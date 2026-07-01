ПАТЕРСОН
ПАТЕРСОН - город на Северо-Востоке США, в северо-восточной части штата Нью-Джерси.
Население 145,6 тысяч человек (2012 год; в том числе 57,6% - выходцы из стран Латинской Америки, 31,7% - афроамериканцы), 3-й по числу жителей в штате после Ньюарка и Джерси-Сити. Расположен на плато Пидмонт, на реке Пассейик (в центральной части города - водопад Грейт-Фолс, высота 23 м), к северо-западу от Нью-Йорка. Входит в состав Нью-Йоркского метрополитенского ареала (так называемого Большого Нью-Йорка). Узел автомобильных (национальная автомагистраль Нью-Йорк - Чикаго - Сан-Франциско и другие) и железных дорог. Международный аэропорт Ньюарк- Либерти (в 25 км к югу от центра Патерсона) и неск. региональных аэропортов.
В прошлом на территории Патерсона проживали делавары. В 1679 году здесь появились голландские поселенцы. До конца XVIII века небольшое фермерское поселение. Начал быстро развиваться после учреждения А. Гамильтоном в 1791 году «Общества полезных производств» с целью использования энергоресурсов водопада Грейт-Фолс и стал одним из центров промышленной революции в США. Назван в честь У. Патерсона, губернатора штата Нью-Джерси (1790-1793). В 1794 году место проведения одной из первых в истории США забастовок. В XIX веке в городе появились металлургические заводы, предприятия по производству локомотивов (с 1832), огнестрельного оружия (в 1836-1842 годы действовал завод С. Кольта; позднее перенесён в Хартфорд, штат Коннектикут), шёлковых тканей (с 1840 года; был известен как «мировой город шёлка») и льняной пряжи (с 1864). С 1837 года административный центр округа Пассейик. В 1851 году получил статус города. В годы 2-й мировой войны один из основных центров производства авиадвигателей (завод компании «Curtiss-Wright Corp.»). Во 2-й половине XX века активизировался приток мигрантов из других штатов США, ряда латино-американских стран и Бангладеш (ныне в Патерсоне проживает одна из самых многочисленных бенгальских общин в стране). В 1970-е годы переживал экономический спад. В начале XXI века реализованы программы по структурной перестройке экономики Патерсона и снижению уровня безработицы. В 2011 году пострадал от урагана «Ирен».
В центре Патерсона, у водопада Грейт-Фолс (в 1976 году получил статус национального природного памятника), сохранился исторический промышленный район, где расположены здания бывших текстильных фабрик, в том числе компаний «Phoenix Mills» (1813 год, расширено в 1826-1827 годы), «Union Works» (1813-1815), «Barbour» (1860-1870-е годы), завода С. Кольта «Gun Mill» (1836), превращённые в цеха предприятий по произ-ву локомотивов компаний «Rogers» (1830-е годы, 1850-е годы, 1870-е годы, в том числе монтажный цех, 1873 год; в 1982 году сюда переведён Музей Патерсона (создан в 1925 году; среди его экспонатов - первая подводная лодка ВМС США, сооружённая в городе Олбани, в 1878 году оснащённая нефтяным двигателем)) и «Danforth-Cooke» (1850-е годы; 1880-е годы), другие индустриальные сооружения. Среди других архитектурных памятников - собор Святого Иоанна в стиле неоготики (1860 год, архитектор П.Ч. Кили; перестроен в 1890 год), школа № 2 (1871 год, архитектор Э.М.Дж. Деррик) и особняк «Belle Vista» (так называемый замок Ламберт; 1892 год, расширен в 1896 году; с 1934 года музей, в его составе - библиотека Исторического общества округа Пассейик) в викторианском стиле, Ратуша в русле эклектизма (1896 год, сооружена по аналогии с Ратушей «шёлковой столицы» Франции - город Лион; архитектурное бюро «Carr ̀ere and Hastings»; перестроена в 1903 году; в историческом торговом районе даунтауна), мемориальная библиотека «Данфорт» в стиле неоклассицизма (1905 год, архитектор Г. Бейкон), католическая церковь Святого Михаила в формах эклектизма (1929 год, архитектор Дж. Белломо).
Патерсон - важный региональный центр науки и образования. Общественный колледж округа Пассейик (1971) и другие вузы. Публичная библиотека Патерсона (1885).
Основа городской экономики - сфера услуг; её ведущие сектора: административные и деловые услуги, здравоохранение (в Патерсоне - региональный медицинский центр Святого Иосифа, 1867 год, обслуживает северную часть штата Нью-Джерси) и образование, транспорт, логистика и связь, торговля. Предприятия (в основном небольшие местных компаний) лёгкой, электронной, электротехнической и химической промышленности. При водопаде Грейт-Фолс сооружена ГЭС (действовала в 1914-1969 годы; реконструирована в 1984-1986 годы; мощность около 11 МВт).