ПАТАН

ПАТАН - город в центральной части Непала , в анчоле Багмати Центрального региона, входит в состав столичной агломерации.

Население 230 тысяч человек (2012 год; один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны), тре­тий по чис­лу жи­те­лей в Не­па­ле по­сле Кат­ман­ду и По­кха­ры. Рас­по­ло­жен в южных пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев, в до­ли­не Кат­ман­ду, на ле­вом бе­ре­гу реки Баг­ма­ти, к югу от города Кат­ман­ду. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Триб­ху­ва­на в Кат­ман­ду (в 5,5 км к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра Патана).

По­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да су­ще­ст­во­ва­ло, по од­ной вер­сии, со вре­мён Ма­урь­ев, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют 4 сту­пы с над­пи­ся­ми (по пре­да­нию, воз­ве­де­ны индийским ца­рём Ашо­кой, III век до нашей эры), по дру­гой - бы­ло ос­но­ва­но ко­ро­лём Вир Де­вой ди­на­стии Ки­ра­тов в 299 году до ашей эры (са­мый древ­ний го­род в до­ли­не Кат­ман­ду). На­зван по име­ни кре­сть­я­ни­на Ла­ли­та, про­ло­жив­ше­го для бо­га Ра­то Мач­хин­д­ра­натх путь в современный индийский штат Ас­сам (ис­поль­зо­ва­лись другие на­зва­ния - Яла и Ма­ни­гал). Патан был сто­ли­цей по­сле­до­ва­тель­но го­су­дарств ди­на­стий Личч­ха­вов (I-II века нашей эры; по другим дан­ным, во 2-й половине IV века или начале V века) и Тха­ку­ров (IX-XII века). В начале XI века один из круп­ней­ших го­ро­дов ми­ра (по оцен­кам, на­се­ле­ние со­став­ля­ло около 100 тысяч человек). Дос­тиг рас­цве­та в пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Мал­ла . Во­шёл в ис­то­рию как «го­род ис­кусств» (здесь про­жи­ва­ла мно­го­числ. ко­ло­ния ре­мес­лен­ни­ков, ар­хи­тек­то­ров, ху­дож­ни­ков, юве­ли­ров и других; по од­ной из вер­сий, Ла­лит­пур пе­ре­во­дит­ся как «го­род кра­со­ты»). По­сле па­де­ния ди­на­стии при­шёл в упа­док. Дли­тель­ное вре­мя со­хра­нял не­за­ви­си­мый ста­тус (об­ла­дал зна­чительной собственной эко­но­мической ба­зой, в том числе сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной). В 1768 году за­хва­чен При­тхви­на­ра­ян Ша­хом и во­шёл в Ко­ро­лев­ст­во Не­пал.

В цен­тре Патана - площадь Дар­бар (Дур­бар; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия в со­ста­ве объ­ек­та «До­ли­на Кат­ман­ду») с бывшим ко­ро­лев­ским двор­цом (ос­но­ван в IX веке; современное зда­ние пре­имущественно 1668-1734 годов; 3 свя­ти­ли­ща бо­ги­ни Та­лед­жу), ка­мен­ным стол­бом с брон­зо­вой ста­ту­ей ко­ро­ля ди­на­стии Мал­ла (около 1700) и хра­ма­ми, в том числе На­ра­сим­ха (1589) и баш­не­об­раз­ным Криш­на-Ман­дир (1637). Близ пло­ща­ди - хра­мы-па­го­ды Ши­вы (Хум­бес­вар; 1382 год) и Ма­хен­д­ра­натх (начало XV века). В Патане со­хра­ни­лась средневекова не­ре­гу­ляр­ная за­строй­ка из 2-3-этаж­ных ук­ра­шен­ных де­ревянными рез­ны­ми де­та­ля­ми до­мов из кир­пи­ча с кров­ля­ми с боль­шим вы­но­сом на крон­штей­нах. В Патане не ме­нее 136 буд­дий­ских мо­на­сты­рей, в том числе Уку-ба­хал (ос­но­ван в VI веке), Хи­рань­я­вар­на-Ма­ха­ви­хар («Зо­ло­той мо­на­стырь», XII век), Руд­ра-Вар­на-Ма­ха­ви­хар (до конца XII века), Чи­кан-ба­хил и Пин­ту-ба­хил (оба 1469 года), Ква-ба­хал (XV век) со свя­ти­ли­ща­ми (Ма­ха­будд­ха, XVI век, и другие). Центральный зоо­парк (ги­ма­лай­ская фау­на).

Патан - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры стра­ны. Здесь ба­зи­ру­ют­ся Ака­де­мия нау­ки и тех­но­ло­гии Не­па­ла (1982) и Не­паль­ский сельско-хозяйственный научно-исследовательский совет (1985). Сре­ди ву­зов - ака­де­мии: ме­ст­но­го раз­ви­тия (1952), медицинских на­ук (2008); институты: Юж­но-Ази­атского управ­ле­ния, японского язы­ка в Патане и другие. Биб­лио­те­ки: Не­паль­ская национальная (1956), «Ма­дан Пу­ра­скар Пус­та­ка­лая» (фон­ды на не­паль­ском языке). Му­зей Патана (1997 год; в бывшем ко­ро­лев­ском двор­це; в его со­ста­ве - га­ле­рея).

Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Чя­сал» и бас­сейн «Сат­до­ба­то».

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Вы­де­ля­ют­ся административные, фи­нан­со­вые, ту­ри­стические ус­лу­ги, тор­гов­ля, транс­порт, об­ра­зо­ва­ние (уро­вень гра­мот­но­сти на­се­ле­ния в Патане один из са­мых вы­со­ких в Не­па­ле - 80,9%, при сред­нем по стра­не 54,1%) и здра­во­охра­не­ние. В Патане на­хо­дят­ся пред­ста­ви­тель­ст­ва ЮНЕСКО в Не­па­ле и Ме­ж­ду­народного цен­тра по ком­плекс­но­му ос­вое­нию гор­ных рай­онов, Национальная ко­мис­сия по пра­вам че­ло­ве­ка, Не­паль­ская фе­де­ра­ция ко­рен­ных на­род­но­стей (NEFIN), про­во­дит­ся Не­паль­ский эко­но­мический фо­рум (NEF). В промышленном рай­оне Патана (соз­дан в 1960 году при по­мо­щи США; один из ве­ду­щих в Не­па­ле) дей­ст­ву­ют мно­го­численные кус­тар­ные мас­тер­ские (резь­ба по ме­тал­лу и де­ре­ву, ков­ро­тка­че­ст­во и другие), сред­ние и ма­лые пред­при­ятия по про­изводству тек­стиль­ных из­де­лий, до­маш­ней ут­ва­ри, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и другие. Пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции, про­из­во­ди­мой в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да (зер­но­вые куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи).

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