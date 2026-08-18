ПАСТЕЛЬ

ПАСТЕЛЬ - краски, а также живопись этими красками.

Пастель из­го­тав­ли­ва­ет­ся в ви­де ко­рот­ких раз­но­цвет­ных па­ло­чек, спрес­со­ван­ных из стёр­тых в по­ро­шок пиг­мен­тов с до­бав­ле­ни­ем ка­ме­дей (гум­миа­ра­бик, тра­ги­кант), мо­ло­ка, ино­гда ме­ла, гип­са и так далее. Пас­тель­ные ка­ран­да­ши бы­ва­ют твёр­дые, сред­ней мяг­ко­сти и мяг­кие. Ими пи­шут и ри­су­ют на ше­ро­хо­ва­той бу­ма­ге, кар­то­не, грун­то­ван­ном хол­сте, зам­ше, пер­га­мен­те . Кра­соч­ный слой ино­гда за­кре­п­ля­ют фик­са­ти­вом (рас­твор фтор­ло­на или ка­ме­ди, на­но­си­мый пуль­ве­ри­за­то­ром). Боль­шое зна­че­ние штри­ха сбли­жа­ет пастель с гра­фи­кой. Для пастеля ха­рак­тер­ны бар­ха­ти­сто-ма­то­вая по­верх­ность кра­соч­но­го слоя, звуч­ный и чис­тый цвет, мяг­кость кра­сок, со­хра­няю­щих пер­во­на­чаль­ную све­жесть. Од­на­ко крас­ки пастеля лег­ко осы­па­ют­ся; её не­об­хо­ди­мо обе­ре­гать от при­кос­но­ве­ний и со­тря­се­ний (обыч­но пас­тель­ные ра­бо­ты хра­нят под стек­лом).

Про­ис­хо­ж­де­ние пастеля пред­по­ло­жи­тель­но от­но­сят ко 2-й половине XV века, ко­гда воз­ник ин­те­рес к мно­го­цвет­но­му ри­сун­ку (Ж. Фу­ке во Фран­ции и другие). Тер­мин «pastello» впер­вые поя­вил­ся в трак­та­те тео­ре­ти­ка мань­е­риз­ма Дж. П. Ло­мац­цо. Мас­те­ра пастеля XVI-XVII веков (Дж. А. Больт­раф­фио, Б. Луи­ни, Л. Кар­рач­чи , Г. Ре­ни в Ита­лии, X. Холь­бейн Млад­ший в Гер­ма­нии, Д. и П. Дю­му­стье, Н. Ла­ньо во Фран­ции) со­хра­ня­ли тра­ди­ции чис­то­го ри­сун­ка. С конца XVII века в пастеле уси­ли­ва­ют­ся жи­во­пис­ные тен­ден­ции (Ж. Вивь­ен во Фран­ции). Тон­кость и изя­ще­ст­во тех­ни­ки, свой­ст­вен­ная ей мяг­кая де­ко­ра­тив­ность при­вле­ка­ли к пастелю та­ких мас­те­ров XVIII века, как Р. Кар­рь­е­ра в Ита­лии, М. К. де Ла­тур, Ж. Б. С. Шар­ден и Ж. Б. Пер­ро­но во Фран­ции, А. Р. Менгс в Гер­ма­нии, Ж. Э. Лио­тар в Швей­ца­рии. В XIX веке в тех­ни­ке пастеля ра­бо­та­ли Э. Де­ла­круа, Ж. Ф. Мил­ле, Э. Ма­не, О. Ре­ну­ар, О. Ре­дон и осо­бен­но Э. Де­га (от­крыв­ший в пастеле вы­ра­зительную си­лу ли­ний и бо­гат­ст­во фак­ту­ры) - во Фран­ции, М. Ли­бер­ман в Гер­ма­нии, М. К. Чюр­лё­нис в Лит­ве. В XX веке к пастелю об­ра­ща­лись П. Бон­нар, Э. Вюй­ар, М. Кэс­сетт и другие. Зна­чительные про­из­ве­де­ния в этой тех­ни­ке соз­да­ли российские ху­дож­ни­ки XIX-XX веков - А.О. Ор­лов­ский, А.Г. Ве­не­циа­нов, И.И. Ле­ви­тан , В.А. Се­ров, Л.О. Пас­тер­нак, С.В. Ма­лю­тин, Е.А. Кац­ман, Ку­кры­ник­сы, В.В. Ле­бе­дев, Н.А. Тыр­са и другие.

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