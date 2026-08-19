ПАТЕР ПЕЙТЕР УОЛТЕР

ПАТЕР ПЕЙТЕР УОЛТЕР - английский историк искусства, художественный критик и писатель.

Из се­мьи вра­ча. Окон­чил Окс­форд­ский университет (1862). В 1858 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Гей­дель­берг, где ув­лёк­ся фи­ло­со­фи­ей Г.В.Ф. Ге­ге­ля и твор­че­ст­вом немецких ро­ман­ти­ков. С 1864 года и до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал в Окс­форд­ском университете. Ран­ние кри­тические ис­сле­до­ва­ния по­свя­ще­ны С.Т. Кол­рид­жу (1866) и И.И. Вин­кель­ма­ну (1867). Глав­ное и наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Патера - книга «Очер­ки по ис­то­рии Ре­нес­сан­са» («Stu­dy in the history of the Renaissance», 1873 год; с 1877 года из­да­ва­лась под названием «Ре­нес­санс: очер­ки ис­кус­ст­ва и по­эзии», «The Renaissance: studies in art and poetry»; русский перевод под названием «Ре­нес­санс», 1912 года), где Патер вы­сту­пил од­ним из ро­до­на­чаль­ни­ков ху­дожественно-кри­тической эс­сеи­сти­ки. В пре­ди­сло­вии к кни­ге Патер из­ло­жил свою «тео­рию впе­чат­ле­ний», со­глас­но ко­то­рой ис­сле­до­ва­тель дол­жен стре­мить­ся не толь­ко к объ­ек­тив­но­му вос­про­из­ве­де­нию ху­дожественных фак­тов, но и к вы­ра­же­нию эмо­ций и чувств, воз­ни­каю­щих у не­го под воз­дей­ст­ви­ем про­из­ве­де­ния искусства. Пре­кло­ня­ясь пе­ред искусством эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и про­па­ган­ди­руя ин­ди­ви­дуа­лизм во всех сфе­рах об­щественной и лич­ной жиз­ни, Патер, име­но­вав­ший свой ме­тод «эс­те­ти­че­ской кри­ти­кой», при­зы­вал сле­до­вать ин­стинк­ту стра­сти, счи­тая на­сла­ж­де­ние кра­со­той и искусством наи­бо­лее цен­ным в жиз­ни. Стрем­ле­ние пре­одо­леть по­зи­ти­визм с по­зи­ций ре­ля­ти­виз­ма и скеп­ти­циз­ма, ут­вер­жде­ние цен­но­сти ин­ди­ви­ду­аль­но­го чув­ст­вен­но­го опы­та, пе­ре­жи­ва­ние искусства как ре­аль­но­сти, по­доб­ной при­ро­де и рав­но­цен­ной ей, про­ти­во­пос­тав­ле­ние без­от­но­си­тель­ных и веч­ных прин­ци­пов искусства зыб­ким прин­ци­пам мо­ра­ли ока­за­лись со­звуч­ны эс­те­тическим по­ис­кам У.Б. Йейт­са и О. Уай­ль­да и лег­ли в ос­но­ву кон­цеп­ции ис­кус­ст­ва для ис­кус­ст­ва, сде­лав Патера од­ним из тео­ре­ти­ков английского эс­те­тиз­ма.

Ав­тор на­сы­щен­но­го ал­лю­зия­ми на совре­мен­ность ис­то­ри­ко-фи­лософского ро­ма­на «Ма­рий-эпи­ку­ре­ец; его ощу­ще­ния и взгля­ды» («Marius the Epicu­rean; his sen­sations and ideas», 1885 год, русский перевод 1916 года), в ко­то­ром за­пе­чат­лел ис­то­рию мо­ло­до­го рим­ля­ни­на, пы­таю­ще­го­ся об­рес­ти иде­ал в хри­сти­ан­ст­ве; сборник но­велл «Во­об­ра­жае­мые порт­ре­ты» («Imaginary portraits», 1887 год, русский перевод 1908 года) о тщет­ных по­пыт­ках ху­дож­ни­ка-твор­ца про­ти­во­сто­ять по­шло­сти ми­ра; сорник. литературно-кри­тических этю­дов и эс­се «Оцен­ки с очер­ком о сти­ле» («Ap­preciations, with an essay on style», 1889 год) о твор­че­ст­ве У. Шек­спи­ра, У. Вор­дс­вор­та, Т. Брау­на, Ч. Лэ­ма и Д.Г. Рос­сет­ти; книга «Пла­тон и пла­то­низм: цикл лек­ций» («Plato and Plato­nism: a series of lectures», 1893 год); ав­то­био­гра­фическая книга «Во­об­ра­жае­мые порт­ре­ты. Ре­бё­нок в до­ме» («The child in the house: an imaginary portrait», 1894 год, русский перевод 1908 года).

Влия­ние Патера, во мно­гом пред­вос­хи­тивше­го эс­те­тические и ху­дожественные опы­ты им­прес­сио­низ­ма , ощу­ща­ет­ся в твор­че­ст­ве Дж. Му­ра, О. Бёр­дс­ли, Дж.М. Хоп­кин­са, В. Вулф, Дж. Джой­са, М. Пру­ста, Г. Джейм­са; в ис­кус­ст­во­ведческих и ли­те­ра­ту­ро­ведческих тру­дах Б. Бе­рен­со­на, К. Клар­ка, П.П. Му­ра­то­ва, Ю.И. Ай­хен­валь­да.

Сочинения:

The works. L., 1910. Vol. 1-10;

Тhe cri­ti­cal heritage / Ed. by R. M. Seiler. L., 1980;

Ре­нес­санс: очер­ки ис­кус­ст­ва и по­эзии. М., 2006.