ПАТИНИР ИОАХИМ
ПАТИНИР ИОАХИМ - нидерландский живописец.
Предположительно учился в мастерской Г. Давида в Брюгге, в 1515 году получил звание мастера в Антверпене. По свидетельству А. Дюрера, посетившего художника во время путешествия в Нидерланды в 1520-1521 годы, Патинир держал мастерскую с несколькими подмастерьями.
Ныне Патиниру приписывается около 20 работ, пять из которых подписаны. Традиционные религиозные сюжеты «Бегство в Египет» (до 1515 года, Королевский музей изящных искусств, Антверпен), «Святой Иероним в пустыне» (1515-1522 годы, Лувр, Париж), «Искушение святого Антония» (1515-1522 годы, Прадо, Мадрид) и другие сочетаются с мифологическими сценами, наполненными христианским символизмом («Харон, переправляющийся через реку Стикс», 1515-1524 годы, Прадо). Отличительной чертой Патинира является необычная для того времени специализация в области пейзажа (Дюрер назвал его «пейзажистом», впервые употребив этот термин). Опираясь на опыт И. Босха и других нидерландских художников XV века, Патинир достиг в своих картинах преобладания пейзажа над человеческими фигурами. В его творчестве пейзаж из фона превращается в живописную среду, при этом человеческие фигуры часто уменьшаются до размеров стаффажа. Нередко они были выполнены другими художниками (К. Массейс, Й. ван Клеве), с которыми сотрудничал Патинир. Пейзажная концепция художника отличается большим своеобразием: созданный им тип пейзажа получил название Weltlandschaft («мировой пейзаж»). В нём панорамные виды совмещают в себе две точки зрения: широкие горизонтальные поверхности (море, реки и долины) видны сверху, а вертикальные объёмы (деревья, скалы, фигуры людей) представлены с фронтальной точки зрения. Патинир использует, как правило, одну и ту же схему распределения цветов по планам картины, создающую эффект воздушной перспективы: передний план выдержан в тёплых коричневатых тонах, средний - в холодных зеленовато-синих, дальний - в голубых. Его пейзажи с высокой линией горизонта сочетают в себе натурные наблюдения с фантастическими элементами. Система, разработанная Патиниром, способствовала автономизации пейзажа и его выделению в отдельный жанр живописи. Живопись Патинира оказала влияние на творчество К. Массейса, Б. ван Орлея, Й. ван Клеве, П. Брейгеля Старшего и других художников.