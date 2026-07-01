ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, использованием и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Ис­точ­ни­ка­ми патентного права яв­ля­ют­ся национальные па­тент­ные и иные за­ко­ны (во Фран­ции - Ко­декс ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти 1992 год, в Япо­нии - Па­тент­ный за­кон 1959 года, в ФРГ - Па­тент­ный за­кон 1980 года, в Ис­па­нии - Па­тент­ный за­кон 1986 года, в США - Па­тент­ный за­кон 2011 года; в РФ - часть 4 ГК, Фе­де­раль­ный за­кон «О па­тент­ных по­ве­рен­ных», 2008 года, и ряд других пра­во­вых ак­тов), а так­же ме­ж­ду­народные со­гла­ше­ния в об­лас­ти патентного права, сре­ди ко­то­рых важ­ней­шей яв­ля­ет­ся Па­риж­ская кон­вен­ция по ох­ра­не промышленной соб­ст­вен­но­сти 1883 года.

Объ­ек­ты патентного права - изо­бре­те­ния, по­лез­ные мо­де­ли и промышленные об­раз­цы. В ка­че­ст­ве изо­бре­те­ния ох­ра­ня­ет­ся тех­ническое ре­ше­ние в лю­бой об­лас­ти, от­но­ся­щее­ся к про­дук­ту (в ча­ст­но­сти, уст­рой­ст­ву, ве­ще­ст­ву, штам­му мик­ро­ор­га­низ­ма, куль­ту­ре кле­ток рас­те­ний или жи­вот­ных) или спо­со­бу (про­цес­су осу­ще­ст­в­ле­ния дей­ст­вий над ма­те­ри­аль­ным объ­ек­том с по­мо­щью ма­те­ри­аль­ных средств). Изо­бре­те­нию пре­дос­тав­ля­ет­ся пра­во­вая ох­ра­на, ес­ли оно яв­ля­ет­ся но­вым (ес­ли оно не из­вест­но из уров­ня тех­ни­ки), име­ет изо­бре­та­тель­ский уро­вень (ес­ли для спе­циа­ли­ста оно яв­ным об­ра­зом не сле­ду­ет из уров­ня тех­ни­ки, то есть лю­бых све­де­ний, став­ших об­ще­дос­туп­ны­ми в ми­ре до да­ты при­ори­те­та) и про­мыш­лен­но при­ме­ни­мо (ес­ли оно мо­жет быть ис­поль­зо­ва­но в промышленности, сельском хозяйстве, здра­во­охра­не­нии, других от­рас­лях эко­но­ми­ки или в со­ци­аль­ной сфе­ре).

Не яв­ля­ют­ся изо­бре­те­ния­ми: от­кры­тия; на­учные тео­рии и ма­те­ма­тические ме­то­ды; ре­ше­ния, ка­саю­щие­ся толь­ко внеш­не­го ви­да из­де­лий и на­прав­лен­ные на удов­ле­тво­ре­ние эс­те­тических по­треб­но­стей; пра­ви­ла и ме­то­ды игр, ин­тел­лек­ту­аль­ной или хо­зяйственной дея­тель­но­сти; про­грам­мы для ЭВМ; ре­ше­ния, за­клю­чаю­щие­ся толь­ко в пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции.

Не пре­дос­тав­ля­ет­ся пра­во­вая ох­ра­на в ка­че­ст­ве изо­бре­те­ния: сор­там рас­те­ний, по­ро­дам жи­вот­ных и био­ло­гическим спо­со­бам их по­лу­че­ния, за ис­клю­че­ни­ем мик­ро­био­ло­гических спо­со­бов и про­дук­тов, по­лу­чен­ных та­ки­ми спо­со­ба­ми; то­по­ло­ги­ям ин­те­граль­ных мик­ро­схем.

В ка­че­ст­ве по­лез­ной мо­де­ли ох­ра­ня­ет­ся тех­ническое ре­ше­ние, от­но­ся­щее­ся к уст­рой­ст­ву. По­лез­ной мо­де­ли пре­до­став­ля­ет­ся пра­во­вая ох­ра­на, ес­ли она явля­ет­ся но­вой и про­мыш­лен­но при­ме­ни­мой.

В ка­че­ст­ве про­мыш­лен­но­го об­раз­ца ох­ра­ня­ет­ся ху­до­же­ст­вен­но-кон­ст­рук­тор­ское ре­ше­ние из­де­лия про­мыш­лен­но­го или кус­тар­но-ре­мес­лен­но­го про­изводства, оп­ре­де­ляю­щее его внеш­ний вид. Промышленному об­раз­цу пре­дос­тав­ля­ет­ся пра­во­вая ох­ра­на, ес­ли по сво­им су­ще­ст­вен­ным при­зна­кам он яв­ля­ет­ся но­вым и ори­ги­наль­ным. К су­ще­ст­вен­ным при­зна­кам промышленного об­раз­ца от­но­сят­ся при­зна­ки, оп­ре­де­ляю­щие эс­те­ти­че­ские и/или эр­го­но­мические осо­бен­но­сти внеш­не­го ви­да из­де­лия, в ча­ст­но­сти фор­ма, кон­фи­гу­ра­ция, ор­на­мент и со­че­та­ние цве­тов.

Патентное право - основной ком­по­нент промышленной соб­ст­вен­но­сти, ко­то­рая в свою оче­редь яв­ля­ет­ся ча­стью ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти. Пер­вым па­тент­ным за­ко­ном в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва счи­та­ет­ся Дек­ла­ра­ция Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки 1474 года, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой вы­да­ва­лись при­ви­ле­гии, за­пре­щаю­щие всем ос­таль­ным в те­че­ние 10 лет из­го­тав­ли­вать соз­дан­ные ав­то­ром изо­бре­те­ния. В Рос­сии пра­во­вая ох­ра­на изо­бре­те­ни­ям впер­вые ста­ла пре­дос­тав­лять­ся с при­ня­ти­ем Ма­ни­фе­ста императора Алек­сан­д­ра I «О при­ви­ле­ги­ях на раз­ные изо­бре­те­ния и от­кры­тия в ху­до­же­ст­вах и ре­мёс­лах» от 17(29).6.1812 года. Срок дей­ст­вия при­ви­ле­гии на соб­ст­вен­ные и вво­зи­мые из-за гра­ни­цы изо­бре­те­ния со­став­лял 3, 5 и 10 лет. За вы­да­чу при­ви­ле­гий взи­ма­лась по­шли­на. Вво­ди­лась так­же пуб­ли­ка­ция опи­са­ния изо­бре­те­ния, ко­то­рая пер­во­на­чаль­но про­из­во­ди­лась по ини­циа­ти­ве са­мо­го изо­бре­та­те­ля, а с 1814 года ста­ла обя­за­тель­ной. Промышленные об­раз­цы ох­ра­ня­лись в СССР с 1924 года по 1936 год на ос­но­ве по­ста­нов­ле­ния ЦИК и СНК СССР от 12.9.1924 года «О про­мыш­лен­ных об­раз­цах (ри­сун­ках и мо­де­лях)». Пра­во­вая ох­ра­на промышленных об­раз­цов за­тем бы­ла вос­ста­нов­ле­на в СССР в 1965 году в свя­зи с при­сое­ди­не­ни­ем СССР к Па­риж­ской кон­вен­ции по ох­ра­не промышленной соб­ст­вен­но­сти. Пра­во­вая ох­ра­на по­лез­ных мо­де­лей впер­вые вве­де­на Па­тент­ным за­ко­ном РФ 1992 года.

В за­ру­беж­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве не­од­но­знач­но ре­ша­ет­ся во­прос о том, что от­но­сить к объ­ек­там пра­во­вой ох­ра­ны - в од­них стра­нах в ка­че­ст­ве по­лез­ной мо­де­ли мо­гут при­зна­вать­ся толь­ко объ­ек­ты, имею­щие про­стран­ст­вен­ную струк­ту­ру, в дру­гих стра­нах по­ня­тие «по­лез­ная мо­дель» мо­жет тол­ко­вать­ся рас­ши­ри­тель­но, и к по­лез­ным мо­де­лям мож­но от­не­сти ве­ще­ст­ва и про­цес­сы.

Для объ­ек­тов патентного права ха­рак­тер­но на­ли­чие тер­ри­то­ри­аль­но­го прин­ци­па ох­ра­ны: пра­во на этот объ­ект дей­ст­ву­ет толь­ко в пре­де­лах то­го го­су­дар­ст­ва, где это пра­во бы­ло по­лу­че­но. При этом са­мо воз­ник­шее пра­во по сво­ей пра­во­вой при­ро­де яв­ля­ет­ся ис­клю­чи­тель­ным (субъ­ек­тив­ные па­тент­ные пра­ва). Но­си­тель это­го пра­ва мо­жет ли­бо сам ис­поль­зо­вать ох­ра­няе­мый объ­ект, от­чу­ж­дать это пра­во, ли­бо вы­да­вать ко­му-ли­бо раз­ре­ше­ние на его ис­поль­зо­ва­ние и вме­сте с тем за­пре­щать всем треть­им ли­цам использо­вать ох­ра­няе­мый объ­ект на тер­ри­то­рии дан­но­го го­су­дар­ст­ва без специального раз­ре­ше­ния (ли­цен­зии) за изъ­я­тия­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми в за­ко­не. Са­мо ис­клю­чи­тель­ное пра­во на объ­ек­ты па­тент­но­го пра­ва ос­но­вы­ва­ет­ся на специальном ох­ран­ном до­ку­мен­те (па­тент). В РФ объ­ек­та­ми па­тент­ных прав яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти в на­учно-тех­нической сфе­ре, от­ве­чаю­щие ус­та­нов­лен­ным ГК тре­бо­ва­ни­ям к изо­бре­те­ни­ям и по­лез­ным мо­де­лям, и ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти в сфе­ре ху­дожественного кон­ст­руи­ро­ва­ния, от­ве­чаю­щие ус­та­нов­лен­ным ГК тре­бо­ва­ни­ям к промышленным об­раз­цам. Со­глас­но пункту 4 статьи 1349 ГК, не мо­гут быть объ­ек­та­ми па­тент­ных прав: спо­со­бы кло­ни­ро­ва­ния че­ло­ве­ка; спо­со­бы мо­ди­фи­ка­ции ге­не­тической це­ло­ст­но­сти кле­ток за­ро­ды­ше­вой ли­нии че­ло­ве­ка; ис­поль­зо­ва­ние че­ло­ве­че­ских эм­брио­нов в промышленных и ком­мерческих це­лях; иные ре­ше­ния, про­ти­во­ре­ча­щие об­щественным ин­те­ре­сам, прин­ци­пам гу­ман­но­сти и мо­ра­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)