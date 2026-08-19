ПАСТА ДЖУДИТТА
ПАСТА ДЖУДИТТА - итальянская певица.
Училась в Милане у Дж. Скаппы, Д. Бандерали и других. Дебютировала в 1816 году в опере «Три Леоноры» Дж. Скаппы (театр «Филодрамматичи», Милан). В 1816-1817 годы начала петь на оперных сценах Парижа и Лондона, с 1818 года выступала на сценах ведущих оперных театров Италии. После выступлений в Париже (1821) приобрела мировую известность как оперная певица, обладавшая сильным голосом широкого диапазона и ярким актёрским темпераментом. Рано начала терять голос, с 1835 года появления Пасты на оперной сцене стали спорадическими. В 1840-1841 годы выступала в России, поражая современников исполнением патетических партий (особенно Нормы). Специально для Пасты были написаны партии Нормы, Амины («Норма», «Сомнамбула» В. Беллини), Анны Болейн (одноименная опера Г. Доницетти). Среди лучших партий: Медея (одноименная опера С. Майра), Анжелина, Дездемона, Эрминия, Семирамида («Золушка», «Отелло», «Танкред», «Семирамида» Дж. Россини), Нина («Нина, или Безумная от любви» Дж. Паизиелло), Донна Анна и Донна Эльвира, Керубино («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта).