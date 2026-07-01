ПАТЕРНАЛИЗМ

ПАТЕРНАЛИЗМ - система представлений и социальная практика, построенные на парадигме отношений «отца» и «детей».

Для патернализма клю­че­вы­ми счи­та­ют­ся сле­дую­щие ха­рак­те­ри­сти­ки (американский фи­ло­соф Дж. Двор­кин): агент ог­ра­ни­чи­ва­ет ав­то­но­мию или сво­бо­ду под­чи­нён­ных, пред­при­ни­ма­ет те или иные дей­ст­вия без их со­гла­сия, мо­ти­ви­ру­ет свои дей­ст­вия за­бо­той об их бла­го­по­лу­чии, ин­те­ре­сах и по­треб­но­стях. Фор­мы патернализма раз­но­об­раз­ны. В ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях под ним по­ни­ма­ет­ся опе­ка круп­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми бо­лее сла­бых и отдельных тер­ри­то­рий. В сфе­ре тру­до­вых от­но­ше­ний патернализм рас­смат­ри­ва­ет­ся как по­ли­ти­ка ру­ко­во­дства по соз­да­нию чув­ст­ва общ­но­сти на пред­при­яти­ях, осо­бая «за­бо­та» о ра­бо­чих. Про­яв­ля­ет­ся в сис­те­ме льгот, суб­си­дий, ус­ло­вий най­ма, ор­га­ни­за­ции медицинской по­мо­щи, сти­ле управ­ле­ния и других (клас­сический при­мер - Япо­ния). В сфе­ре от­но­ше­ний го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва патернализм по­лу­ча­ет от­ра­же­ние в осо­бых государственных ме­рах в от­но­ше­нии групп на­се­ле­ния, наи­ме­нее за­щи­щён­ных в со­ци­аль­ном и эко­но­мическом пла­не. В на­учной литературе час­то от­ме­ча­ют­ся не­га­тив­ные по­след­ст­вия патернализма: он за­мед­ля­ет раз­ви­тие гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва, по­ро­ж­да­ет иж­ди­венческие на­строе­ния. Од­но­вре­мен­но не­ред­ко вы­ска­зы­ва­ет­ся мне­ние о том, что не­при­ятие патернализма - ха­рак­тер­ная чер­та западных об­ществ, в то вре­мя как в ази­атских и латино-американских со­циу­мах он яв­ля­ет­ся ча­стью ис­то­рической и куль­тур­ной тра­ди­ции; при этом уточ­ня­ет­ся, что патернализм и его отдельные фор­мы (к при­ме­ру, кли­ен­те­ла ) со­хра­ня­ют­ся и в не­ко­то­рых ев­ропейских го­су­дар­ст­вах (Ис­па­ния, Ита­лия и другие). При­ме­ни­тель­но же к российскому об­ще­ст­ву патернализм, на­ря­ду с эта­тиз­мом, час­то рас­смат­ри­ва­ет­ся как один из ба­зо­вых «куль­тур­ных ар­хе­ти­пов».

По­ня­тие патернализм от­но­сит­ся к чис­лу дис­кус­си­он­ных. Мо­дель «от­ца» и «де­тей» уже в глу­бо­кой древ­но­сти ис­поль­зо­ва­лась для ха­рак­те­ри­сти­ки со­ци­аль­ных от­но­ше­ний. О ней упо­ми­на­лось в тру­дах Со­кра­та, Пла­то­на, Ари­сто­те­ля, Плу­тар­ха; осо­бую роль она иг­ра­ла в ра­бо­тах Кон­фу­ция, счи­тав­ше­го, что го­су­дар­ст­во, по­стро­ен­ное на под­чи­не­нии «де­тей» «ро­ди­те­лям», яв­ля­ет­ся наи­бо­лее гар­мо­нич­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва. В рам­ках кон­сер­ва­тив­ной тра­ди­ции патернализм рас­смат­ри­ва­ет­ся как об­ра­зец от­но­ше­ний пра­ви­те­лей и под­дан­ных, пат­ри­ар­халь­ная се­мья счи­та­ет­ся эта­ло­ном государственного уст­рой­ст­ва (Л. Бо­нальд, австрийский по­ли­то­лог Э. фон Кю­нельт-Лед­дин и другие). В российской по­ли­тической мыс­ли те­зис о вы­страи­ва­нии от­но­ше­ний ца­ря с на­ро­дом как «от­ца» с «деть­ми» раз­ви­ва­ли сла­вя­но­фи­лы. М. Ве­бер трак­то­вал патернализм как фор­му тра­диционно по­ли­тического гос­под­ства (пат­ри­мо­ниа­лиз­ма), в рам­ках ко­то­рой поль­зую­щий­ся ав­то­ри­те­том «пат­ри­арх» обес­пе­чи­ва­ет сво­им под­чи­нён­ным за­щи­ту, за что по­след­ние пла­тят ему ло­яль­но­стью и под­чи­не­ни­ем.

С раз­ви­ти­ем ли­бе­ра­лиз­ма патернализм был под­верг­нут кри­ти­ке. Дж. Локк в ра­бо­те «Два трак­та­та о прав­ле­нии» (1690), вы­сту­пая про­тив взгля­дов Р. Фил­ме­ра о бо­же­ст­вен­ном и не­из­мен­ном ха­рак­те­ре вла­сти «от­ца» (мо­нар­ха) над «деть­ми» (под­дан­ны­ми), до­ка­зы­вал, что по ро­ж­де­нию «де­ти» не яв­ля­ют­ся ра­ба­ми «от­ца», а об­ла­да­ют «ес­те­ст­вен­ны­ми пра­ва­ми». В книге «О сво­бо­де» (1859) Дж.С. Милль вы­дви­нул «прин­цип вре­да» (harm principle), со­глас­но ко­то­ро­му един­ст­вен­ным ос­но­ва­ни­ем для ог­ра­ни­че­ния сво­бо­ды ин­ди­ви­да яв­ля­ет­ся на­не­се­ние им вре­да другому ин­ди­ви­ду. «Прин­цип вре­да» стал цен­траль­ным для по­сле­дую­щих дис­кус­сий о патернализме, в ре­зуль­та­те ко­то­рых вы­де­ли­лось несколько то­чек зре­ния. Сто­рон­ни­ки ли­бер­та­риз­ма вы­сту­па­ют про­тив каких-либо форм патернализма (Р. Но­зик, Ф.А. фон Хай­ек). Дж. Двор­кин счи­та­ет патернализм до­пус­ти­мым лишь в тех слу­ча­ях, ко­гда ин­ди­вид, чья сво­бо­да под­вер­га­ет­ся ог­ра­ни­че­ни­ям, доб­ро­воль­но со­гла­ша­ет­ся на них, рас­смат­ри­вая их в ка­че­ст­ве ра­цио­наль­ных. Американский фи­ло­соф Дж. Фейн­берг вы­дви­нул кон­цеп­цию «мяг­ко­го па­тер­на­лиз­ма», со­глас­но ко­то­рой го­су­дар­ст­во име­ет пра­во ог­ра­ни­чить сво­бо­ду ин­ди­ви­дов в двух слу­ча­ях: для не­до­пу­ще­ния не­доб­ро­воль­ных дей­ст­вий с их сто­ро­ны и для ус­та­нов­ле­ния то­го, яв­ля­ют­ся ли их дей­ст­вия доб­ро­воль­ны­ми. Так­же об­су­ж­да­ют­ся мо­дели «ши­ро­ко­го» и «уз­ко­го» патернализма, патернализм мо­ра­ли и патернализм бла­го­по­лу­чия и другие. Дис­кус­сии о патернализме иг­ра­ют боль­шую роль так­же в био­эти­ке, уго­лов­ном пра­ве, ме­недж­мен­те и других сфе­рах зна­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)