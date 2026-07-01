ПАССЕК ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Историк и этнограф, статистик.

Становление

Вадим появился на свет в Тобольске в семье бывшего военного и дворянина Василия Васильевича Пассека, сосланного в Сибирь в результате доноса. Был одним из 17 детей в семье. Возвратиться в европейскую часть России последняя смогла в 1824 году.

Через несколько лет после этого 17-летний Вадим стал студентом Московского университета на отделении нравственных и политических наук. При этом жаждавший знаний юноша посещал занятия словесников, математиков и физиков. Студенческим другом Пассека стал Александр Герцен . Вадим выпустился из альма-матер в 1830 году и сразу же вошел в комитет, который боролся с сильнейшей холерой, потрясшей первопрестольную. Он руководил канцелярией и отвечал за больничную хозчасть, однако помимо этого он заботился о больных и даже участвовал в медицинских опытах, ищущих способ остановить болезнь. В 1831 году в «Молве» были напечатаны его «Три дня в Москве во время холеры».

На следующий год в качестве этнографа Вадим Васильевич побывал в Малороссии. В конце того же года он обзавелся собственной семьей, обвенчавшись с Татьяной Петровной Кучиной, состоявшей в родстве с другом Пассека Герценом. В 1834 году историк выпустил свой труд «Путевые заметки Вадима», отразившие его размышления о народной культуре и быте, народном характере и путях развития нашей страны. Однако прогрессивная молодежь, среди которых были и друг Пассека Герцен, и Виссарион Белинский , несправедливо сочли его исторический экскурс неким уклоном в квасной патриотизм.

Расцвет

В том же 1834-м еще не защитивший магистерскую работу Пассек был приглашен на кафедру русской истории в университете Харькова, однако аресты входивших в кружок Герцена и установление тайного полицейского надзора над молодым человеком помешали этим планам. Последующие три года он обитал в харьковском имении семьи. Он успешно собирал статистические сведения о губернии для МВД, после чего выполнил такую же работу в отношении Таврической губернии. Для этого Пассек перебрался в Крым, в 1838 году отчет по статистике был представлен. Тогда же у Вадима Васильевича возникла идея монументального этнографического издания, которое он назвал «Очерки России». С 1838 по 1842 год вышло пять книг «Очерков». Сам историк стал автором многих статей, посвященных отдельным местам России, народным обрядам и поверьям. Также он создал много рисунков для этих книг.

С 1839 года Вадим Васильевич жил в первопрестольной, где возглавлял один из отделов Статистического комитета. В течение двух лет он выполнял статистическое описание Московской губернии, признанное блестящим. После этого стал редактором только появившихся «Прибавлений к Московским Губернским Ведомостям». В них он часто выступал автором, публикуя свои этнографические статьи о племенах и народах России, их обычаях, культуре и языке. Также выходили его статьи по исторической географии, отдельным местностям страны, его путевые заметки. Помимо прочего, Вадим Васильевич серьезно изучал древние курганы и городища, в частности, он составил описания курганов и городищ Харьковской губернии.

Его изыскания и интерес к старине сблизили историка со славянофилами. Он общался с Михаилом Погодиным , Степаном Шевыревым , Владимиром Далем и др. Несмотря на то, что семья Пассеков жила небогато, в их доме каждую неделю по понедельникам собиралось множество гостей, обсуждавших литературу и политику. Вадим Васильевич со своим обаянием и спокойным терпеливым характером мог объединить самых разных по взглядам людей.

В 1841 году историк занялся написанием истории Симонова монастыря , по своему желанию взяв за труд место на монастырском кладбище для семьи. 1842 году у Пассека вышла карманная «Московская справочная книжка», в ней содержались сведения об истории и памятниках города, а также его адреса. После кончины трехлетней дочери Вадим Васильевич заболел скоротечной чахоткой и умер осенью 1842 года в возрасте 34 лет. Он был погребен на кладбище Симонова монастыря.