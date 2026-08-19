ПАСТА ДЖУДИТТА

ПАСТА ДЖУДИТТА - итальянская певица.

Учи­лась в Ми­ла­не у Дж. Скаппы, Д. Бан­де­ра­ли и других. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1816 году в опе­ре «Три Ле­о­но­ры» Дж. Скап­пы (те­атр «Фи­лод­рам­ма­ти­чи», Ми­лан). В 1816-1817 годы на­ча­ла петь на опер­ных сце­нах Па­ри­жа и Лон­до­на , с 1818 года вы­сту­па­ла на сце­нах ве­ду­щих опер­ных те­ат­ров Ита­лии. По­сле вы­сту­п­ле­ний в Па­ри­же (1821) при­об­ре­ла ми­ро­вую из­вест­ность как опер­ная пе­ви­ца, об­ла­дав­шая силь­ным го­ло­сом ши­ро­ко­го диа­па­зо­на и яр­ким ак­тёр­ским тем­пе­ра­мен­том. Ра­но на­ча­ла те­рять го­лос, с 1835 года по­яв­ле­ния Пасты на опер­ной сце­не ста­ли спо­ра­ди­че­ски­ми. В 1840-1841 годы вы­сту­па­ла в Рос­сии, по­ра­жая со­вре­мен­ни­ков ис­пол­не­ни­ем па­те­тических пар­тий (осо­бен­но Нор­мы). Спе­ци­аль­но для Пасты бы­ли на­пи­са­ны пар­тии Нор­мы, Ами­ны («Нор­ма», «Со­мнам­бу­ла» В. Бел­ли­ни), Ан­ны Бо­лейн (од­но­именная опе­ра Г. До­ни­цет­ти). Сре­ди луч­ших пар­тий: Ме­дея (од­но­именная опе­ра С. Май­ра), Ан­же­ли­на, Дез­де­мо­на, Эр­ми­ния, Се­ми­ра­ми­да («Зо­луш­ка», «Отел­ло», «Тан­кред», «Се­ми­ра­ми­да» Дж. Рос­си­ни), Ни­на («Ни­на, или Бе­зум­ная от люб­ви» Дж. Паи­зи­ел­ло), Дон­на Ан­на и Дон­на Эль­ви­ра, Ке­ру­би­но («Дон Жу­ан», «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та ).