ПАСТЕЛЬ
ПАСТЕЛЬ - краски, а также живопись этими красками.
Пастель изготавливается в виде коротких разноцветных палочек, спрессованных из стёртых в порошок пигментов с добавлением камедей (гуммиарабик, трагикант), молока, иногда мела, гипса и так далее. Пастельные карандаши бывают твёрдые, средней мягкости и мягкие. Ими пишут и рисуют на шероховатой бумаге, картоне, грунтованном холсте, замше, пергаменте. Красочный слой иногда закрепляют фиксативом (раствор фторлона или камеди, наносимый пульверизатором). Большое значение штриха сближает пастель с графикой. Для пастеля характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя, звучный и чистый цвет, мягкость красок, сохраняющих первоначальную свежесть. Однако краски пастеля легко осыпаются; её необходимо оберегать от прикосновений и сотрясений (обычно пастельные работы хранят под стеклом).
Происхождение пастеля предположительно относят ко 2-й половине XV века, когда возник интерес к многоцветному рисунку (Ж. Фуке во Франции и другие). Термин «pastello» впервые появился в трактате теоретика маньеризма Дж. П. Ломаццо. Мастера пастеля XVI-XVII веков (Дж. А. Больтраффио, Б. Луини, Л. Карраччи, Г. Рени в Италии, X. Хольбейн Младший в Германии, Д. и П. Дюмустье, Н. Ланьо во Франции) сохраняли традиции чистого рисунка. С конца XVII века в пастеле усиливаются живописные тенденции (Ж. Вивьен во Франции). Тонкость и изящество техники, свойственная ей мягкая декоративность привлекали к пастелю таких мастеров XVIII века, как Р. Каррьера в Италии, М. К. де Латур, Ж. Б. С. Шарден и Ж. Б. Перроно во Франции, А. Р. Менгс в Германии, Ж. Э. Лиотар в Швейцарии. В XIX веке в технике пастеля работали Э. Делакруа, Ж. Ф. Милле, Э. Мане, О. Ренуар, О. Редон и особенно Э. Дега (открывший в пастеле выразительную силу линий и богатство фактуры) - во Франции, М. Либерман в Германии, М. К. Чюрлёнис в Литве. В XX веке к пастелю обращались П. Боннар, Э. Вюйар, М. Кэссетт и другие. Значительные произведения в этой технике создали российские художники XIX-XX веков - А.О. Орловский, А.Г. Венецианов, И.И. Левитан, В.А. Серов, Л.О. Пастернак, С.В. Малютин, Е.А. Кацман, Кукрыниксы, В.В. Лебедев, Н.А. Тырса и другие.