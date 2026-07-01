ПАСТОРАЛЬ
ПАСТОРАЛЬ - термин, используемый применительно к разножанровым произведениям литературы, музыки, изобразительного искусства XIV-XVIII веков, связанным с пастушеской тематикой.
В литературе пасторальная топика (смотреть Топос) восходит к античной буколике; непосредственная предшественница Пастораль - пастурель XII-XIII веков. Изначально заложенная в буколике возможность выражения смысла, превышающего её непосредственное тематич. содержание (уже для Феокрита значимо противопоставление природы и культуры; ещё очевиднее тенденция к иносказательности у Вергилия, эклоги которого оказали решающее воздействие на формирование пасторального канона), становится одной из наиболее характерных примет пасторали. Исполнена намёков и аллегорий пастораль эпохи Возрождения: «Этот род сочинения, - писал Ф. Петрарка, объясняя первую эклогу своих "Буколических песен", - невозможно понять без разъяснений самого сочинителя» (Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М., 1982 год. С. 109). Условность пасторального топоса достигает своей кульминации в литературе XVII века с её подчёркнуто противостоящими «грубой» реальности аристократически-утончёнными пастухами в камзолах и пастушками в кружевах. Свидетельство кризиса пасторали - полемика о перспективах развития жанра, развернувшаяся во 2-й половине XVII - 1-й половине XVIII веков (среди участников - Р. Рапен, Б. Фонтенель, И. К. Готшед). Проблему решил С. Геснер: дальнейшей судьбой литературы, связанной с пасторальной топикой, и её более распространённым обозначением становится идиллия.
Основные жанровые формы пасторали - эклога, драма, роман, а также элегия и поэма. Одним из первых к наследию античной буколики обратился Данте, затем - Ф. Петрарка и Дж. Боккаччо, следовавшие в своих латинских эклогах Вергилию, но значительно углубившие иносказательность жанра. В Испании к пасторальной эклоге обращались Х. дель Энсина и Г. де ла Вега, в Португалии - Л. ди Камоэнс, во Франции - К. Маро, П. де Ронсар и Р. Белло. Англ. пасторальная эклога представлена «Пастушеским календарём» Э. Спенсера (1579), «Пасторалями» А. Филипса (1706), А. Поупа (1709) и другие.
Особое место в истории пасторальной эклоги занимает её христианская разновидность, имеющая свои истоки как в 4-й эклоге Вергилия, где, вопреки пасторальной традиции, золотой век помещён не в прошлое, а в будущее и связан с рождением дивного ребёнка, так и в пасторальных мотивах евангельских повествований о рождении Христа и притче о добром пастыре. Пасторально-эмблематичен и жертвенный образ Агнца Божия, кровью своей искупающего грехи человечества. Самой распространённой формой христианской пасторали становится рождественская эклога. Намёк на пасторальную интерпретацию Рождества содержится в написанной на латинском языке 11-й эклоге Боккаччо, однако первой полноценной разработкой темы и образцом для подражаний явилась латинская эклога «Рождение Христа» Ф. Патрици (1460). Автор 114 латинских эклог на сюжеты Ветхого и Нового Завета - нидерландский поэт Р. Обризиус (около 1540 - около 1584/1594 годов). В Англии к христианской эклоге обращался Дж. Мильтон; в Германии - Ф. Шпее (1591-1635), автор «Эклоги, в которой пастухи рано утром славят Господа», «Пастушеской песни о Христе и воскресении Христа»; во Франции «Священные эклоги» создал Р. Рапен (1659).
Традиция пасторальной элегии-плача об умершем восходит к 1-й идиллии Феокрита, с её песней о смерти мифич. пастушеского божества Дафниса, а также к «Плачу об Адонисе» Биона (II век до нашей эры), анонимному «Плачу о Бионе» и 5-й эклоге Вергилия. Дань жанру в Италии отдал Б. Кастильоне, во Франции - К. Маро, в Англии - Э. Спенсер, Дж. Мильтон, Дж. Гей, П. Б. Шелли.
Пасторальная драма зародилась в Италии: «Сказание об Орфее» А. Полициано (1480), «Эгле» Дж. Чинтио (1545), «Жертвоприношение» А. де Бекари (1554), «Аминта» Т. Тассо (1573), «Верный пастух» Дж. Б. Гварини (1580-1583). Во Франции к пасторальной драме обращались О. де Ракан («Пастушеские сцены», 1625 год); в Англии - Дж. Лили («Галатея», 1584 год), Дж. Флетчер («Верная пастушка», 1606 год). Значительное место пасторальные мотивы занимают в англ. придворной пьесе (маске), а также в драматургии У. Шекспира («Два веронца», «Бесплодные усилия любви», обе 1594 год; «Как вам это понравится», 1599-1600 годы).
Пасторальный роман, восходящий к роману Лонга «Дафнис и Хлоя» II-III веков) и предвосхищённый прозиметрической (сочетающей стихи и прозу) пасторали «Амето» (создана в 1341-1342 годы) Боккаччо (автора также пасторальной поэмы «Фьезоланские нимфы», 1344-1346 годы), расцветает в творчестве Я. Саннадзаро («Аркадия», 1504 год). В Испании пасторальный роман создают Х. де Монтемайор («Диана», 1558-1559 годы), М. де Сервантес («Галатея», 1585 год) и Лопе Ф. де Вега Карпьо («Аркадия», 1598 год); во Франции - О.д’Юрфе («Астрея», 1607-1618 годы); пародию на пасторальный роман пишет Ш. Сорель («Сумасбродный пастух», 1627-1628 годы). Самый значительный англ. пасторальный роман - «Аркадия» («Старая Аркадия», около 1580 года; «Новая Аркадия», 1590) Ф. Сидни. Немецкий пасторальный роман представлен анонимными «Аменой и Амандом» (1632) и «Леориандром и Перелиной» (1642), а также «Адриатической Роземундой» Ф. фон Цезена (1645).
В России пастораль развивалась в форме эклоги и представлена в творчестве А. П. Сумарокова (сборник «Еклоги», 1774 год), а также М.М. Хераскова, А.А. Ржевского, И.Ф. Богдановича, В.В. Капниста.
В музыке пасторальная тематика культивировалась в итальянской и английской мадригале XVI века, в ранней опере (с самых первых образцов). Излюбленные сюжеты пасторальных опер - мифы о Дафне (итальянские композиторы Я. Пери, М. да Гальяно и другие), об Орфее и Эвридике (Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди, К. В. Глюк). Во французском музыкальном театре в конце XVII века сформировался жанр героической пасторали, близкий музыкальной трагедии, но меньших масштабов, в 3 актах (вместо обычных 5) с прологом («Муки и радости любви» Р. Камбера, «Ацис и Галатея» Ж. Б. Люлли и другие). Определение «героический» в названии жанра указывает не на героику как тип образности, а на драматическую действенность пасторали и на мифологических героев в качестве главных персонажей. Образцы французской пасторали в XVIII веке: «Уловки Амура» А. К. Детуша (1726), «Диана и Эндимион» Ф. Колена де Бламона (1731), «Заис» (1748) и «Наис» (1749) Ж.Ф. Рамо, «Тифон и Аврора» Ж. Ж. де Мондонвиля (1753). Оперы-пасторали писали также Г.Ф. Гендель («Ацис и Галатея», 1732 год), В.А. Моцарт («Царь-пастух», 1775 год) и другие. Стилизация пасторали в XIX веке - интермедия «Искренность пастушки» (эклога П.М. Карабанова, первоначальное название «Сердца приобретаются искренностью», 1786 год) в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Пасторальные мотивы возродились в музыкальном искусстве XX века (опера «Дафна» Р. Штрауса, балет «Дафнис и Хлоя» М. Равеля, и другие).
В инструментальной музыке пасторальность проявилась в цикле концертов «Времена года» А. Вивальди, и другие. Пьесы с названием «Пастораль» для клавесина, органа, скрипки создавали Д. Скарлатти, Ф. Куперен, Дж. Фрескобальди, И.С. Бах. Основные черты инструментальной пасторали: плавное движение мелодии, зачастую параллельными терциями, ритм сицилианы, бурдон в сопровождении. В симфонической музыке пасторали встречается как отдельная часть циклических произведения (например, «Сцена в полях» из «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза), а также как целый симфонический цикл (6-я («Пасторальная») симфония Л. ван Бетховена).
В изобразительном искусстве пастораль - разновидность жанровой сцены, изображение мирной сельской жизни на фоне идеального ландшафта. Буколические мотивы присутствуют в эллинистическо-римском искусстве: Витрувий указывал на устоявшийся обычай в определённом месте жилища изображать «рощи, cтада и пастухов». Встречаются они также в эллинистических рельефах и настенной живописи Древнего Рима. В 1-й трети XVI века под влиянием литературы в венецианском искусстве возрождается интерес к пасторальной тематике. Происходит расширение тематического репертуара пасторали: наряду с традиционными образами пастухов (картины Я. Пальмы Старшего, Дж. Савольдо и других), пасторальный характер приобретают сцены с нимфами, фавнами и сатирами, мифологические и литературные сюжеты (анонимные гравюры к «Гипнеротомахии Полифила», 1499 год), жанровые сцены («Гроза» Джорджоне, около 1506-1507 годов, Галерея Академии, Венеция; «Астролог» итал. гравёра Дж. Кампаньолы, 1509 год; «Сельский концерт» Джорджоне или Тициана, Лувр, Париж) и аллегории. Всех их объединяет мотив слияния человека с природой и идеализированный образ этой мирной, приятной природы. Пасторальным духом проникнуты и религиозные сцены венецианских художников этого времени (Я. Бассано и Ф. Бассано Младший и другие).
В дальнейшем пасторальные мотивы объединяются с темой золотого века, элегическими мотивами утраченного рая, молодости, любви, жизни, сближающими пастораль с ванитас (картины «Et in Arcadia ego» Гверчино (1622 год, Национальная галерея старого искусства, Рим) и Н. Пуссена (1637-1638, Лувр)). Влияние пасторального пейзажа чувствуется в видах Кампании К. Лоррена, сценах народных празднеств у фламанских художников (Д. Тенирса Младшего и П.П. Рубенса). В голландской живописи оно ощутимо в итальянских пейзажах Н. Берхема, в картинах Я.А. Баккера и К. Кастелейнса.
В живописи французского рококо пастораль трансформировалась в жанр «галантных празднеств» («f ̂etes galantes»), представляющий изысканное общество на природе: картины А. Ватто, Ж.Б. Патера, Н. Ланкре, Ф. Буше, Ж.О. Фрагонара и другие; иллюстрации к пасторальной литературе А. и Ш. А. Куапелей; также фарфоровые статуэтки пастушков Майсенской (И.И. Кендлер) и Севрской (Э. М. Фальконе) мануфактур. Пасторальные мотивы в той или иной форме (иногда в ироническом переосмыслении) присутствуют во многих стилях и направлениях искусства XIX-XX веков, от сентиментализма и романтизма до наших дней.
Пасторальная (буколическая) тема раскрывается и в садово-парковой архитектуре конца XVIII века («Деревня» Марии-Антуанетты в Версальском парке (1783-1786 годы, архитектор Р. Мик, художник Ю. Робер), Берёзовый домик в Гатчине (1780-е годы), «Молочня» императрицы Марии Фёдоровны в Павловском парке (1782 год, по проекту Ч. Камерона)).