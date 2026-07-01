ПАСТУШКИ (народное движение во Франции)
ПАСТУШКИ (народное движение во Франции) - eчастники крестьянских восстаний во Франции и Южных Нидерландах в XIII - 1-й половине XIV веков.
Руководители восстаний называли себя «пастырями божьими» (отсюда назв.). Выступления были вызваны резким ухудшением положения крестьян, вынужденных платить большой выкуп за предоставление личной свободы. Часто такой выкуп был обязательным и побуждал крестьян обращаться к ростовщикам, в результате чего они попадали в долговую кабалу. Кроме того, значительно выросла денежная рента (ценз) за пользование землёй. Особенно тяжёлыми были условия выкупа у церковных феодалов, что вместе с недовольством церковной десятиной обусловило антицерковную направленность восстаний «пастушков».
Первое восстание произошло в 1214 году в Берри. Наиболее значительными были восстания 1251 и 1320 годы. В них участвовали крестьяне, городские бедняки, представители низшего духовенства. Восстания проходили под лозунгом организации крестовых походов.
Предводитель восстания 1251 года, некий Яков (выходец из Венгрии, бывший монах-цистерцианец), объявил о том, что ему было видение Девы Марии, которая предрекла освобождение Иерусалима бедняками; «Пастушки» предполагали также освободить из плена короля Людовика IX Святого. Восстание началось в апреле в Южных Нидерландах (Фландрия, Геннегау, Брабант), откуда его участники, нашивавшие на своих одеждах крест в знак принадлежности к крестоносцам, двинулись на Париж. Предводители восстания были приняты регентшей Бланкой Кастильской, которая поначалу оказала им поддержку. По сообщениям хронистов, число «Пастушков» в период наибольшего размаха восстания превышало 100 тысяч человек. Из Парижа «Пастушки», разделившись на 3 группы, направились к Туру и Орлеану, громя на своём пути монастыри и церкви. По мере распространения восстание всё больше приобретало черты еретического движения. Предводители «Пастушков» читали проповеди, давали благословение, святили воду и тому подобное, обвиняли священнослужителей в корыстолюбии и разврате. С особой жестокостью «Пастушки» расправлялись с еврейским населением городов. Разделение сил восставших облегчило их разгром королевскими войсками. Основные силы «Пастушков» были разбиты в 1251 году близ Буржа.
Восстание 1320 года было вызвано чередой неурожаев (с 1315), ростом налогообложения и также проходило под лозунгом освобождения Святой земли. Возможно, поводом для него послужило обсуждение Генеральными штатами, созванными 28.4.1320 года в Понтуазе, помимо прочего, вопроса об организации крестового похода. Восстание началось во Фландрии под предводительством группы крестьян, вернувшихся из паломничества в монастыре Мон-Сен-Мишель, за короткий срок оно распространилось на Иль-де-Франс, Сентонж, Лангедок и другие регионы Французского королевства; численность «Пастушков» достигла 40 тысяч человек 3 мая восставшие вступили в Париж, где после нескольких столкновений с королевскими отрядами освободили заключённых и затем двинулись на юго-запад (через Берри, Лимузен, Сентонж и Тулузское графство к Нижнему Лангедоку) и юго-восток - к Марселю и Авиньону, где находилась резиденция папы Римского (смотреть Авиньонское пленение пап). Разграблению на их пути подверглись владения и имущество монастырей, зажиточных горожан и ростовщиков («Пастушки» сжигали долговые расписки). В Тулузе, Альби, Нарбонне и других городах восставшие устроили еврейские погромы. Размах движения вынудил королевскую власть выпустить ряд ордонансов, запрещавших под страхом смертной казни помогать «Пастушкам», а папа Римский Иоанн XXII (1316-1334) отлучил участников восстания от Церкви. В июне отряды «Пастушков» потерпели ряд поражений от королевских войск (у Каркассона, Нарбонна и другие). К осени восстание было полностью подавлено.