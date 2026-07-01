ПАССИ ФРЕДЕРИК

ПАССИ ФРЕДЕРИК - французский экономист, общественный и политический деятель, член и президент Академии моральных и политических наук.

Из се­мьи государственных слу­жа­щих. По­сле окон­ча­ния юри­дического факультета Па­риж­ско­го университета (1846) слу­жа­щий в Государственном со­ве­те Фран­ции (до 1849), за­тем за­нял­ся на­учной дея­тель­но­стью. С 1855 года член Па­риж­ско­го общества по­ли­тической эко­но­мии, в 1857 году опуб­ли­ко­вал книгу «Про­бле­мы эко­но­ми­ки» («Mélanges éco­no­miques»), по­лу­чив­шую по­ло­жи­тель­ный от­клик. Раз­вивал идеи Р. Коб­де­на , ра­то­вал за все­мер­ное раз­ви­тие сво­бод­ной тор­гов­ли, ми­нимальное уча­стие го­су­дар­ст­ва в эко­номической жиз­ни. С 1860 года сво­бод­ный профессор в уни­вер­си­те­тах Мон­пе­лье, Бор­до, Ниц­цы, за­тем профессор в Выс­шей шко­ле тор­го­вых ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же и ря­де других учеб­ных за­ве­де­ний. Ак­тив­но за­ни­мал­ся об­щественной дея­тель­но­стью. В ус­ло­ви­ях нарас­та­ния фран­ко-прусских про­ти­во­ре­чий из-за Люк­сем­бур­га в 1867 году ос­но­вал Ме­ж­ду­народную ли­гу за по­сто­ян­ный мир (в 1872 году ре­ор­га­ни­зо­ва­на во Французское общество дру­зей ми­ра, с 1889 года Французское общество за раз­ви­тие ар­бит­ра­жа ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми). Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов об­ра­щал­ся с пись­ма­ми к прусскому ко­ро­лю Виль­гель­му I, при­зы­вая его пре­кра­тить кро­во­про­ли­тие. В 1872 году пре­зи­дент Общества за рас­про­стра­не­ние об­ра­зо­ва­ния сре­ди жен­щин. В 1873 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Института ме­ж­ду­народного пра­ва (город Гент, Бель­гия). В 1874-1898 годы гла­ва Ге­не­раль­но­го со­ве­та департамента Се­на и Уа­за, в 1881-1889 годы член Па­ла­ты де­пу­та­тов. Вы­сту­пал про­тив про­тек­цио­ни­ст­ских мер (в по­сле­дую­щем - «за­кон Ме­ли­на» 1892 год), за улуч­ше­ние ус­ло­вий тру­да, раз­ви­тие ар­бит­ра­жа как сред­ст­ва уре­гу­ли­ро­ва­ния меж­го­су­дарственных про­ти­во­ре­чий, рез­ко кри­ти­ко­вал ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва Ж. Фер­ри. В 1889 году совместно с чле­ном британской Па­ла­ты об­щин У.Р. Кре­ме­ром, под­дер­жи­вав­шим идеи ме­ж­ду­народного ар­бит­ра­жа, ор­га­ни­зо­вал встре­чу де­пу­та­тов пар­ла­мен­тов 9 го­су­дарств, по­ло­жив­шую на­ча­ло Меж­пар­ла­мент­ско­му сою­зу. Не­од­но­крат­но вы­сту­пал с ини­циа­ти­ва­ми по ар­бит­раж­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду бур­ски­ми рес­пуб­ли­ка­ми и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Рос­си­ей и Япо­ни­ей, Гре­ци­ей и Тур­ци­ей, Ар­ген­ти­ной и Чи­ли. Пер­вый лау­ре­ат Но­бе­лев­ской премии ми­ра (1901 год; совместно с А. Дю­на­ном ). Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1903).

Сочинения:

La démocratie et l’instruction. P., 1864;

Les machines et leur influence sur le déve­lop­pement de l’humanité. P., 1866;

L’histoire du travail. P., 1872;

Pour la paix: notes et documents. P., 1909.