ПАСТОРАЛЬ

ПАСТОРАЛЬ - термин, используемый применительно к разножанровым произведениям литературы, музыки, изобразительного искусства XIV-XVIII веков, связанным с пастушеской тематикой.

В ли­те­ра­ту­ре пас­то­раль­ная то­пи­ка (смотреть То­пос) вос­хо­дит к ан­тич­ной бу­ко­ли­ке; не­по­средственная пред­ше­ст­вен­ни­ца Пастораль - пас­ту­рель XII-XIII веков. Из­на­чаль­но за­ло­жен­ная в бу­ко­ли­ке воз­мож­ность вы­ра­же­ния смыс­ла, пре­вы­шаю­ще­го её не­по­сред­ст­вен­ное те­ма­тич. со­дер­жа­ние (уже для Фео­кри­та зна­чи­мо про­ти­во­пос­тав­ле­ние при­ро­ды и куль­ту­ры; ещё оче­вид­нее тен­ден­ция к ино­ска­за­тель­но­сти у Вер­ги­лия, эк­ло­ги ко­то­ро­го ока­за­ли ре­шаю­щее воз­дей­ст­вие на фор­ми­ро­ва­ние пас­то­раль­но­го ка­но­на), ста­но­вит­ся од­ной из наи­бо­лее ха­рак­тер­ных при­мет пасторали. Ис­пол­не­на на­мё­ков и ал­ле­го­рий пастораль эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния: «Этот род со­чи­не­ния, - пи­сал Ф. Пет­рар­ка, объ­яс­няя пер­вую эк­ло­гу сво­их "Бу­ко­ли­че­ских пе­сен", - не­воз­мож­но по­нять без разъ­яс­не­ний са­мо­го со­чи­ни­те­ля» (Пет­рар­ка Ф. Эс­те­ти­че­ские фраг­мен­ты. М., 1982 год. С. 109). Ус­лов­ность пас­то­раль­но­го то­по­са до­сти­га­ет сво­ей куль­ми­на­ции в литературе XVII века с её под­чёрк­ну­то про­ти­во­стоя­щи­ми «гру­бой» ре­аль­но­сти ари­сто­кра­ти­че­ски-утон­чён­ны­ми пас­ту­ха­ми в кам­зо­лах и пас­туш­ка­ми в кру­же­вах. Сви­де­тель­ст­во кри­зи­са пасторали - по­ле­ми­ка о пер­спек­ти­вах раз­ви­тия жан­ра, раз­вер­нув­шая­ся во 2-й половине XVII - 1-й половине XVIII веков (сре­ди уча­ст­ни­ков - Р. Ра­пен, Б. Фон­те­нель, И. К. Гот­шед). Про­бле­му ре­шил С. Гес­нер : даль­ней­шей судь­бой литературы, свя­зан­ной с пас­то­раль­ной то­пи­кой, и её бо­лее рас­про­стра­нён­ным обо­зна­че­ни­ем ста­но­вит­ся идил­лия.

Основные жан­ро­вые фор­мы пасторали - эк­ло­га, дра­ма, ро­ман, а так­же эле­гия и по­эма. Од­ним из пер­вых к на­сле­дию ан­тич­ной бу­ко­ли­ки об­ра­тил­ся Дан­те, за­тем - Ф. Пет­рар­ка и Дж. Бок­кач­чо, сле­до­вав­шие в сво­их латинских эк­ло­гах Вер­ги­лию, но зна­чи­тель­но уг­лу­бив­шие ино­ска­за­тель­ность жан­ра. В Ис­па­нии к пас­то­раль­ной эк­ло­ге об­ра­ща­лись Х. дель Эн­си­на и Г. де ла Ве­га, в Пор­ту­га­лии - Л. ди Ка­мо­энс, во Фран­ции - К. Ма­ро, П. де Рон­сар и Р. Бел­ло. Англ. пас­то­раль­ная эк­ло­га пред­став­ле­на «Пас­ту­ше­ским ка­лен­да­рём» Э. Спен­се­ра (1579), «Пас­то­ра­ля­ми» А. Фи­лип­са (1706), А. По­упа (1709) и другие.

Осо­бое ме­сто в ис­то­рии пас­то­раль­ной эк­ло­ги за­ни­ма­ет её хри­сти­ан­ская раз­новид­ность, имею­щая свои ис­то­ки как в 4-й эк­ло­ге Вер­ги­лия, где, во­пре­ки пас­то­раль­ной тра­ди­ции, зо­ло­той век по­ме­щён не в про­шлое, а в бу­ду­щее и свя­зан с ро­ж­де­ни­ем див­но­го ре­бён­ка, так и в пас­то­раль­ных мо­ти­вах еван­гель­ских по­ве­ст­во­ва­ний о ро­ж­де­нии Хри­ста и прит­че о доб­ром пас­ты­ре. Пас­то­раль­но-эмб­ле­ма­ти­чен и жерт­вен­ный об­раз Агн­ца Бо­жия, кро­вью сво­ей ис­ку­паю­ще­го гре­хи че­ло­ве­че­ст­ва. Са­мой рас­про­стра­нён­ной фор­мой хри­сти­ан­ской пасторали ста­но­вит­ся ро­ж­де­ст­вен­ская эк­ло­га. На­мёк на пас­то­раль­ную ин­тер­пре­та­цию Ро­ж­де­ст­ва со­дер­жит­ся в на­пи­сан­ной на латинском язы­ке 11-й эк­ло­ге Бок­кач­чо, од­на­ко пер­вой пол­но­цен­ной раз­ра­бот­кой те­мы и об­раз­цом для под­ра­жа­ний яви­лась латинская эк­ло­га «Ро­ж­де­ние Хри­ста» Ф. Пат­ри­ци (1460). Ав­тор 114 латинских эк­лог на сю­же­ты Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та - ни­дерландский по­эт Р. Об­ри­зи­ус (около 1540 - около 1584/1594 годов). В Анг­лии к хри­сти­ан­ской эк­ло­ге об­ра­щал­ся Дж. Миль­тон; в Гер­мании - Ф. Шпее (1591-1635), ав­тор «Эк­ло­ги, в ко­то­рой пас­ту­хи ра­но ут­ром сла­вят Гос­по­да», «Пас­ту­ше­ской пес­ни о Хри­сте и вос­кре­се­нии Хри­ста»; во Фран­ции «Свя­щен­ные эк­ло­ги» соз­дал Р. Ра­пен (1659).

Тра­ди­ция пас­то­раль­ной эле­гии-пла­ча об умер­шем вос­хо­дит к 1-й идил­лии Фео­кри­та, с её пес­ней о смер­ти ми­фич. пас­ту­ше­ско­го бо­же­ст­ва Даф­ни­са, а так­же к «Пла­чу об Адо­ни­се» Био­на (II век до нашей эры), ано­ним­но­му «Пла­чу о Био­не» и 5-й эк­ло­ге Вер­ги­лия. Дань жан­ру в Ита­лии от­дал Б. Кас­тиль­о­не, во Фран­ции - К. Ма­ро, в Анг­лии - Э. Спен­сер, Дж. Миль­тон, Дж. Гей, П. Б. Шел­ли.

Пас­то­раль­ная дра­ма за­ро­ди­лась в Ита­лии: «Ска­за­ние об Ор­фее» А. По­ли­циа­но (1480), «Эг­ле» Дж. Чин­тио (1545), «Жерт­во­при­но­ше­ние» А. де Бе­ка­ри (1554), «Амин­та» Т. Тас­со (1573), «Вер­ный пас­тух» Дж. Б. Гва­ри­ни (1580-1583). Во Фран­ции к пас­то­раль­ной дра­ме об­ра­ща­лись О. де Ра­кан («Пас­ту­ше­ские сце­ны», 1625 год); в Анг­лии - Дж. Ли­ли («Га­ла­тея», 1584 год), Дж. Флет­чер («Вер­ная пас­туш­ка», 1606 год). Зна­чительное ме­сто пас­то­раль­ные мо­ти­вы за­ни­ма­ют в англ. при­двор­ной пье­се (мас­ке), а так­же в дра­ма­тур­гии У. Шек­спи­ра («Два ве­рон­ца», «Бес­плод­ные уси­лия люб­ви», обе 1594 год; «Как вам это по­нра­вит­ся», 1599-1600 годы).

Пас­то­раль­ный ро­ман, вос­хо­дя­щий к ро­ма­ну Лон­га «Даф­нис и Хлоя» II-III веков) и пред­вос­хи­щён­ный про­зи­мет­ри­че­ской (со­че­таю­щей сти­хи и про­зу) пасторали «Аме­то» (создана в 1341-1342 годы) Бок­кач­чо (ав­то­ра так­же пас­то­раль­ной по­эмы «Фье­зо­лан­ские ним­фы», 1344-1346 годы), рас­цве­та­ет в твор­че­ст­ве Я. Сан­над­за­ро («Ар­ка­дия», 1504 год). В Ис­па­нии пас­то­раль­ный ро­ман соз­да­ют Х. де Мон­те­май­ор («Диа­на», 1558-1559 годы), М. де Сер­ван­тес («Га­ла­тея», 1585 год) и Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо («Ар­ка­дия», 1598 год); во Фран­ции - О.д’Юрфе («Ас­т­рея», 1607-1618 годы); па­ро­дию на пас­то­раль­ный ро­ман пи­шет Ш. Со­рель («Су­ма­сброд­ный пас­тух», 1627-1628 годы). Са­мый зна­чи­тель­ный англ. пас­то­раль­ный ро­ман - «Ар­ка­дия» («Ста­рая Ар­ка­дия», около 1580 года; «Но­вая Ар­ка­дия», 1590) Ф. Си­д­ни. Немецкий пас­то­раль­ный ро­ман пред­став­лен ано­ним­ны­ми «Аме­ной и Аман­дом» (1632) и «Ле­о­ри­ан­дром и Пе­ре­ли­ной» (1642), а так­же «Ад­риа­ти­че­ской Ро­зе­мун­дой» Ф. фон Це­зе­на (1645).

В Рос­сии пастораль раз­ви­ва­лась в фор­ме эк­ло­ги и пред­став­ле­на в твор­че­ст­ве А. П. Су­ма­ро­ко­ва (сборник «Ек­ло­ги», 1774 год), а так­же М.М. Хе­ра­ско­ва, А.А. Ржев­ско­го, И.Ф. Бо­гда­но­ви­ча, В.В. Кап­ни­ста.

В му­зы­ке пас­то­раль­ная те­ма­ти­ка куль­ти­ви­ро­ва­лась в итальянской и английской мад­ри­га­ле XVI века, в ран­ней опе­ре (с са­мых пер­вых об­раз­цов). Из­люб­лен­ные сю­же­ты пас­то­раль­ных опер - ми­фы о Даф­не (итальянские ком­по­зи­то­ры Я. Пе­ри, М. да Галь­я­но и другие), об Ор­фее и Эв­ри­ди­ке (Пе­ри, Дж. Кач­чи­ни, К. Мон­те­вер­ди, К. В. Глюк). Во французском музыкальном те­ат­ре в конце XVII века сфор­ми­ро­вал­ся жанр ге­ро­ической пасторали, близ­кий му­зы­каль­ной тра­ге­дии, но мень­ших мас­шта­бов, в 3 ак­тах (вме­сто обыч­ных 5) с про­ло­гом («Му­ки и ра­до­сти люб­ви» Р. Кам­бе­ра, «Ацис и Га­ла­тея» Ж. Б. Люл­ли и другие). Оп­ре­де­ле­ние «ге­рои­че­ский» в названии жан­ра ука­зы­ва­ет не на ге­рои­ку как тип об­раз­но­сти, а на дра­ма­тическую дей­ст­вен­ность пасторали и на ми­фо­ло­гических ге­ро­ев в ка­че­ст­ве главных пер­сона­жей. Об­раз­цы французской пасторали в XVIII веке: «Улов­ки Аму­ра» А. К. Де­ту­ша (1726), «Диа­на и Эн­ди­ми­он» Ф. Ко­ле­на де Бла­мо­на (1731), «За­ис» (1748) и «На­ис» (1749) Ж.Ф. Ра­мо, «Ти­фон и Ав­ро­ра» Ж. Ж. де Мон­дон­ви­ля (1753). Опе­ры-пас­то­ра­ли пи­са­ли так­же Г.Ф. Ген­дель («Ацис и Га­ла­тея», 1732 год), В.А. Мо­царт («Царь-пас­тух», 1775 год) и другие. Сти­ли­за­ция пасторали в XIX веке - ин­тер­ме­дия «Ис­крен­ность пас­туш­ки» (эк­ло­га П.М. Ка­ра­ба­но­ва, пер­во­на­чаль­ное название «Серд­ца при­об­ре­та­ют­ся ис­крен­но­стью», 1786 год) в опе­ре «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го. Пас­то­раль­ные мо­ти­вы воз­ро­ди­лись в музыкальном искусстве XX века (опе­ра «Даф­на» Р. Штрау­са, ба­лет «Даф­нис и Хлоя» М. Ра­ве­ля, и другие).

В ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке пас­то­раль­ность про­яви­лась в цик­ле кон­цер­тов «Вре­ме­на го­да» А. Ви­валь­ди, и другие. Пье­сы с названием «Пастораль» для кла­ве­си­на, ор­га­на, скрип­ки соз­да­ва­ли Д. Скар­лат­ти, Ф. Ку­пе­рен, Дж. Фре­ско­баль­ди, И.С. Бах. Основные чер­ты ин­ст­ру­мен­таль­ной пасторали: плав­ное дви­же­ние ме­ло­дии, за­час­тую па­рал­лель­ны­ми тер­ция­ми, ритм си­ци­лиа­ны, бур­дон в со­про­во­ж­де­нии. В сим­фо­нической му­зы­ке пасторали встре­ча­ет­ся как отдельная часть цик­лических про­из­ве­де­ния (например, «Сце­на в по­лях» из «Фан­та­сти­че­ской сим­фо­нии» Г. Бер­лио­за), а так­же как це­лый сим­фо­нический цикл (6-я («Пас­то­раль­ная») сим­фо­ния Л. ван Бет­хо­ве­на).

В изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве пастораль - раз­но­вид­ность жан­ро­вой сце­ны, изо­бра­же­ние мир­ной сель­ской жиз­ни на фо­не иде­аль­но­го ланд­шаф­та. Бу­ко­лические мо­ти­вы при­сут­ст­ву­ют в эл­ли­ни­сти­че­ско-римском искусстве: Вит­ру­вий ука­зы­вал на ус­то­яв­ший­ся обы­чай в оп­ре­де­лён­ном мес­те жи­ли­ща изо­бра­жать «ро­щи, cтада и пас­ту­хов». Встре­ча­ют­ся они так­же в эл­ли­ни­стических рель­е­фах и на­стен­ной жи­во­пи­си Древ­не­го Ри­ма . В 1-й тре­ти XVI века под влия­ни­ем литературы в ве­не­ци­ан­ском искусстве воз­ро­ж­да­ет­ся ин­те­рес к пас­то­раль­ной те­ма­ти­ке. Про­ис­хо­дит рас­ши­ре­ние те­ма­тического ре­пер­туа­ра пасторали: на­ря­ду с тра­диционными об­раз­ами пас­ту­хов (кар­ти­ны Я. Паль­мы Стар­ше­го, Дж. Са­воль­до и других), пас­то­раль­ный ха­рак­тер при­об­ре­та­ют сце­ны с ним­фа­ми, фав­на­ми и са­ти­ра­ми, ми­фо­ло­гические и литературные сю­же­ты (ано­ним­ные гра­вю­ры к «Гип­не­ро­то­ма­хии По­ли­фи­ла», 1499 год), жан­ро­вые сце­ны («Гро­за» Джорд­жо­не, около 1506-1507 годов, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «Ас­т­ро­лог» итал. гра­вё­ра Дж. Кам­пань­о­лы, 1509 год; «Сель­ский кон­церт» Джорд­жо­не или Ти­циа­на, Лувр, Па­риж) и ал­ле­го­рии. Всех их объ­е­ди­ня­ет мо­тив слия­ния че­ло­ве­ка с при­ро­дой и идеа­ли­зи­рованный об­раз этой мир­ной, при­ят­ной при­ро­ды. Пас­то­раль­ным ду­хом про­ник­ну­ты и ре­лигиозные сце­ны ве­не­ци­ан­ских ху­дож­ни­ков это­го вре­ме­ни (Я. Бас­са­но и Ф. Бас­са­но Млад­ший и другие).

В даль­ней­шем пас­то­раль­ные мо­ти­вы объ­е­ди­ня­ют­ся с те­мой зо­ло­то­го ве­ка, эле­гическими мо­ти­ва­ми ут­ра­чен­но­го рая, мо­ло­до­сти, люб­ви, жиз­ни, сбли­жаю­щи­ми пастораль с ва­ни­тас (кар­ти­ны «Et in Arcadia ego» Гвер­чи­но (1622 год, Национальная га­ле­рея ста­ро­го искусства, Рим) и Н. Пус­се­на (1637-1638, Лувр)). Влия­ние пас­то­раль­но­го пей­за­жа чув­ст­ву­ет­ся в ви­дах Кам­па­нии К. Лор­ре­на, сце­нах народных празд­неств у фламанских ху­дож­ни­ков (Д. Те­нир­са Млад­ше­го и П.П. Ру­бен­са). В голландской жи­во­пи­си оно ощу­ти­мо в итальянских пей­за­жах Н. Бер­хе­ма, в кар­ти­нах Я.А. Бак­ке­ра и К. Кас­те­лейн­са.

В жи­во­пи­си французского ро­ко­ко пастораль транс­фор­ми­ро­ва­лась в жанр «га­лант­ных празд­неств» («f ̂etes galantes»), пред­став­ляю­щий изы­скан­ное об­ще­ст­во на при­ро­де: кар­ти­ны А. Ват­то, Ж.Б. Па­те­ра, Н. Лан­кре, Ф. Бу­ше, Ж.О. Фра­го­на­ра и другие; ил­лю­ст­ра­ции к пас­то­раль­ной литературе А. и Ш. А. Куа­пе­лей; так­же фар­фо­ро­вые ста­ту­эт­ки пас­туш­ков Май­сен­ской (И.И. Кенд­лер) и Севр­ской (Э. М. Фаль­ко­не) ма­ну­фак­тур . Пас­то­раль­ные мо­ти­вы в той или иной фор­ме (ино­гда в иро­ническом пе­ре­ос­мыс­ле­нии) при­сут­ст­ву­ют во мно­гих сти­лях и на­прав­ле­ни­ях искусства XIX-XX веков, от сен­ти­мен­та­лиз­ма и ро­ман­тиз­ма до на­ших дней.

Пас­то­раль­ная (бу­ко­ли­че­ская) те­ма рас­кры­ва­ет­ся и в са­до­во-пар­ко­вой ар­хи­тек­ту­ре конца XVIII века («Де­рев­ня» Ма­рии-Ан­туа­нет­ты в Вер­саль­ском пар­ке (1783-1786 годы, архитектор Р. Мик, художник Ю. Ро­бер), Берё­зо­вый до­мик в Гат­чи­не (1780-е годы), «Мо­лоч­ня» императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны в Пав­лов­ском пар­ке (1782 год, по про­ек­ту Ч. Ка­ме­ро­на)).

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