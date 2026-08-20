ПАСТИШ
ПАСТИШ - имитация стиля художественного произведения конкретного автора, жанра или направления.
Понятие пастиш не имеет чёткого терминологического наполнения и обнаруживает близость к стилизации, цитированию, пародии, приёму монтажа. Термин «Пастиш» впервые использовал Р. де Пиль в книге «Беседы о понимании живописи» (1677), хотя сам феномен был известен и ранее, например в эпоху Возрождения, когда в условиях высокого спроса на полотна выдающихся мастеров создавались имитации их работ. В отношении музыкальных сочинений с XVII века использовался термин пастиччо. К художественной литературе термин «Пастиш» применён в 1767 году Д. Дидро (в одном из очерков цикла «Салоны») и закреплён в «Основах литературы» Ж.Ф. Мармонтеля (1787). Среди литературного Пастиша: «Озорные рассказы» (1832-1837) О. де Бальзака (в духе Ф. Рабле и Ф. Бероальда де Вервиля); «Фламандские легенды» (1858) Ш. Де Костера, «Пастиши и смеси» М. Пруста (1900-1908), «Упражнения в стиле» Р. Кено (1947). Пастиш может являться одной из форм литературной мистификации: «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона (1765); приписанный А. Рембо поэтический сборник «Духовная охота» (1949), настоящими авторами которого были М. Аллеви и Н. Батай. Во 2-й половине XX века пастиш получил широкое распространение в искусстве кино, где служит выявлению клишированных представлений и образов: «Молодой Франкенштейн» (1974) и «Немое кино» (1976) М. Брукса, «Готика» К. Рассела (1986), «Твин Пикс» Д. Линча (1990), «Артист» М. Хазанавичуса (2011); отдельные фильмы пастиш Гринауэя, К. Тарантино, Дж. и И. Коэнов и прочих.
Термин часто используется теоретиками постмодернизма, трактующими пастиш как редуцированную форму пародии и одну из основных характеристик постмодернистского искусства.
Издания:
Déffoux L. Anthologie du pastiche. P., 1926. Vol. 1-2;
Bellaunay H. Petite anthologie imaginaire de la poésie française. P., 2000.