Патари́я

Патари́я ( ит. Pataría) — религиозно-социальное движение XI в. в Милане и других городах Сев. Италии. Наиболее распространенным истолкованием термина П. является указание на местное название старьевщиков (pattari), а также «оборванцев» (patareni). Сами патарены называли себя fideles — «верные». Движение было связано с протестом мирян и низшего духовенства против пороков прелатов: продажности, распущенности и пристрастия к роскоши, а также с отрицанием брака священников. Для Римской курии П. могла быть союзницей в борьбе с императорами за инвеституру и церковное подчинение Миланского архиепископства.

Началом П. считаются выборы миланского архиепископа в 1045 на место умершего Ариберта из Интимиано — сторонника автономии местной церкви, выходца из аристократии (капитанов), с которыми вступили в конфликт горожане и мелкая знать (вальвассоры). Городское собрание предложило на выбор императору Генриху III 4 кандидатов, но он назначил собственного ставленника — Гвидо из Велате. Волнения начались в 1056, под влиянием проповедей одного из 4 прежних кандидатов на пост архиепископа — диакона Ариальда из Куччаго. Его поддерживали еще один бывший кандидат, нотариус Ландульф, и его брат Эрлембальд — по некоторым указаниям, выходцы из влиятельного семейства Котта. Папы Стефан IX и Николай II для улаживания споров посылали в Милан своих легатов, которые занимали примирительную позицию, хотя их симпатии были скорее на стороне П. Конфликт резко обострился в 1066, когда в ходе уличных столкновений пострадали Ариальд, Эрлембальд и Гвидо. Главы патаренов были изгнаны из города, вскоре Ариальд был убит сторонниками Гвидо. После этого папа Александр ΙΙ наложил на Милан интердикт ; на следующий же год, когда было найдено тело Ариальда и он был объявлен святым, верх взяли патарены, возглавленные Эрлембальдом. Его противник Гвидо отказался от кафедры и предложил назначить на свое место субдиакона Готфреда из Кастильоне. В городе фактическая власть оставалась в руках Эрлембальда до его гибели в 1075. С этого момента значение П. ослабевает. Вопреки принципам патаренов папы стали склоняться к признанию действительными таинств, совершенных духовными лицами-святокупцами (см. Симония ). П. разделилась на проримскую и миланскую. Главы П. были признаны святыми. К началу XII в. внутригородские распри стали заслоняться внешними событиями борьбы между папами и императорами и Крестовых походов . В дальнейшем название «патарены» по созвучию слилось с катарами , и их движение стали считать разновидностью распространенной ереси.

Лит .: Krüger A . Die Pataria in Mailand. 2 Bde. Breslau, 1873–1874; Cowdrey H. E. J . The Papacy, the Patarenes, and the Church of Milan // Transactions of the Historical Society. Ser. 5. Vol. 18. 1968. P. 25–48; Gritsch H. Die Pataria von Mailand 1057–1075. Innsbruck, 1972; Brioschi F . Pataria: Gli straccioni di Sant’Arialdo // Medioevo. Vol. 15. 2011. P. 28–39. М. А. Юсим .