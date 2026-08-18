ПАСТОРИУС ДЖАКО
ПАСТОРИУС ДЖАКО - американский джазовый бас-гитарист и композитор.
Играть на бас-гитаре научился самостоятельно. В 1974-1976 годы играл в ансамбле с джазовым гитаристом П. Метини. В 1976-1981 годы выступал в составе группы «Уэтер рипорт» («Weather Report»; художественный руководитель Джо Завинул), в альбомах которой изданы и собственные сочинения Пасториуса («Barbary Coast», 1976 год; «Teen Town», 1977 год, и другие). На пике карьеры (2-я половина 1970-х - начало 1980-х годов) работал с известными джазовыми и рок-музыкантами (Т. Тильманс, Ф. Пурим, А. Морейра, У. Шортер, Х. Хэнкок и другие), в 1976-1980 годы сотрудничал с канадской певицей и гитаристкой Джони Митчелл, на стиль которой (особенно в альбомах «Хиджра», 1976 год, «Мингус», 1979 год) оказал существенное влияние. Первый сольный альбом («Jaco Pastorius») выпустил в 1976 году. В 1980 году организовал биг-бенд «Уорд оф маут» («Word of Mouth»), с которым гастролировал в США и Японии (1982). В последние годы жизни вследствие развивавшейся психич. болезни работал спорадически. Погиб в результате криминального инцидента в ночном клубе.
Творчество Пасториуса носит экспериментальный характер. Его стиль легко узнаваем благодаря специфическому комплексу исполнительских приёмов; среди них: трактовка бас-гитары не только как фундаментального, но и мелодического инструмента; игра в высоком регистре, в том числе интервалами и аккордами; тонкая градация штрихов (типично противопоставление маркированного легато быстрым и при этом безукоризненно интонируемым пассажам портаменто); широкое использование орнаментальных микроинтервалов, глиссандо и другие экмелики (что было возможно благодаря безладовому инструменту). Исполнительский стиль Пасториуса значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях бас-гитары, породил множество подражаний в среде джазовых и отчасти рок-музыкантов во всём мире.