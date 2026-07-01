ПАТАН
ПАТАН - город в центральной части Непала, в анчоле Багмати Центрального региона, входит в состав столичной агломерации.
Население 230 тысяч человек (2012 год; один из наиболее быстрорастущих городов страны), третий по числу жителей в Непале после Катманду и Покхары. Расположен в южных предгорьях Гималаев, в долине Катманду, на левом берегу реки Багмати, к югу от города Катманду. Узел автомобильных дорог. Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду (в 5,5 км к северо-востоку от центра Патана).
Поселение на месте будущего города существовало, по одной версии, со времён Маурьев, о чём свидетельствуют 4 ступы с надписями (по преданию, возведены индийским царём Ашокой, III век до нашей эры), по другой - было основано королём Вир Девой династии Киратов в 299 году до ашей эры (самый древний город в долине Катманду). Назван по имени крестьянина Лалита, проложившего для бога Рато Мачхиндранатх путь в современный индийский штат Ассам (использовались другие названия - Яла и Манигал). Патан был столицей последовательно государств династий Личчхавов (I-II века нашей эры; по другим данным, во 2-й половине IV века или начале V века) и Тхакуров (IX-XII века). В начале XI века один из крупнейших городов мира (по оценкам, население составляло около 100 тысяч человек). Достиг расцвета в период правления династии Малла. Вошёл в историю как «город искусств» (здесь проживала многочисл. колония ремесленников, архитекторов, художников, ювелиров и других; по одной из версий, Лалитпур переводится как «город красоты»). После падения династии пришёл в упадок. Длительное время сохранял независимый статус (обладал значительной собственной экономической базой, в том числе сельскохозяйственной). В 1768 году захвачен Притхвинараян Шахом и вошёл в Королевство Непал.
В центре Патана - площадь Дарбар (Дурбар; включена в список Всемирного наследия в составе объекта «Долина Катманду») с бывшим королевским дворцом (основан в IX веке; современное здание преимущественно 1668-1734 годов; 3 святилища богини Таледжу), каменным столбом с бронзовой статуей короля династии Малла (около 1700) и храмами, в том числе Нарасимха (1589) и башнеобразным Кришна-Мандир (1637). Близ площади - храмы-пагоды Шивы (Хумбесвар; 1382 год) и Махендранатх (начало XV века). В Патане сохранилась средневекова нерегулярная застройка из 2-3-этажных украшенных деревянными резными деталями домов из кирпича с кровлями с большим выносом на кронштейнах. В Патане не менее 136 буддийских монастырей, в том числе Уку-бахал (основан в VI веке), Хираньяварна-Махавихар («Золотой монастырь», XII век), Рудра-Варна-Махавихар (до конца XII века), Чикан-бахил и Пинту-бахил (оба 1469 года), Ква-бахал (XV век) со святилищами (Махабуддха, XVI век, и другие). Центральный зоопарк (гималайская фауна).
Патан - крупный центр науки, образования и культуры страны. Здесь базируются Академия науки и технологии Непала (1982) и Непальский сельско-хозяйственный научно-исследовательский совет (1985). Среди вузов - академии: местного развития (1952), медицинских наук (2008); институты: Южно-Азиатского управления, японского языка в Патане и другие. Библиотеки: Непальская национальная (1956), «Мадан Пураскар Пустакалая» (фонды на непальском языке). Музей Патана (1997 год; в бывшем королевском дворце; в его составе - галерея).
Среди спортивных сооружений - многофункциональный комплекс «Чясал» и бассейн «Сатдобато».
Основа городской экономики - сфера услуг. Выделяются административные, финансовые, туристические услуги, торговля, транспорт, образование (уровень грамотности населения в Патане один из самых высоких в Непале - 80,9%, при среднем по стране 54,1%) и здравоохранение. В Патане находятся представительства ЮНЕСКО в Непале и Международного центра по комплексному освоению горных районов, Национальная комиссия по правам человека, Непальская федерация коренных народностей (NEFIN), проводится Непальский экономический форум (NEF). В промышленном районе Патана (создан в 1960 году при помощи США; один из ведущих в Непале) действуют многочисленные кустарные мастерские (резьба по металлу и дереву, ковроткачество и другие), средние и малые предприятия по производству текстильных изделий, домашней утвари, металлоконструкций и другие. Переработка сельско-хозяйственной продукции, производимой в окрестностях города (зерновые культуры, картофель и овощи).