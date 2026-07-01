ПАСТОР
ПАСТОР - одно из наименований руководителя религиозной общины в протестантизме.
Термин «Пастор» библейского происхождения. Древние израильтяне, перенося образ пастуха, заботящегося о стаде, на отношение Бога к Своему народу, называли себя «народом паствы… и овцами руки» Бога (Пс. 94:7). Иисус Христос говорит, что Он послан «к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15:24; ср.: Мф. 10:6), что Он «пастырь добрый», который «полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). Апостол Петру воскресший Христос перед Своим Вознесением поручил пасти Его овец (Ин. 21:16), то есть наставлять и оберегать общину верующих.
В православной Церкви, Римско-католической и древних восточных церквах слово «Пастор» имеет аллегорическое значение - «пастырь словесных овец», указывающее на евангельское призвание христианских священнослужителей; к рукоположенному служителю (смотреть Рукоположение) относится термин «священник». В этих церквах священство - одно из церковных таинств. В протестантизме не существует таинства священства, «священники» в широком значении - все верующие («царственное священство» - 1 Пет. 2:9), а пастор, пресвитер (старейшина), епископ - это прежде всего руководители паствы, избранные общиной. В большинстве протестантских церквей за избранием следует не являющаяся таинством ординация (посвящение, введение в должность), дающая пастору право учить и проповедовать, совершать таинства и обряды, а также налагающая определённые церковно-административные обязанности.
В протестантизме нет единого понимания и употребления термина «Пастор». Англиканские и ряд лютеранских церквей (главным образом скандинавских), не имея в своём вероучении священства как таинства, тем не менее именуют своих служителей главным образом священниками (английский priest), поскольку считается, что иерархия этих церквей сохранила апостольское преемство - череду рукоположений, идущую от апостолов. Для других протестантов (некоторые направления лютеран, реформаты, методисты, баптисты (смотреть Баптизм)) пастор - это в основном должность, хотя и не лишённая элемента «призвания» от Бога. Однако твёрдого правила не существует: наличие или отсутствие ординированных пасторов диктуется местными традициями. Кроме того, есть общины, для которых пасторская ординация является свидетельством достаточности образования для учительного служения. Например, у пятидесятников ординация следует за получением диплома о богословском образовании. Неденоминированные христианские церкви вовсе не ординируют своих служителей, однако дают им именование пасторов.
В ряде протестантских деноминаций пасторы могут избираться лица как мужского, так и женского пола.