ПАСТО
ПАСТО - Сан-Хуан-де-Пасто, город в юго-западной части Колумбии, административный центр и крупнейший город департамента Нариньо.
Население 428,9 тысяч человек (2013). Расположен в межгорной долине Валье-де-Атрис хребта Нудо-де-лос-Пастос (входит в горную систему Анд), на высоте более 2500 м, у подножия вулкана Галерас (4276 м). Через город проходит колумбийский участок Панамериканского шоссе (связывает П. с Кали, Медельином, Кито и другими городами); автомобильное сообщение с тихоокеанским портом Тумако. Внутренний аэропорт имени Антонио Нариньо (в 35 км к северу от города).
Основан в 1537 году испанским конкистадором С. де Белалькасаром. В 1539 году перенесён на нынешнее место. В 1559 году за городом официально закреплено современное название. В 1861 году в период гражданских войн несколько месяцев был временной столицей Колумбии. С 1904 года административный центр департамента Нариньо.
В историческом центре Пасто - регулярная планировка XVII–XIX векоа (большая часть построек этого периода разрушена землетрясениями 1834 и 1936 годов). Старейшее сохранившееся здание - собор Сан-Хуан-Баутиста в стиле барокко (1669 год, архитектор А. Руис; реконструировался в 1829-1856 годы, 1934-1938 годы, 1970-е годы). Среди других архитектурных памятников - церкви Сан-Агустин, Сан-Андрес (обе XIX века), Сан-Фелипе-Нери в стиле неоренессанс (1869-1903 годы, архитектор М. Аулестия), Сантьяго (1894-1897) и Саградо-Корасон-де-Хесус (1899-1920 годы, архитектор А. Доринг) в духе неоклассицизма, Кристо- Рей в стиле неоготики (начало XX века), Ла-Мерсед (1913-1943 годы, архитектор В. Перес), Нуэстра-Сеньора-де-Фатима в русле модернизма (1951-1954 годы, архитектор К. Сантакрус Бурбано); также 1-3-этажные жилые дома XIX века. В 1-й половине XX века город застраивается административными и жилыми зданиями в русле неоклассицизма и эклектизма. Среди общественных построек XX века особенно примечателен неоклассицистический комплекс иезуитского колледжа Сан-Франсиско-Хавьер с обширным внутренним двором-патио в духе колониальной испанской архитектуры (1919-1925 годы, архитектор Б. Руис Вильчес). В конце XX - начале XXI веков возводятся многоэтажные жилые и административные здания, торговые и деловые комплексы в русле хай-тека и постмодернизма, в том числе Дворец правосудия (начало XXI века). Ансамбль площадь Пласа-де-Карнаваль-и-Культура (2003-2004, архитекторы М. Асторкиса, Д. Ортис).
Ун-т Нариньо (1827 год; современный статус с 1904 года; при университете - театр «Имперьяль», 1922 год, ныне - место проведения концертов, фестивалей, выставок), католический университет «Мариана» (1964) и другие вузы. Музеи: Х.Л. Лусеро (1974 год, религиозное искусство), Л. Розеро (1982 год, археология, палеонтология, естественная история), золота (1985), народного искусства «Таминанго» (1989 год, предметы народного искусства департамента Нариньо), карнавала (2000).
Большая часть работающих занята в сфере услуг (оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, гостиничное и ресторанное дело и другие). Действует центр по разработке программного обеспечения «Parquesoft Pasto». Ведущая отрасль промышленности - пищевая (в основном мукомольная, сахарная, кондитерская); большая часть предприятий мелкие и средние, ориентированы на удовлетворение местного спроса. Традиционное производство кустарных изделий (главным образом деревянных резных, керамических, кожевенных).