ПАСТОРИУС ДЖАКО

ПАСТОРИУС ДЖАКО - американский джазовый бас-гитарист и композитор.

Иг­рать на бас-ги­та­ре нау­чил­ся са­мо­стоя­тель­но. В 1974-1976 годы иг­рал в ан­самб­ле с джа­зо­вым ги­та­ри­стом П. Ме­ти­ни. В 1976-1981 годы вы­сту­пал в со­ста­ве груп­пы «Уэтер ри­порт» («Weather Report»; художественный руководитель Джо За­ви­нул), в аль­бо­мах ко­то­рой изданы и собственные со­чи­не­ния Пасториуса («Bar­bary Co­ast», 1976 год; «Teen Town», 1977 год, и другие). На пи­ке карь­е­ры (2-я половина 1970-х - начало 1980-х годов) ра­бо­тал с из­вест­ны­ми джа­зо­вы­ми и рок-му­зы­кан­та­ми (Т. Тиль­манс, Ф. Пу­рим, А. Мо­рей­ра, У. Шор­тер, Х. Хэн­кок и другие), в 1976-1980 годы со­труд­ни­чал с ка­надской пе­ви­цей и ги­та­ри­ст­кой Джо­ни Мит­челл, на стиль ко­то­рой (осо­бен­но в аль­бо­мах «Хид­жра», 1976 год, «Мин­гус», 1979 год) ока­зал су­ще­ст­вен­ное влия­ние. Пер­вый соль­ный аль­бом («Jaco Pastorius») вы­пус­тил в 1976 году. В 1980 году ор­га­ни­зо­вал биг-бенд «Уорд оф ма­ут» («Word of Mouth»), с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ро­вал в США и Япо­нии (1982). В по­след­ние го­ды жиз­ни вслед­ст­вие раз­ви­вав­шей­ся пси­хич. бо­лез­ни ра­бо­тал спо­ра­ди­че­ски. По­гиб в ре­зуль­та­те кри­ми­наль­но­го ин­ци­ден­та в ноч­ном клу­бе.

Твор­че­ст­во Пасториуса но­сит экс­пе­риментальный ха­рак­тер. Его стиль лег­ко уз­на­ва­ем бла­го­да­ря спе­ци­фическому ком­плек­су ис­пол­ни­тель­ских приё­мов; сре­ди них: трак­тов­ка бас-ги­тары не толь­ко как фун­да­мен­таль­но­го, но и ме­ло­ди­че­ско­го ин­ст­ру­мен­та; иг­ра в вы­со­ком ре­ги­ст­ре, в том числе ин­тер­ва­ла­ми и ак­кор­да­ми; тон­кая гра­да­ция штри­хов (ти­пич­но про­ти­во­пос­тав­ле­ние мар­ки­ро­ван­но­го ле­га­то бы­ст­рым и при этом без­уко­риз­нен­но ин­то­ни­руе­мым пас­са­жам пор­та­мен­то); ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ор­на­мен­таль­ных мик­ро­ин­тер­ва­лов, глис­сан­до и другие эк­ме­ли­ки (что бы­ло воз­мож­но бла­го­да­ря без­ла­до­во­му ин­ст­ру­мен­ту). Ис­пол­ни­тель­ский стиль Пасториуса зна­чи­тель­но рас­ши­рил гра­ни­цы тра­диционных пред­став­ле­ний о воз­мож­но­стях бас-ги­та­ры, по­родил мно­же­ст­во под­ра­жа­ний в сре­де джа­зо­вых и от­час­ти рок-му­зы­кан­тов во всём ми­ре.