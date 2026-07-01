ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - субъективное право лица быть избранным в состав парламента , местного представительного органа и на выборную государственную должность (пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки, гу­бер­на­то­ра субъ­ек­та фе­де­ра­ции, мэ­ра му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ния).

Ос­но­вы пассивного изберательного права ре­гу­ли­ру­ют­ся кон­сти­ту­ция­ми го­су­дарств, а бо­лее де­таль­но - за­ко­на­ми о вы­бо­рах пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки, пар­ла­мен­та и другими. В ка­ж­дой стра­не есть свои осо­бен­но­сти, од­на­ко в за­ко­но­да­тель­ст­ве различных стран есть и об­щие по­ло­же­ния, от­но­ся­щие­ся к пассивному изберательному праву. Так, как пра­ви­ло, из­бран­ны­ми мо­гут быть лишь гра­ж­да­не дан­но­го го­су­дар­ст­ва, не яв­ляю­щие­ся ду­шев­но­боль­ны­ми, дос­тиг­шие оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та (смотреть Из­би­ра­тель­ные цен­зы ). Для пас­сив­но­го из­би­рательного пра­ва та­кой воз­раст все­гда вы­ше, чем для пра­ва го­ло­со­вать (ак­тив­но­го из­би­ра­тель­но­го пра­ва). Например, в Рос­сии го­ло­со­вать на вы­бо­рах пар­ла­мен­та мож­но с 18 лет, а быть из­бран­ным в пар­ла­мент - с 21 го­да, в США на вы­бо­рах пре­зи­ден­та го­ло­су­ют с 18 лет, а кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты мож­но стать лишь по дос­ти­же­нии 35-лет­не­го воз­рас­та. Для то­го что­бы быть из­бран­ным в верх­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та, не­об­хо­дим бо­лее вы­со­кий воз­раст, чем при из­бра­нии в ниж­нюю (например, в Япо­нии в ниж­нюю па­ла­ту из­би­ра­ют­ся с 25 лет, а в верх­нюю - с 30 лет). В не­ко­то­рых стра­нах из­би­рательных прав (пас­сив­но­го пра­ва) не име­ют жен­щи­ны (Са­удовская Ара­вия), во­ен­но­слу­жа­щие (например, сол­да­ты в Бол­га­рии, Тур­ции). В ря­де стран су­щест­ву­ют ог­ра­ни­че­ния, ини­циа­тив­но вве­дён­ные ре­лигиозными ор­га­ни­за­ция­ми для свя­щен­но­слу­жи­те­лей (например, РПЦ для го­су­дарств на её ка­но­ни­чес­кой тер­ри­то­рии). В му­сульманских стра­нах ( Ира­не и не­ко­то­рых других) для пассивного изберательного права су­ще­ст­ву­ет ре­лигиозный ценз - из­бран­ны­ми мо­гут быть толь­ко му­суль­ма­не. В не­ко­то­рых шта­тах США для пассивного изберательного права су­ще­ст­ву­ют так называемые мо­раль­ные цен­зы: тре­бу­ет­ся, что­бы ли­цо име­ло «хо­ро­ший ха­рак­тер», «долж­ное по­ве­де­ние».

Ли­ше­ние из­би­рательных прав (ак­тив­но­го и пас­сив­но­го из­би­рательного пра­ва) мо­жет быть осу­ще­ст­в­ле­но су­дом на вре­мя (обыч­но до 5 лет) за ряд пре­сту­п­ле­ний (зло­ст­ное бан­крот­ст­во, кле­ве­ту, рас­тра­ту, за «не­че­ст­ную прак­ти­ку» на вы­бо­рах, сис­те­ма­тическую не­яв­ку на вы­бо­ры в тех стра­нах, где го­ло­со­ва­ние яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)