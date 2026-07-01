ПАСТУШКИ (народное движение во Франции)

ПАСТУШКИ (народное движение во Франции) - eчастники крестьянских восстаний во Франции и Южных Нидерландах в XIII - 1-й половине XIV веков.

Ру­ко­во­ди­те­ли вос­ста­ний на­зы­ва­ли се­бя «пас­ты­ря­ми божь­и­ми» (от­сю­да назв.). Вы­сту­п­ле­ния бы­ли вы­зва­ны рез­ким ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния кре­сть­ян, вы­ну­ж­ден­ных пла­тить боль­шой вы­куп за пре­дос­тав­ле­ние лич­ной сво­бо­ды. Час­то та­кой вы­куп был обя­за­тель­ным и по­бу­ж­дал кре­сть­ян об­ра­щать­ся к рос­тов­щи­кам, в ре­зуль­та­те че­го они по­па­да­ли в дол­го­вую ка­ба­лу. Кро­ме то­го, зна­чи­тель­но вы­рос­ла де­неж­ная рен­та (ценз) за поль­зо­ва­ние зем­лёй. Осо­бен­но тя­жё­лы­ми бы­ли ус­ло­вия вы­ку­па у цер­ков­ных фео­да­лов, что вме­сте с не­до­воль­ст­вом цер­ков­ной де­ся­ти­ной обу­сло­ви­ло ан­ти­цер­ков­ную на­прав­лен­ность вос­ста­ний «пас­туш­ков».

Пер­вое вос­ста­ние про­изош­ло в 1214 году в Бер­ри. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны­ми бы­ли вос­ста­ния 1251 и 1320 годы. В них уча­ст­во­ва­ли кре­сть­я­не, городские бед­ня­ки, пред­ста­ви­те­ли низ­ше­го ду­хо­вен­ст­ва . Вос­ста­ния про­хо­ди­ли под ло­зун­гом ор­га­ни­за­ции кре­сто­вых по­хо­дов.

Пред­во­ди­тель вос­ста­ния 1251 года, не­кий Яков (вы­хо­дец из Венг­рии, бывший мо­нах-цис­тер­циа­нец), объ­я­вил о том, что ему бы­ло ви­де­ние Де­вы Ма­рии, ко­то­рая пред­рек­ла ос­во­бо­ж­де­ние Ие­ру­са­ли­ма бед­ня­ка­ми; «Пастушки» пред­по­ла­га­ли так­же ос­во­бо­дить из пле­на ко­ро­ля Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го. Вос­ста­ние на­ча­лось в ап­ре­ле в Южных Ни­дер­лан­дах (Флан­д­рия, Ген­не­гау, Бра­бант), от­ку­да его уча­ст­ни­ки, на­ши­вав­шие на сво­их оде­ж­дах крест в знак при­над­леж­но­сти к кре­сто­нос­цам, дви­ну­лись на Па­риж. Пред­во­ди­те­ли вос­ста­ния бы­ли при­ня­ты ре­гент­шей Блан­кой Кас­тиль­ской, ко­то­рая по­на­ча­лу ока­за­ла им под­держ­ку. По со­об­ще­ни­ям хро­ни­стов, чис­ло «Пастушков» в пе­ри­од наи­боль­ше­го раз­ма­ха вос­ста­ния пре­вы­ша­ло 100 тысяч человек. Из Па­ри­жа «Пастушки», раз­де­лив­шись на 3 груп­пы, на­пра­ви­лись к Ту­ру и Ор­леа­ну, гро­мя на сво­ём пу­ти мо­на­сты­ри и церк­ви. По ме­ре рас­про­стра­не­ния вос­ста­ние всё боль­ше при­об­ре­та­ло чер­ты ере­тического дви­же­ния. Пред­во­ди­те­ли «Пастушков» чи­та­ли про­по­ве­ди, да­ва­ли бла­го­сло­ве­ние, свя­ти­ли во­ду и тому подобное, об­ви­ня­ли свя­щен­но­слу­жи­те­лей в ко­ры­сто­лю­бии и раз­вра­те. С осо­бой жес­то­ко­стью «Пастушки» рас­прав­ля­лись с еврейским на­се­ле­ни­ем го­ро­дов. Раз­де­ле­ние сил вос­став­ших об­лег­чи­ло их раз­гром ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми. Основные си­лы «Пастушков» бы­ли раз­би­ты в 1251 году близ Бур­жа.

Вос­ста­ние 1320 года бы­ло вы­зва­но че­ре­дой не­уро­жа­ев (с 1315), рос­том на­ло­го­об­ло­же­ния и так­же про­хо­ди­ло под ло­зун­гом ос­во­бо­ж­де­ния Свя­той зем­ли. Воз­мож­но, по­во­дом для не­го по­слу­жи­ло об­су­ж­де­ние Ге­не­раль­ны­ми шта­та­ми, со­зван­ны­ми 28.4.1320 года в Пон­туа­зе, по­ми­мо про­че­го, во­про­са об ор­га­ни­за­ции кре­сто­во­го по­хо­да. Вос­ста­ние на­ча­лось во Флан­д­рии под пред­во­ди­тель­ст­вом груп­пы кре­сть­ян, вер­нув­ших­ся из па­лом­ни­че­ст­ва в монастыре Мон-Сен-Ми­шель, за ко­рот­кий срок оно рас­про­стра­ни­лось на Иль-де-Франс, Сен­тонж, Лан­ге­док и другие ре­гио­ны Французского ко­ро­лев­ст­ва; чис­лен­ность «Пастушков» дос­тиг­ла 40 тысяч человек 3 мая вос­став­шие всту­пи­ли в Па­риж, где по­сле не­сколь­ких столк­но­ве­ний с ко­ро­лев­ски­ми от­ря­да­ми ос­во­бо­ди­ли за­клю­чён­ных и за­тем дви­ну­лись на юго-за­пад (че­рез Бер­ри, Ли­му­зен, Сен­тонж и Ту­луз­ское граф­ст­во к Ниж­не­му Лан­ге­до­ку) и юго-вос­ток - к Мар­се­лю и Авинь­о­ну, где на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция па­пы Рим­ско­го (смотреть Авинь­он­ское пле­не­ние пап). Раз­граб­ле­нию на их пу­ти под­верг­лись вла­де­ния и иму­ще­ст­во мо­на­сты­рей, за­жи­точ­ных го­ро­жан и рос­тов­щи­ков («Пастушки» сжи­га­ли дол­го­вые рас­пис­ки). В Ту­лу­зе, Аль­би, Нар­бон­не и других го­ро­дах вос­став­шие уст­рои­ли еврейские по­гро­мы. Раз­мах дви­же­ния вы­ну­дил ко­ро­лев­скую власть вы­пус­тить ряд ор­до­нан­сов, за­пре­щав­ших под стра­хом смерт­ной каз­ни по­мо­гать «Пастушкам», а па­па Рим­ский Ио­анн XXII (1316-1334) от­лу­чил уча­ст­ни­ков вос­ста­ния от Церк­ви. В ию­не от­ря­ды «Пастушков» по­тер­пе­ли ряд по­ра­же­ний от ко­ро­лев­ских войск (у Кар­кас­со­на, Нар­бон­на и другие). К осе­ни вос­ста­ние бы­ло пол­но­стью по­дав­ле­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)