Брюг­ге, в 1515 году по­лу­чил зва­ние мас­те­ра в Ан­твер­пе­не. По сви­де­тель­ст­ву А. Дю­ре­ра , по­се­тив­ше­го ху­дож­ни­ка во вре­мя пу­те­ше­ст­вия в Ни­дер­лан­ды в 1520-1521 годы, Патинир дер­жал мас­тер­скую с не­сколь­ки­ми под­мас­терь­я­ми.

Ны­не Патиниру при­пи­сы­ва­ет­ся около 20 ра­бот, пять из ко­то­рых под­пи­са­ны. Тра­диционные ре­лигиозные сю­же­ты «Бег­ст­во в Еги­пет» (до 1515 года, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен), «Святой Ие­ро­ним в пус­ты­не» (1515-1522 годы, Лувр, Па­риж), «Ис­ку­ше­ние святого Ан­то­ния» (1515-1522 годы, Пра­до, Мад­рид) и другие со­че­та­ют­ся с ми­фо­ло­гическими сце­на­ми, на­пол­нен­ны­ми хри­сти­ан­ским сим­во­лиз­мом («Ха­рон, пе­ре­прав­ляю­щий­ся че­рез ре­ку Стикс», 1515-1524 годы, Пра­до). От­ли­чительной чер­той Патинира яв­ля­ет­ся не­обыч­ная для то­го вре­ме­ни спе­циа­ли­за­ция в об­лас­ти пей­за­жа (Дю­рер на­звал его «пей­за­жи­стом», впер­вые упот­ре­бив этот тер­мин). Опи­ра­ясь на опыт И. Бос­ха и других ни­дерландских ху­дож­ни­ков XV века, Патинир дос­тиг в сво­их кар­ти­нах пре­об­ла­да­ния пей­за­жа над че­ло­ве­че­ски­ми фи­гу­ра­ми. В его твор­че­ст­ве пей­заж из фо­на пре­вра­ща­ет­ся в жи­во­пис­ную сре­ду, при этом че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры час­то умень­ша­ются до раз­ме­ров стаф­фа­жа. Не­ред­ко они бы­ли вы­пол­не­ны другими ху­дож­ни­ка­ми (К. Мас­сейс, Й. ван Кле­ве), с ко­то­ры­ми со­труд­ни­чал Патинир. Пей­заж­ная кон­цеп­ция ху­дож­ни­ка от­ли­ча­ет­ся боль­шим свое­об­ра­зи­ем: соз­дан­ный им тип пей­за­жа по­лу­чил название Welt­landschaft («ми­ро­вой пей­заж»). В нём па­но­рам­ные ви­ды со­вме­ща­ют в се­бе две точ­ки зре­ния: ши­ро­кие го­ри­зон­таль­ные по­верх­но­сти (мо­ре, ре­ки и до­ли­ны) вид­ны свер­ху, а вер­ти­каль­ные объ­ё­мы (де­ре­вья, ска­лы, фи­гу­ры лю­дей) пред­став­ле­ны с фрон­таль­ной точ­ки зре­ния. Патинир ис­поль­зу­ет, как пра­ви­ло, од­ну и ту же схе­му рас­пре­де­ле­ния цве­тов по пла­нам кар­ти­ны, соз­даю­щую эф­фект воздушной пер­спек­ти­вы: пе­ред­ний план вы­дер­жан в тё­п­лых ко­рич­не­ва­тых то­нах, сред­ний - в хо­лод­ных зе­ле­но­ва­то-си­них, даль­ний - в го­лу­бых. Его пей­за­жи с вы­со­кой ли­ни­ей го­ри­зон­та со­че­та­ют в се­бе на­тур­ные на­блю­де­ния с фан­та­стическими эле­мен­та­ми. Сис­те­ма, раз­ра­бо­тан­ная Патиниром, спо­соб­ст­во­ва­ла ав­то­но­ми­за­ции пей­за­жа и его вы­де­ле­нию в отдельный жанр жи­во­пи­си. Жи­во­пись Патинира ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во К. Мас­сей­са, Б. ван Ор­лея, Й. ван Кле­ве, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го и других ху­дож­ни­ков.