ПАТИАЛА

ПАТИАЛА - город на севере Индии, штат Пенджаб.

Население 373 тысяч человек (2012); с учё­том при­го­ро­дов около 1,4 миллиона человек. Рас­по­ло­жен в северной час­ти Ин­до-Ганг­ской низ­мен­но­сти, на не­сколь­ких оро­си­тель­ных ка­на­лах, близ гра­ни­цы со шта­том Харь­я­на. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Чан­ди­гарх - Ман­ди-Даб­ва­ли). Железно-дорожная стан­ция. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да су­ще­ст­во­ва­ло с древ­ней­ших вре­мён. Го­род ос­но­ван в 1763 году сикх­ским во­ж­дём Ала Синг­хом I. С начала XIX века сто­ли­ца не­за­виси­мо­го од­но­именного сикх­ско­го кня­же­ст­ва, с 1809 года под британским про­тек­то­ра­том. К 1849 году в ре­зуль­та­те двух анг­ло-сикх­ских войн ан­нек­си­ро­ван Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей, с 1858 года в со­ста­ве Бри­тан­ской Ин­дии. Круп­ный ре­лигиозный центр Северной Ин­дии (в 1947 году при раз­де­ле Брит. Ин­дии при­нял зна­чительное чис­ло ин­дуи­ст­ских и сикх­ских ми­гран­тов из Па­ки­ста­на ). С 1948 года административный центр од­но­именного шта­та не­за­ви­си­мой Ин­дии, с 1956 года - шта­та Восточный Пенд­жаб, с 1966 года - в ре­фор­ми­ро­ван­ном шта­те Пенд­жаб.

Сре­ди основных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: сикх­ский форт Ки­ла-Му­ба­рак (1763 год - конец XVIII века), двор­цо­вый ком­плекс Мо­ти-Багх (1847 год; вклю­ча­ет так называемый Зер­каль­ный дво­рец Шиш-Ма­хал (1847), парк «Па­тиа­ла Бир» («Бир Мо­ти Багх», бывший охот­ни­чий за­по­вед­ник ма­ха­рад­жей; площадь 647,5 га; на его тер­ри­то­рии - зоо­парк «Пен­д­жаб Дир», парк оле­ней и план­та­ция ле­кар­ст­вен­ных трав)), дво­рец Ба­ра­да­ри с од­ноим. пар­ком (1876 год; ны­не гос­ти­ни­ца), ин­дуи­ст­ский храм Ка­ли-Де­ви (1936); на восточной ок­раи­не го­ро­да - форт Ба­ха­дур­гарх (ос­но­ван в 1658 году; 1837-1845 годы; ме­четь - 1668 года).

Патиала - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Северной Ин­дии. Ака­де­мия сикх­ской ре­ли­гии и куль­ту­ры (1952). Сре­ди ву­зов - университеты: тех­ни­ки и тех­но­ло­гии Тха­пар (1956), Пенд­жаб­ский Гу­ру Го­бинд Сингх Бха­ван (1961 год; в его со­ста­ве - Департамент сан­ск­ри­та), Национальный юри­дический имени Рад­жи­ва Ган­ди (2006); Национальный институт спор­та Не­тад­жи Суб­хас (1961 год; в двор­цо­вом ком­плек­се Мо­ти-Багх); государственный колледж Ма­хинд­ра (1870). Центральная государственная ме­мо­ри­аль­ная библиотека Му­са­фир. Му­зеи в за­ле Дар­бар (ору­жие, дос­пе­хи, пред­ме­ты ин­терь­е­ра XIX - начало XX веков и другие) и двор­це Шиш-Ма­хал (ти­бет­ские, каш­мир­ские, мьян­ман­ские про­из­ве­де­ния искусства, кол­лек­ции жи­во­пи­си, ми­ниа­тюр, на­град­ных зна­ков, мо­нет и другие).

Один из главных спор­тив­ных цен­тров Северной Ин­дии. Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний: мно­го­фу­нк­цио­наль­ный ком­плекс «Рад­жа Бха­лин­д­ра» (из­вес­тен так­же как «Зем­ля По­ло»); лег­ко­ат­ле­тический ста­ди­он «Яда­вин­д­ра», ста­ди­он для кро­ке­та «Дхру­ве Пан­до­ве», ро­ли­ко­беж­ный ка­ток.

Патиала - ор­га­ни­зационный центр восточной час­ти шта­та Пенд­жаб, один из наи­бо­лее бо­га­тых го­ро­дов Ин­дии. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство (раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, лёг­кая, пи­ще­вая промышленность). Основные ви­ды про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния: ме­тал­ло­ре­жу­щие стан­ки и ин­ст­ру­мен­ты, пром. обо­ру­до­ва­ние (в том числе для пи­ще­вой промышленности), дви­га­те­ли и уз­лы (в том числе для железно-дорожного по­движ­но­го со­ста­ва), под­шип­ни­ки, сельско-хозяйственная тех­ни­ка и ин­вен­тарь, элек­тро­тех­нические из­де­лия. За­вод по ре­мон­ту ло­ко­мо­ти­вов. Про­изводство уголь­ных бри­ке­тов, сталь­но­го про­ка­та, ав­то­мо­биль­ных си­де­ний, бам­пе­ров, чех­лов, фар­ма­цев­тических средств, строи­тель­ных ма­те­риа­лов, кон­ных эки­па­жей, ак­сес­суа­ров к ним и другого. Хлоп­ко­очи­сти­тель­ная и хлоп­ча­то­бу­маж­ная промышленность. Вы­пуск мо­лоч­ных про­дук­тов (вклю­чая то­п­лё­ное мас­ло), рас­тительные мас­ла, кон­ди­тер­ских из­де­лий, спир­та, пи­ва и другого ал­ко­голь­ных на­пит­ков, пи­ще­вых до­ба­вок для круп­но­го ро­га­то­го ско­та. В Патиале ба­зи­ру­ют­ся Энер­ге­тический со­вет шта­та Пенд­жаб, Ар­хив шта­та Пенд­жаб. Круп­ный центр дис­ло­ка­ции Воо­руженных сил Ин­дии. Об­слу­жи­ва­ние фер­мер­ских хо­зяйств восточной час­ти шта­та Пенд­жаб.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)