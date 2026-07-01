ПАСТОР

ПАСТОР - одно из наименований руководителя религиозной общины в протестантизме .

Тер­мин «Пастор» биб­лей­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. Древ­ние из­ра­иль­тя­не, пе­ре­но­ся об­раз пас­ту­ха, за­бо­тя­ще­го­ся о ста­де, на от­но­ше­ние Бо­га к Сво­ему на­ро­ду, на­зы­ва­ли се­бя «на­ро­дом па­ст­вы… и ов­ца­ми ру­ки» Бо­га (Пс. 94:7). Ии­сус Хри­стос го­во­рит, что Он по­слан «к по­гиб­шим ов­цам до­ма Из­раи­ле­ва» (Мф. 15:24; ср.: Мф. 10:6), что Он «пас­тырь до­б­рый», ко­то­рый «по­ла­га­ет жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). Апостол Пет­ру вос­крес­ший Хри­стос пе­ред Сво­им Воз­не­се­ни­ем по­ру­чил пас­ти Его овец (Ин. 21:16), то есть на­став­лять и обе­ре­гать об­щи­ну ве­рую­щих.

В пра­во­слав­ной Церк­ви, Рим­ско-ка­то­ли­че­ской и древ­них восточных церк­вах сло­во «Пастор» име­ет ал­ле­го­рическое зна­че­ние - «пас­тырь сло­вес­ных овец», ука­зы­ваю­щее на еван­гель­ское при­зва­ние хри­сти­ан­ских свя­щен­но­слу­жи­те­лей; к ру­ко­по­ло­жен­но­му слу­жи­те­лю (смотреть Ру­ко­по­ло­же­ние) от­но­сит­ся тер­мин «свя­щен­ник». В этих церк­вах свя­щен­ст­во - од­но из цер­ков­ных та­инств. В про­тес­тан­тиз­ме не су­ще­ст­ву­ет та­ин­ст­ва свя­щен­ст­ва, «свя­щен­ни­ки» в ши­ро­ком зна­че­нии - все ве­рую­щие («цар­ст­вен­ное свя­щен­ст­во» - 1 Пет. 2:9), а пастор, пре­сви­тер (ста­рей­ши­на), епи­скоп - это пре­ж­де все­го ру­ко­во­ди­те­ли па­ст­вы, из­бран­ные об­щи­ной. В боль­шин­ст­ве про­тес­тант­ских церк­вей за из­бра­ни­ем сле­ду­ет не яв­ляю­щая­ся та­ин­ст­вом ор­ди­на­ция (по­свя­ще­ние, вве­де­ние в долж­ность), даю­щая пастору пра­во учить и про­по­ве­до­вать, со­вер­шать та­ин­ст­ва и об­ря­ды, а так­же на­лагаю­щая оп­ре­де­лён­ные цер­ков­но-административные обя­зан­но­сти.

В про­тес­тан­тиз­ме нет еди­но­го по­ни­ма­ния и упот­реб­ле­ния тер­ми­на «Пастор». Анг­ли­кан­ские и ряд лю­те­ран­ских церк­вей (главным образом скан­ди­нав­ских), не имея в сво­ём ве­ро­уче­нии свя­щен­ст­ва как та­ин­ст­ва, тем не ме­нее име­ну­ют сво­их слу­жи­те­лей главным образом свя­щен­ни­ка­ми (английский priest), по­сколь­ку счи­та­ет­ся, что ие­рар­хия этих церк­вей со­хра­ни­ла апо­столь­ское пре­ем­ст­во - че­ре­ду ру­ко­по­ло­же­ний, иду­щую от апо­сто­лов. Для других про­тес­тан­тов (не­ко­то­рые на­прав­ле­ния лю­те­ран, ре­фор­ма­ты, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты (смотреть Бап­тизм)) пастор - это в основном долж­ность, хо­тя и не ли­шён­ная эле­мен­та «при­зва­ния» от Бо­га. Од­на­ко твёр­до­го пра­ви­ла не су­ще­ст­ву­ет: на­ли­чие или от­сут­ст­вие ор­ди­ни­ро­ван­ных пасторов дик­ту­ет­ся ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми. Кро­ме то­го, есть об­щи­ны, для ко­то­рых пас­тор­ская ор­ди­на­ция яв­ля­ет­ся сви­де­тель­ст­вом дос­та­точ­но­сти об­ра­зо­ва­ния для учи­тель­но­го слу­же­ния. Например, у пя­ти­де­сят­ни­ков ор­ди­на­ция сле­ду­ет за по­лу­че­ни­ем ди­пло­ма о бо­го­слов­ском об­ра­зо­ва­нии. Не­де­но­ми­ни­ро­ван­ные хри­сти­ан­ские церк­ви во­все не ор­ди­ни­ру­ют сво­их слу­жи­те­лей, од­на­ко да­ют им име­но­ва­ние пас­то­ров.

В ря­де про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций пасторы мо­гут из­би­рать­ся ли­ца как муж­ско­го, так и жен­ско­го по­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)