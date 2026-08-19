Патагóнское восстáние

Патагóнское восстáние — забастовка сельскохозяйственных рабочих в Патагонии в 1921. Трудящиеся боролись против существовавшего здесь полурабского режима жизни и труда. Они требовали выдачи зарплаты в национальной валюте, а не в бонах, регламентированного рабочего дня и воскресного отдыха, недельного отпуска, отмены штрафов, признания права организовываться в профсоюзы.

Забастовка вылилась в настоящее восстание: бастующие захватывали магазины, бойни, поместья. На подавление этих выступлений были брошены регулярные вой­ска. Особенно жестокой расправе подверглись пеоны в овцеводческих районах. Здесь батраков нередко заставляли рыть себе могилы, а затем расстреливали. Было расстреляно 1,5 тыс. человек. Разгром забастовочного движения положил конец существованию первых профсоюзов сельскохозяйственных рабочих.

Лит. : Искаро Р. Рабочее и профсоюзное движение Аргентины: история и развитие / Пер. с исп. М., 1978; Bayer O. La Patagonia rebeldе. Buenos Aires, 1980. В. П. Казаков.