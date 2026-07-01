ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, использованием и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Источниками патентного права являются национальные патентные и иные законы (во Франции - Кодекс интеллектуальной собственности 1992 год, в Японии - Патентный закон 1959 года, в ФРГ - Патентный закон 1980 года, в Испании - Патентный закон 1986 года, в США - Патентный закон 2011 года; в РФ - часть 4 ГК, Федеральный закон «О патентных поверенных», 2008 года, и ряд других правовых актов), а также международные соглашения в области патентного права, среди которых важнейшей является Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года.
Объекты патентного права - изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым (если оно не известно из уровня техники), имеет изобретательский уровень (если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники, то есть любых сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета) и промышленно применимо (если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере).
Не являются изобретениями: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Патентное право - основной компонент промышленной собственности, которая в свою очередь является частью интеллектуальной собственности. Первым патентным законом в истории человечества считается Декларация Венецианской республики 1474 года, в соответствии с которой выдавались привилегии, запрещающие всем остальным в течение 10 лет изготавливать созданные автором изобретения. В России правовая охрана изобретениям впервые стала предоставляться с принятием Манифеста императора Александра I «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах» от 17(29).6.1812 года. Срок действия привилегии на собственные и ввозимые из-за границы изобретения составлял 3, 5 и 10 лет. За выдачу привилегий взималась пошлина. Вводилась также публикация описания изобретения, которая первоначально производилась по инициативе самого изобретателя, а с 1814 года стала обязательной. Промышленные образцы охранялись в СССР с 1924 года по 1936 год на основе постановления ЦИК и СНК СССР от 12.9.1924 года «О промышленных образцах (рисунках и моделях)». Правовая охрана промышленных образцов затем была восстановлена в СССР в 1965 году в связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Правовая охрана полезных моделей впервые введена Патентным законом РФ 1992 года.
В зарубежном законодательстве неоднозначно решается вопрос о том, что относить к объектам правовой охраны - в одних странах в качестве полезной модели могут признаваться только объекты, имеющие пространственную структуру, в других странах понятие «полезная модель» может толковаться расширительно, и к полезным моделям можно отнести вещества и процессы.
Для объектов патентного права характерно наличие территориального принципа охраны: право на этот объект действует только в пределах того государства, где это право было получено. При этом само возникшее право по своей правовой природе является исключительным (субъективные патентные права). Носитель этого права может либо сам использовать охраняемый объект, отчуждать это право, либо выдавать кому-либо разрешение на его использование и вместе с тем запрещать всем третьим лицам использовать охраняемый объект на территории данного государства без специального разрешения (лицензии) за изъятиями, установленными в законе. Само исключительное право на объекты патентного права основывается на специальном охранном документе (патент). В РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК требованиям к промышленным образцам. Согласно пункту 4 статьи 1349 ГК, не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.