ПАТЕР ПЕЙТЕР УОЛТЕР
ПАТЕР ПЕЙТЕР УОЛТЕР - английский историк искусства, художественный критик и писатель.
Из семьи врача. Окончил Оксфордский университет (1862). В 1858 году совершил путешествие в Гейдельберг, где увлёкся философией Г.В.Ф. Гегеля и творчеством немецких романтиков. С 1864 года и до конца жизни преподавал в Оксфордском университете. Ранние критические исследования посвящены С.Т. Колриджу (1866) и И.И. Винкельману (1867). Главное и наиболее значительное сочинение Патера - книга «Очерки по истории Ренессанса» («Study in the history of the Renaissance», 1873 год; с 1877 года издавалась под названием «Ренессанс: очерки искусства и поэзии», «The Renaissance: studies in art and poetry»; русский перевод под названием «Ренессанс», 1912 года), где Патер выступил одним из родоначальников художественно-критической эссеистики. В предисловии к книге Патер изложил свою «теорию впечатлений», согласно которой исследователь должен стремиться не только к объективному воспроизведению художественных фактов, но и к выражению эмоций и чувств, возникающих у него под воздействием произведения искусства. Преклоняясь перед искусством эпохи Возрождения и пропагандируя индивидуализм во всех сферах общественной и личной жизни, Патер, именовавший свой метод «эстетической критикой», призывал следовать инстинкту страсти, считая наслаждение красотой и искусством наиболее ценным в жизни. Стремление преодолеть позитивизм с позиций релятивизма и скептицизма, утверждение ценности индивидуального чувственного опыта, переживание искусства как реальности, подобной природе и равноценной ей, противопоставление безотносительных и вечных принципов искусства зыбким принципам морали оказались созвучны эстетическим поискам У.Б. Йейтса и О. Уайльда и легли в основу концепции искусства для искусства, сделав Патера одним из теоретиков английского эстетизма.
Автор насыщенного аллюзиями на современность историко-философского романа «Марий-эпикуреец; его ощущения и взгляды» («Marius the Epicurean; his sensations and ideas», 1885 год, русский перевод 1916 года), в котором запечатлел историю молодого римлянина, пытающегося обрести идеал в христианстве; сборник новелл «Воображаемые портреты» («Imaginary portraits», 1887 год, русский перевод 1908 года) о тщетных попытках художника-творца противостоять пошлости мира; сорник. литературно-критических этюдов и эссе «Оценки с очерком о стиле» («Appreciations, with an essay on style», 1889 год) о творчестве У. Шекспира, У. Вордсворта, Т. Брауна, Ч. Лэма и Д.Г. Россетти; книга «Платон и платонизм: цикл лекций» («Plato and Platonism: a series of lectures», 1893 год); автобиографическая книга «Воображаемые портреты. Ребёнок в доме» («The child in the house: an imaginary portrait», 1894 год, русский перевод 1908 года).
Влияние Патера, во многом предвосхитившего эстетические и художественные опыты импрессионизма, ощущается в творчестве Дж. Мура, О. Бёрдсли, Дж.М. Хопкинса, В. Вулф, Дж. Джойса, М. Пруста, Г. Джеймса; в искусствоведческих и литературоведческих трудах Б. Беренсона, К. Кларка, П.П. Муратова, Ю.И. Айхенвальда.
Сочинения:
The works. L., 1910. Vol. 1-10;
Тhe critical heritage / Ed. by R. M. Seiler. L., 1980;
Ренессанс: очерки искусства и поэзии. М., 2006.