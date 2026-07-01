ПАТЕРНАЛИЗМ
ПАТЕРНАЛИЗМ - система представлений и социальная практика, построенные на парадигме отношений «отца» и «детей».
Для патернализма ключевыми считаются следующие характеристики (американский философ Дж. Дворкин): агент ограничивает автономию или свободу подчинённых, предпринимает те или иные действия без их согласия, мотивирует свои действия заботой об их благополучии, интересах и потребностях. Формы патернализма разнообразны. В международных отношениях под ним понимается опека крупными государствами более слабых и отдельных территорий. В сфере трудовых отношений патернализм рассматривается как политика руководства по созданию чувства общности на предприятиях, особая «забота» о рабочих. Проявляется в системе льгот, субсидий, условий найма, организации медицинской помощи, стиле управления и других (классический пример - Япония). В сфере отношений государства и общества патернализм получает отражение в особых государственных мерах в отношении групп населения, наименее защищённых в социальном и экономическом плане. В научной литературе часто отмечаются негативные последствия патернализма: он замедляет развитие гражданского общества, порождает иждивенческие настроения. Одновременно нередко высказывается мнение о том, что неприятие патернализма - характерная черта западных обществ, в то время как в азиатских и латино-американских социумах он является частью исторической и культурной традиции; при этом уточняется, что патернализм и его отдельные формы (к примеру, клиентела) сохраняются и в некоторых европейских государствах (Испания, Италия и другие). Применительно же к российскому обществу патернализм, наряду с этатизмом, часто рассматривается как один из базовых «культурных архетипов».
Понятие патернализм относится к числу дискуссионных. Модель «отца» и «детей» уже в глубокой древности использовалась для характеристики социальных отношений. О ней упоминалось в трудах Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха; особую роль она играла в работах Конфуция, считавшего, что государство, построенное на подчинении «детей» «родителям», является наиболее гармоничной формой организации общества. В рамках консервативной традиции патернализм рассматривается как образец отношений правителей и подданных, патриархальная семья считается эталоном государственного устройства (Л. Бональд, австрийский политолог Э. фон Кюнельт-Леддин и другие). В российской политической мысли тезис о выстраивании отношений царя с народом как «отца» с «детьми» развивали славянофилы. М. Вебер трактовал патернализм как форму традиционно политического господства (патримониализма), в рамках которой пользующийся авторитетом «патриарх» обеспечивает своим подчинённым защиту, за что последние платят ему лояльностью и подчинением.
С развитием либерализма патернализм был подвергнут критике. Дж. Локк в работе «Два трактата о правлении» (1690), выступая против взглядов Р. Филмера о божественном и неизменном характере власти «отца» (монарха) над «детьми» (подданными), доказывал, что по рождению «дети» не являются рабами «отца», а обладают «естественными правами». В книге «О свободе» (1859) Дж.С. Милль выдвинул «принцип вреда» (harm principle), согласно которому единственным основанием для ограничения свободы индивида является нанесение им вреда другому индивиду. «Принцип вреда» стал центральным для последующих дискуссий о патернализме, в результате которых выделилось несколько точек зрения. Сторонники либертаризма выступают против каких-либо форм патернализма (Р. Нозик, Ф.А. фон Хайек). Дж. Дворкин считает патернализм допустимым лишь в тех случаях, когда индивид, чья свобода подвергается ограничениям, добровольно соглашается на них, рассматривая их в качестве рациональных. Американский философ Дж. Фейнберг выдвинул концепцию «мягкого патернализма», согласно которой государство имеет право ограничить свободу индивидов в двух случаях: для недопущения недобровольных действий с их стороны и для установления того, являются ли их действия добровольными. Также обсуждаются модели «широкого» и «узкого» патернализма, патернализм морали и патернализм благополучия и другие. Дискуссии о патернализме играют большую роль также в биоэтике, уголовном праве, менеджменте и других сферах знания.