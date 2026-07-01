ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - субъективное право лица быть избранным в состав парламента, местного представительного органа и на выборную государственную должность (президента республики, губернатора субъекта федерации, мэра муниципального образования).
Основы пассивного изберательного права регулируются конституциями государств, а более детально - законами о выборах президента республики, парламента и другими. В каждой стране есть свои особенности, однако в законодательстве различных стран есть и общие положения, относящиеся к пассивному изберательному праву. Так, как правило, избранными могут быть лишь граждане данного государства, не являющиеся душевнобольными, достигшие определённого возраста (смотреть Избирательные цензы). Для пассивного избирательного права такой возраст всегда выше, чем для права голосовать (активного избирательного права). Например, в России голосовать на выборах парламента можно с 18 лет, а быть избранным в парламент - с 21 года, в США на выборах президента голосуют с 18 лет, а кандидатом в президенты можно стать лишь по достижении 35-летнего возраста. Для того чтобы быть избранным в верхнюю палату парламента, необходим более высокий возраст, чем при избрании в нижнюю (например, в Японии в нижнюю палату избираются с 25 лет, а в верхнюю - с 30 лет). В некоторых странах избирательных прав (пассивного права) не имеют женщины (Саудовская Аравия), военнослужащие (например, солдаты в Болгарии, Турции). В ряде стран существуют ограничения, инициативно введённые религиозными организациями для священнослужителей (например, РПЦ для государств на её канонической территории). В мусульманских странах (Иране и некоторых других) для пассивного изберательного права существует религиозный ценз - избранными могут быть только мусульмане. В некоторых штатах США для пассивного изберательного права существуют так называемые моральные цензы: требуется, чтобы лицо имело «хороший характер», «должное поведение».
Лишение избирательных прав (активного и пассивного избирательного права) может быть осуществлено судом на время (обычно до 5 лет) за ряд преступлений (злостное банкротство, клевету, растрату, за «нечестную практику» на выборах, систематическую неявку на выборы в тех странах, где голосование является обязательным).