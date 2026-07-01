ПАССИ ФРЕДЕРИК
ПАССИ ФРЕДЕРИК - французский экономист, общественный и политический деятель, член и президент Академии моральных и политических наук.
Из семьи государственных служащих. После окончания юридического факультета Парижского университета (1846) служащий в Государственном совете Франции (до 1849), затем занялся научной деятельностью. С 1855 года член Парижского общества политической экономии, в 1857 году опубликовал книгу «Проблемы экономики» («Mélanges économiques»), получившую положительный отклик. Развивал идеи Р. Кобдена, ратовал за всемерное развитие свободной торговли, минимальное участие государства в экономической жизни. С 1860 года свободный профессор в университетах Монпелье, Бордо, Ниццы, затем профессор в Высшей школе торговых исследований в Париже и ряде других учебных заведений. Активно занимался общественной деятельностью. В условиях нарастания франко-прусских противоречий из-за Люксембурга в 1867 году основал Международную лигу за постоянный мир (в 1872 году реорганизована во Французское общество друзей мира, с 1889 года Французское общество за развитие арбитража между государствами). Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов обращался с письмами к прусскому королю Вильгельму I, призывая его прекратить кровопролитие. В 1872 году президент Общества за распространение образования среди женщин. В 1873 году участвовал в создании Института международного права (город Гент, Бельгия). В 1874-1898 годы глава Генерального совета департамента Сена и Уаза, в 1881-1889 годы член Палаты депутатов. Выступал против протекционистских мер (в последующем - «закон Мелина» 1892 год), за улучшение условий труда, развитие арбитража как средства урегулирования межгосударственных противоречий, резко критиковал колониальную политику правительства Ж. Ферри. В 1889 году совместно с членом британской Палаты общин У.Р. Кремером, поддерживавшим идеи международного арбитража, организовал встречу депутатов парламентов 9 государств, положившую начало Межпарламентскому союзу. Неоднократно выступал с инициативами по арбитражному урегулированию противоречий между бурскими республиками и Великобританией, Россией и Японией, Грецией и Турцией, Аргентиной и Чили. Первый лауреат Нобелевской премии мира (1901 год; совместно с А. Дюнаном). Командор ордена Почётного легиона (1903).
Сочинения:
La démocratie et l’instruction. P., 1864;
Les machines et leur influence sur le développement de l’humanité. P., 1866;
L’histoire du travail. P., 1872;
Pour la paix: notes et documents. P., 1909.