ПАТИАЛА
ПАТИАЛА - город на севере Индии, штат Пенджаб.
Население 373 тысяч человек (2012); с учётом пригородов около 1,4 миллиона человек. Расположен в северной части Индо-Гангской низменности, на нескольких оросительных каналах, близ границы со штатом Харьяна. Узел автомобильных дорог (национальная автомагистраль Чандигарх - Манди-Дабвали). Железно-дорожная станция. Региональный аэропорт.
Поселение на месте будущего города существовало с древнейших времён. Город основан в 1763 году сикхским вождём Ала Сингхом I. С начала XIX века столица независимого одноименного сикхского княжества, с 1809 года под британским протекторатом. К 1849 году в результате двух англо-сикхских войн аннексирован Британской Ост-Индской компанией, с 1858 года в составе Британской Индии. Крупный религиозный центр Северной Индии (в 1947 году при разделе Брит. Индии принял значительное число индуистских и сикхских мигрантов из Пакистана). С 1948 года административный центр одноименного штата независимой Индии, с 1956 года - штата Восточный Пенджаб, с 1966 года - в реформированном штате Пенджаб.
Среди основных достопримечательностей: сикхский форт Кила-Мубарак (1763 год - конец XVIII века), дворцовый комплекс Моти-Багх (1847 год; включает так называемый Зеркальный дворец Шиш-Махал (1847), парк «Патиала Бир» («Бир Моти Багх», бывший охотничий заповедник махараджей; площадь 647,5 га; на его территории - зоопарк «Пенджаб Дир», парк оленей и плантация лекарственных трав)), дворец Барадари с одноим. парком (1876 год; ныне гостиница), индуистский храм Кали-Деви (1936); на восточной окраине города - форт Бахадургарх (основан в 1658 году; 1837-1845 годы; мечеть - 1668 года).
Патиала - важный центр науки, образования и культуры Северной Индии. Академия сикхской религии и культуры (1952). Среди вузов - университеты: техники и технологии Тхапар (1956), Пенджабский Гуру Гобинд Сингх Бхаван (1961 год; в его составе - Департамент санскрита), Национальный юридический имени Раджива Ганди (2006); Национальный институт спорта Нетаджи Субхас (1961 год; в дворцовом комплексе Моти-Багх); государственный колледж Махиндра (1870). Центральная государственная мемориальная библиотека Мусафир. Музеи в зале Дарбар (оружие, доспехи, предметы интерьера XIX - начало XX веков и другие) и дворце Шиш-Махал (тибетские, кашмирские, мьянманские произведения искусства, коллекции живописи, миниатюр, наградных знаков, монет и другие).
Один из главных спортивных центров Северной Индии. Среди спортивных сооружений: многофункциональный комплекс «Раджа Бхалиндра» (известен также как «Земля Поло»); легкоатлетический стадион «Ядавиндра», стадион для крокета «Дхруве Пандове», роликобежный каток.
Патиала - организационный центр восточной части штата Пенджаб, один из наиболее богатых городов Индии. Основа городской экономики - промышленное производство (развиты машиностроение и металлообработка, лёгкая, пищевая промышленность). Основные виды продукции машиностроения: металлорежущие станки и инструменты, пром. оборудование (в том числе для пищевой промышленности), двигатели и узлы (в том числе для железно-дорожного подвижного состава), подшипники, сельско-хозяйственная техника и инвентарь, электротехнические изделия. Завод по ремонту локомотивов. Производство угольных брикетов, стального проката, автомобильных сидений, бамперов, чехлов, фармацевтических средств, строительных материалов, конных экипажей, аксессуаров к ним и другого. Хлопкоочистительная и хлопчатобумажная промышленность. Выпуск молочных продуктов (включая топлёное масло), растительные масла, кондитерских изделий, спирта, пива и другого алкогольных напитков, пищевых добавок для крупного рогатого скота. В Патиале базируются Энергетический совет штата Пенджаб, Архив штата Пенджаб. Крупный центр дислокации Вооруженных сил Индии. Обслуживание фермерских хозяйств восточной части штата Пенджаб.