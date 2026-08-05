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ПАТАНДЖАЛИ
ПАТАНДЖА́ЛИ - мифический индийский мудрец, считается составителем трактата «Йога-сутры» (II-IV веков нашей эры).
Трактат содержит обобщение и осмысление древней традиции йоги и является основным текстом одноименной философской школы, весьма близкой санкхье. Расхождение между ними состоит в том, что йоги признавали наличие бога (Ишвары) и в своей практике на пути к освобождению (мокше) полагались на интуицию, а не на системную теорию. Патанджали обычно изображается в наполовину змеином облике, с почтительно сложенными руками. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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