ПАТАНДЖАЛИ

ПАТАНДЖА́ЛИ - мифический индийский мудрец, считается составителем трактата «Йога-сутры» (II-IV веков нашей эры).

Трак­тат со­дер­жит обоб­ще­ние и ос­мыс­ле­ние древ­ней тра­ди­ции йо­ги и яв­ля­ет­ся основным тек­стом од­но­именной фи­ло­соф­ской шко­лы, весь­ма близ­кой санкхье. Рас­хо­ж­де­ние ме­ж­ду ни­ми со­сто­ит в том, что йо­ги при­зна­ва­ли на­ли­чие бо­га ( Иш­ва­ры ) и в сво­ей прак­ти­ке на пу­ти к ос­во­бо­ж­де­нию (мок­ше) по­ла­га­лись на ин­туи­цию, а не на сис­тем­ную тео­рию. Патанджали обыч­но изо­бра­жа­ет­ся в на­по­ло­ви­ну змеи­ном об­ли­ке, с поч­ти­тель­но сло­жен­ны­ми ру­ка­ми. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)