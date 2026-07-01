ПАТЕРСОН

ПАТЕРСОН - город на Северо-Востоке США, в северо-восточной части штата Нью-Джерси.

Население 145,6 тысяч человек (2012 год; в том числе 57,6% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, 31,7% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), 3-й по чис­лу жи­те­лей в шта­те по­сле Ньюар­ка и Джер­си-Си­ти. Рас­по­ло­жен на пла­то Пид­монт, на реке Пас­сей­ик (в центральной час­ти го­ро­да - во­до­пад Грейт-Фолс, высота 23 м), к се­ве­ро-за­па­ду от Нью-Йор­ка. Вхо­дит в со­став Нью-Йорк­ско­го мет­ро­по­ли­тен­ско­го ареа­ла (так называемого Боль­шо­го Нью-Йор­ка). Узел ав­томо­биль­ных (национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Нью-Йорк - Чи­ка­го - Сан-Фран­ци­ско и другие) и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ньюарк- Ли­бер­ти (в 25 км к югу от цен­тра Патерсона) и неск. ре­гио­наль­ных аэ­ро­пор­тов.

В про­шлом на тер­ри­то­рии Патерсона про­жи­ва­ли де­ла­ва­ры. В 1679 году здесь поя­ви­лись голландские по­се­лен­цы. До конца XVIII века не­боль­шое фер­мер­ское по­се­ле­ние. На­чал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся по­сле уч­ре­ж­де­ния А. Га­миль­то­ном в 1791 году «Общества по­лез­ных про­из­водств» с це­лью ис­поль­зо­ва­ния энер­го­ре­сур­сов во­до­па­да Грейт-Фолс и стал од­ним из цен­тров про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции в США. На­зван в честь У. Па­тер­со­на, гу­бер­на­то­ра шта­та Нью-Джер­си (1790-1793). В 1794 году ме­сто про­ве­де­ния од­ной из пер­вых в ис­то­рии США за­бас­то­вок. В XIX веке в го­ро­де поя­ви­лись ме­тал­лур­гические за­во­ды, пред­при­ятия по про­изводству ло­ко­мо­ти­вов (с 1832), ог­не­стрель­но­го ору­жия (в 1836-1842 годы дей­ст­во­вал за­вод С. Коль­та; позд­нее пе­ре­не­сён в Харт­форд, штат Кон­нек­ти­кут), шёл­ко­вых тка­ней (с 1840 года; был из­ве­стен как «ми­ро­вой го­род шёл­ка») и льня­ной пря­жи (с 1864). С 1837 года административный центр округа Пас­сей­ик. В 1851 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны один из основных цен­тров про­изводства авиа­дви­га­те­лей (за­вод ком­па­нии «Curtiss-Wright Corp.»). Во 2-й половине XX века ак­ти­ви­зи­ро­вал­ся при­ток ми­гран­тов из других шта­тов США, ря­да латино-американских стран и Банг­ла­деш (ны­не в Патерсоне про­жи­ва­ет од­на из са­мых мно­го­численных бенгальских об­щин в стра­не). В 1970-е годы пе­ре­жи­вал эко­но­мический спад. В начале XXI века реа­ли­зо­ва­ны про­грам­мы по струк­тур­ной пе­ре­строй­ке эко­но­ми­ки Патерсона и сни­же­нию уров­ня без­ра­бо­ти­цы. В 2011 году по­стра­дал от ура­га­на «Ирен».

В цен­тре Патерсона, у во­до­па­да Грейт-Фолс (в 1976 году по­лу­чил ста­тус национального при­род­но­го па­мят­ни­ка), со­хра­нил­ся ис­то­рический промышленный рай­он, где рас­по­ло­же­ны зда­ния бывших тек­стиль­ных фаб­рик, в том числе ком­па­ний «Phoe­nix Mills» (1813 год, рас­ши­ре­но в 1826-1827 годы), «Union Works» (1813-1815), «Bar­bour» (1860-1870-е годы), за­во­да С. Коль­та «Gun Mill» (1836), пре­вра­щён­ные в це­ха пред­при­ятий по про­из-ву ло­ко­мо­ти­вов ком­па­ний «Rogers» (1830-е годы, 1850-е годы, 1870-е годы, в том числе мон­таж­ный цех, 1873 год; в 1982 году сю­да пе­ре­ве­дён Му­зей Патерсона (соз­дан в 1925 году; сре­ди его экс­по­на­тов - пер­вая под­вод­ная лод­ка ВМС США, со­ору­жён­ная в городе Ол­ба­ни, в 1878 году ос­на­щён­ная неф­тя­ным дви­га­те­лем)) и «Danforth-Cooke» (1850-е годы; 1880-е годы), другие ин­ду­ст­ри­аль­ные со­ору­же­ния. Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - со­бор Святого Ио­ан­на в сти­ле нео­го­ти­ки (1860 год, архитектор П.Ч. Ки­ли; пе­ре­стро­ен в 1890 год), шко­ла № 2 (1871 год, архитектор Э.М.Дж. Дер­рик) и особ­няк «Belle Vis­ta» (так называемый за­мок Лам­берт; 1892 год, рас­ши­рен в 1896 году; с 1934 года му­зей, в его со­ста­ве - библиотека Ис­то­рического об­ще­ст­ва округа Пас­сей­ик) в вик­то­ри­ан­ском сти­ле, Ра­ту­ша в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1896 год, со­ору­же­на по ана­ло­гии с Ра­ту­шей «шёл­ко­вой сто­ли­цы» Фран­ции - город Лион; ар­хитектурное бю­ро «Carr ̀ere and Hastings»; пе­ре­строе­на в 1903 году; в ис­то­рическом тор­го­вом рай­оне да­ун­тау­на), ме­мо­ри­аль­ная библиотека «Дан­форт» в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1905 год, архитектор Г. Бей­кон), ка­то­лическая церковь Святого Ми­хаи­ла в фор­мах эк­лек­тиз­ма (1929 год, архитектор Дж. Бел­ло­мо).

Патерсон - важ­ный ре­гио­наль­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Об­щественный кол­ледж округа Пас­сей­ик (1971) и другие ву­зы. Пуб­лич­ная библиотека Патерсона (1885).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; её ве­ду­щие сек­то­ра: административные и де­ло­вые ус­лу­ги, здра­во­охра­не­ние (в Патерсоне - ре­гио­наль­ный медицинский центр Святого Ио­си­фа, 1867 год, об­слу­жи­ва­ет северную часть шта­та Нью-Джер­си) и об­ра­зо­ва­ние, транс­порт, ло­ги­сти­ка и связь, тор­гов­ля. Пред­при­ятия (в основном не­боль­шие ме­ст­ных ком­па­ний) лёг­кой, элек­трон­ной, элек­тро­тех­нической и хи­мической промышленности. При во­до­па­де Грейт-Фолс со­ору­же­на ГЭС (дей­ст­во­ва­ла в 1914-1969 годы; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1984-1986 годы; мощ­ность около 11 МВт).

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