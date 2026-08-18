ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

Русский, советский писатель и поэт.

Окончил философское отделение Московского университета , слушал лекции также в Марбургском университете. Кандидат философии (1913).

В 1916 - начале 1917 года жил на Урале, Прикамье, Вятской губернии. С 1909 года начал писать прозу и стихи, 3 года скрывал свое творчество как «недостойную слабость».

Публиковался с 1913 года. Поэтические сборники: «Близнец в тучах» (1914), «Поверх барьеров» (1916), «Сестра моя жизнь» (1922), «Темы и вариации» (1923), «Второе рождение» (1932), «На ранних поездах» (1943), цикл «Когда разгуляется» (1956-1959). Автор романа в стихах «Спекторский» (1924-1930), поэм «Девятьсот пятый год» (1925-1926) и «Лейтенант Шмидт» (1926-1927), повестей, автобиографической прозы, переводов произведений У. Шекспира, И.В. Гете , Ф. Шиллера, П. Верлена, грузинских поэтов. В целом одобряя революцию и ее последствия, проводил в части своих произведений идею неприятия насилия (стихотворение «Русская революция» (1917) и др.).

В 1922-1923 годах жил в Берлине. В 1923-1927 годах участвовал в Левом фронте искусств . В 1934 году участвовал в I съезде Союза писателей СССР. Несмотря на политическую лояльность, подвергался официальной критике. В 1936 году поселился в Переделкино. В 1942-1943 годах в эвакуации в г. Чистополь.

В 1946-1955 годах создает роман «Доктор Живаго» и стихотворения, написанные от имени его героя. Роман планировался к изданию в СССР, но у редакции журнала «Новый мир» и стоявших за ним структур КПСС возникли требования к Пастернаку по переделке романа, после чего он передал рукопись для публикации за границей. В 1957 году роман вышел в Италии (в России - в 1988 году). Факт зарубежной публикации стал поводом для травли автора.

23 октября 1958 года Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, от которой он отказался. Пастернак был исключен из Союза писателей СССР.