ПАТЕРИКИ

ПАТЕРИКИ - отечники, жанр христианской аскетической литературы, сборники рассказов о духовных подвигах подвижников христианского монашества , а также их изречений.

Тер­мин «Патерики» впер­вые встре­ча­ет­ся в со­чи­не­нии ви­зантийского агио­гра­фа Ле­он­тия Кипр­ско­го «До­пол­не­ния к жи­тию Ио­ан­на Ми­ло­сти­во­го» (около 641-642 годов). Про­слав­ляю­щие под­виг ас­ке­зы, патерики пред­на­зна­че­ны для ду­ше­по­лез­но­го чте­ния хри­сти­ан, ук­ре­п­ле­ния в ве­ре. В от­ли­чие от жи­тия патерики рас­ска­зы­ва­ют не о всей жиз­ни под­виж­ни­ка, а лишь о наи­бо­лее зна­чи­тель­ном, с точ­ки зре­ния со­ста­ви­те­ля, её эпи­зо­де.

Из­вест­ны патерики, по­свя­щён­ные еги­пет­ским и от­час­ти па­ле­стин­ским и ви­зантийским мо­на­хам III-VI веков: «Ис­то­рия еги­пет­ских мо­на­хов» (конец IV века), «Лав­са­ик» Пал­ла­дия Еле­но­поль­ско­го (начало V века), два сборника «Оте­че­ских из­ре­че­ний» («Apophteg­mata patrum») («Аз­буч­но-ано­ним­ное со­б­ра­ние» (конец V века), в ко­то­ром ста­тьи рас­по­ло­же­ны по име­нам от­цов и по те­мам бе­зы­мян­ных тек­стов, и «Сис­те­ма­ти­че­ское со­б­ра­ние» (начало VI века, пе­ре­ве­дён­ное в середине VI века на латинский язык римскими диа­ко­на­ми Пе­ла­ги­ем и Ио­ан­ном), в нём тек­сты рас­по­ло­же­ны по те­мам), «Луг ду­хов­ный» Ио­ан­на Мос­ха (начало VII века); ита­лий­ским мо­на­хам V-VI веков по­свя­ще­ны «Диа­ло­ги о жиз­ни и чу­де­сах ита­лий­ских От­цов и о бес­смер­тии ду­ши» па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го (на латинском языке, конец VI века; в греческом пе­ре­во­де па­пы Рим­ско­го За­ха­рии, около 752). «Оте­че­ские из­ре­че­ния», ве­ро­ят­но, бы­ли соз­да­ны по об­раз­цу позд­не­ан­тич­ных сборников из­ре­че­ний зна­ме­ни­тых лю­дей, воз­мож­на так­же их связь с трак­та­том «Пир­кей Авот» («По­уче­ния от­цов») Миш­ны. Патерики пе­ре­во­ди­лись на многие язы­ки. В ча­ст­но­сти, до 5-го Все­лен­ско­го со­бо­ра (553) бы­ли сде­ла­ны пе­ре­во­ды на копт­ский, сирийский, армянский, со­гдий­ский, арабский и эфи­опский язы­ки, со­хра­нив­шие в том числе вы­ска­зы­ва­ния лиц, позд­нее осу­ж­дён­ных как ере­ти­ки (например, Еваг­рия Пон­тий­ско­го ).

В X веке афон­ским ино­ком (ав­вой) Исаи­ей в свое­об­раз­ном под­ра­жа­нии жан­ру патерики был со­став­лен Ми­те­ри­кон с на­став­ле­ния­ми мо­на­хи­ням, в ко­то­ром со­дер­жат­ся мно­го­численные из­ре­че­ния жён-под­виж­ниц (в XIX веке ру­ко­пись Ми­те­ри­ко­на середина XV века бы­ла най­де­на святым Фео­фа­ном За­твор­ни­ком в Ие­ру­са­ли­ме и пе­ре­ве­де­на на русский язык). Патерики ока­за­ли влия­ние на тра­ди­цию ви­зантийского иси­хаз­ма XIII-XV веков, в ко­то­рой при­сут­ст­во­ва­ло стрем­ле­ние к воз­вра­ту к ран­ним мо­де­лям ду­хов­ной жиз­ни («иси­хия» - по­кой, мол­ча­ние - од­но из центральных по­ня­тий в из­ре­че­ни­ях под­виж­ни­ков).

На­ча­ло пе­ре­во­дов патериков на славянский язык да­ти­ру­ет­ся IX-X веками. Древ­ней­ший из них, Скит­ский па­те­рик, пе­ре­ве­дён­ный в IX веке с греческой ру­ко­пи­си «Сис­те­ма­ти­че­ско­го со­б­ра­ния», при­пи­сы­ва­ет­ся святому Ме­фо­дию (смотреть Ки­рилл и Ме­фо­дий). В даль­ней­шем бы­ли пе­ре­ве­де­ны «Ис­то­рия еги­пет­ских мо­на­хов» и «Лав­са­ик», со­ста­вив­шие Еги­пет­ский па­те­рик (до 950), «Аз­буч­но-ано­ним­ное со­б­ра­ние» со­ста­ви­ло Аз­буч­но-Ие­ру­са­лим­ский па­те­рик, а «Диа­ло­ги…» Гри­го­рия Ве­ли­ко­го - Рим­ский пате­рик (оба до 971 года). О древ­но­сти Си­най­ско­го па­те­ри­ка, яв­ляю­ще­го­ся пе­ре­во­дом «Лу­га ду­хов­но­го», сви­де­тель­ст­ву­ет то, что его древ­ней­ший спи­сок (XI-XII веков) транс­кри­би­ро­ван с гла­го­лического ори­ги­на­ла.

В X веке воз­ник­ли славянские об­ра­бот­ки пе­ре­вод­ных патериков: из­бор­ные патерики - Па­те­рик Еги­пет­ский крат­кий и «Ли­мо­нарь»; ком­пи­ля­тив­ные патерики - Ска­ли­ге­ров па­те­рик, Па­те­рик Ти­ха­но­ва, а так­же Свод­ный па­те­рик - са­мый из­ве­ст­ный из славянских па­те­ри­ков. О ши­ро­ком рас­про­стра­не­нии различных патериков в русской книж­но­сти до­мон­голь­ско­го пе­рио­да сви­де­тель­ст­ву­ет их ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние при со­став­ле­нии учи­тель­ной час­ти Про­ло­га (2-я половина XII века). Отдельные по­вес­ти и из­ре­че­ния из раз­ных патериков наи­бо­лее ча­сто встре­ча­ют­ся как в древнерусских ру­ко­пис­ных сборниках XIII-XVII веков, так и в ста­ро­об­рядческих сборниках XVIII-XIX веков.

В конце XII - начале XIII веков по об­раз­цу гре­че­ских был соз­дан пер­вый соб­ст­вен­но славянский патерик - Кие­во-Пе­чер­ский па­те­рик, до­шед­ший до нас в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях XIV-XVII веках и став­ший ро­до­на­чаль­ни­ком жан­ра русского патерика, та­ких как Во­ло­ко­лам­ский па­те­рик (с жи­ти­ем Ио­си­фа Во­лоц­ко­го , XVI век), патерик в со­ста­ве различных сборников (например, «Ве­ли­ких Че­тьих-Ми­ней», 1530-1541 годы) и другие. С XVII века Кие­во-Пе­чер­ский па­те­рик не­од­но­крат­но из­да­вал­ся. В 1640-х годов на московском Пе­чат­ном дво­ре бы­ла под­го­тов­ле­на к из­да­нию но­вая ком­пи­ля­ция па­те­ри­ко­вых рас­ска­зов - Па­те­рик Ал­фа­вит­ный, на­пе­ча­тан­ный (под названием «Па­те­рик Аз­буч­ный») лишь в 1791 году ста­ро­об­ряд­ца­ми в Суп­расль­ском мо­на­сты­ре (Поль­ша). В середине XIX века святитель Иг­на­тий (Брян­ча­ни­нов) со­ста­вил «Отеч­ник» («Из­бран­ные из­ре­че­ния святых ино­ков и по­вес­ти о жиз­ни их») - сборник из­ре­че­ний древ­них ас­ке­тов, главным образом египетских от­цов, с ис­то­рия­ми их жиз­ни и ду­хов­ных под­ви­гов. С середины XIX века оп­ре­де­ле­ние патерик по­лу­чи­ли пе­чат­ные сборники жи­тий свя­тых, ор­га­ни­зо­ван­ные по ре­гио­наль­но­му прин­ци­пу: Афон­ский па­те­рик, со­став­лен­ный ие­ро­схи­мо­на­хом Сер­ги­ем Свя­то­гор­цем; ано­ним­ный Со­ло­вец­кий па­те­рик, в ко­то­ром опи­сы­ва­ют­ся под­ви­ги ино­ков Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря на­чи­ная с середины XV века; из­дан­ные в 1885-1916 годы Па­ле­стин­ским об­ще­ст­вом бо­лее 20 вы­пус­ков Па­ле­стин­ско­го па­те­ри­ка, в ка­ж­дом из ко­то­рых бы­ла пред­став­ле­на био­гра­фия од­но­го из па­ле­стин­ских под­виж­ни­ков; Тро­иц­кий па­те­рик, со­став­лен­ный в 1892 году к 500-ле­тию кон­чи­ны преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го ис­то­ри­ком М.В. Тол­стым (1812-1896); Ар­хан­гель­ский па­те­рик (1901), по­ве­ст­вую­щий о жиз­ни мо­на­хов Ар­хан­гель­ской епар­хии XV-XIX веков; Мо­с­ков­ский па­те­рик (2003); Оп­тин­ский па­те­рик (2006) с жи­тия­ми оп­тин­ских стар­цев, но­во­му­че­ни­ков и жиз­не­опи­са­ния­ми про­стых на­сель­ни­ков.

Ряд па­те­ри­ко­вых по­вес­тей по­слу­жил ис­точ­ни­ком для про­из­ве­де­ний рус­ских ( Н.С. Лес­ков , Л.Н. Тол­стой, В.М. Гар­шин) и за­ру­беж­ных (А. Франс, Ф. Тим­мер­манс, Й. Йов­ков) пи­са­те­лей XIX - начала XX веков. В но­вей­шей отечественной лититературе патерики по­лу­чи­ли рас­ши­ри­тель­ное тол­ко­ва­ние (например, со­став­лен­ный М.А. Ку­чер­ской так называемый Со­вре­мен­ный па­те­рик - сборник ис­то­рий из жиз­ни современных пра­во­слав­ных лю­дей).

Издания:

Луг ду­хов­ный / Пер. прот. М. И. Хит­ро­ва. Сер­ги­ев По­сад, 1915. М., 2013;

Les Sen­tences des Pères du désert / Ed. L. Régna­ult. Solesmes, 1966-1985. Vol. 1-5;

Си­най­ский па­те­рик / Изд. под­гот. В. С. Го­лы­шен­ко, В. Ф. Дуб­ро­ви­на. М., 1967;

Лав­са­ик, или По­ве­ст­во­ва­ние о жиз­ни свя­тых и бла­жен­ных от­цов Пал­ла­дия, еп. Еле­но­поль­ско­го. М., 1992;

Les apophtegmes des Pères: collection systéma­ti­que / Ed. J.-C. Guy. P., 1993–2005. Vol. 1–3;

Древ­не­рус­ские па­те­ри­ки: Кие­во-Пе­чер­ский па­те­рик. Во­ло­ко­лам­ский па­те­рик / Изд. под­гот. Л. А. Оль­шев­ская, С. Н. Трав­ни­ков. М., 1999;

Ис­то­рия еги­пет­ских мо­на­хов. М., 2001;

Ми­те­ри­кон. Со­б­ра­ние на­став­ле­ний ав­вы Иса­ии все­че­ст­ной ино­ки­не Фео­до­ре. [Афон], 2001;

Па­те­рик Рим­ский: Диа­ло­ги Гри­го­рия Ве­ли­ко­го в древ­не­сла­вян­ском пе­ре­во­де / Изд. под­гот. К. Дид­ди. М., 2001;

Афон­ский па­те­рик, или Жиз­не­опи­са­ния свя­тых на Свя­той Афон­ской Го­ре про­си­яв­ших. 7-е изд. [М.], 2002. Ч. 1-2;

Ве­ли­кий Па­те­рик, или Ве­ли­кое со­бра­ние из­ре­че­ний стар­цев: сис­те­ма­ти­че­ская кол­лек­ция / Пер. А. В. Мар­ко­ва, Д. А. По­спе­ло­ва. М., 2005;

Отеч­ник, со­став­лен­ный свя­ти­те­лем Иг­на­ти­ем (Брян­ча­ни­но­вым). М., 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)