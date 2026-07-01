ПАСТО

ПАСТО - Сан-Хуан-де-Пасто, город в юго-западной части Колумбии , административный центр и крупнейший город департамента Нариньо.

Население 428,9 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной до­ли­не Ва­лье-де-Ат­рис хреб­та Ну­до-де-лос-Пас­тос (вхо­дит в гор­ную сис­те­му Анд), на высоте бо­лее 2500 м, у под­но­жия вул­ка­на Га­ле­рас (4276 м). Че­рез го­род про­хо­дит ко­лум­бий­ский уча­сток Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се (свя­зы­ва­ет П. с Ка­ли, Ме­дель­и­ном, Ки­то и другими го­ро­да­ми); ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с ти­хо­оке­ан­ским пор­том Ту­ма­ко. Внутренний аэ­ро­порт имени Ан­то­нио На­ри­ньо (в 35 км к се­ве­ру от го­ро­да).

Ос­но­ван в 1537 году испанским кон­ки­ста­до­ром С. де Бе­лаль­ка­са­ром . В 1539 году пе­ре­не­сён на ны­неш­нее ме­сто. В 1559 году за го­ро­дом офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­но современное на­зва­ние. В 1861 году в пе­ри­од гражданских войн несколько ме­ся­цев был временной сто­ли­цей Ко­лум­бии. С 1904 года административный центр департамента На­ри­ньо.

В ис­то­рическом цен­тре Пасто - ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка XVII–XIX векоа (большая часть по­стро­ек это­го пе­рио­да раз­ру­ше­на зем­ле­тря­се­ния­ми 1834 и 1936 годов). Ста­рей­шее со­хра­нив­шее­ся зда­ние - со­бор Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста в сти­ле ба­рок­ко (1669 год, архитектор А. Ру­ис; рекон­ст­руи­ро­вал­ся в 1829-1856 годы, 1934-1938 годы, 1970-е годы). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церк­ви Сан-Агу­стин, Сан-Ан­д­рес (обе XIX века), Сан-Фе­ли­пе-Не­ри в сти­ле не­оре­нес­санс (1869-1903 годы, архитектор М. Ау­ле­стия), Сан­ть­я­го (1894-1897) и Са­гра­до-Ко­ра­сон-де-Хе­сус (1899-1920 годы, архитектор А. До­ринг) в ду­хе не­оклас­си­циз­ма, Кри­сто- Рей в сти­ле нео­го­ти­ки (начало XX века), Ла-Мер­сед (1913-1943 годы, архитектор В. Пе­рес), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Фа­ти­ма в рус­ле мо­дер­низ­ма (1951-1954 годы, архитектор К. Сан­так­рус Бур­ба­но); так­же 1-3-этаж­ные жи­лые до­ма XIX века. В 1-й половине XX века го­род за­страи­ва­ет­ся административными и жи­лы­ми зда­ния­ми в рус­ле не­оклас­си­циз­ма и эк­лек­тиз­ма. Сре­ди об­щественных по­стро­ек XX века осо­бен­но при­ме­ча­те­лен не­оклас­си­ци­стический ком­плекс ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа Сан-Фран­си­ско-Хавь­ер с об­шир­ным внутренним дво­ром-па­тио в ду­хе ко­ло­ни­аль­ной испанской ар­хи­тек­ту­ры (1919-1925 годы, архитектор Б. Ру­ис Виль­чес). В конце XX - начале XXI веков воз­во­дят­ся мно­го­этаж­ные жи­лые и административные зда­ния, тор­го­вые и де­ло­вые ком­плек­сы в рус­ле хай-те­ка и пост­мо­дер­низ­ма, в том числе Дво­рец пра­во­судия (начало XXI века). Ан­самбль площадь Пла­са-де-Кар­на­валь-и-Куль­ту­ра (2003-2004, ар­хи­тек­то­ры М. Ас­тор­ки­са, Д. Ор­тис).

Ун-т На­ри­ньо (1827 год; современный ста­тус с 1904 года; при университете - те­атр «Им­перь­яль», 1922 год, ны­не - ме­сто про­ве­де­ния кон­цер­тов, фес­ти­ва­лей, вы­ста­вок), ка­то­лический университет «Ма­риа­на» (1964) и другие ву­зы. Му­зеи: Х.Л. Лу­се­ро (1974 год, ре­лигиозное искусство), Л. Ро­зе­ро (1982 год, ар­хео­ло­гия, па­лео­нто­ло­гия, ес­тественная ис­то­рия), зо­ло­та (1985), народного искусства «Та­ми­нан­го» (1989 год, пред­ме­ты народного искусства департамента На­ри­ньо), кар­на­ва­ла (2000).

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт и связь, гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло и другие). Дей­ст­ву­ет центр по раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния «Par­que­soft Pasto». Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вая (в основном му­ко­моль­ная, са­хар­ная, кон­ди­тер­ская); большая часть пред­при­ятий мел­кие и сред­ние, ори­ен­ти­ро­ва­ны на удов­ле­тво­ре­ние ме­ст­но­го спро­са. Тра­диционное про­изводство кус­тар­ных из­де­лий (главным образом де­ревянных рез­ных, ке­ра­ми­че­ских, ко­же­вен­ных).

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