ПАССЕК ПЁТР БОГДАНОВИЧ

Русский государственный деятель XVIII-начала XIX вв., участник дворцового переворота 1762 года, президент Вольного экономического общества.

Биография и карьера

Петр Пассек родился в 1736 году, принадлежал к украинскому роду Пассеков, к казацкой старшине. Его отец - статский советник, белгородский воевода Богдан Иванович Пассек, мать - Анастасия Яковлевна Повало-Швейковская.

Когда Петра зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк мушкетером, ему было всего 8 лет. В 1761 году имел чин поручика. Тогда он доставил в Ревель манифест о кончине Елизаветы Петровны и воцарении Петра III.

Пассек женился в первый раз на баронессе Наталье Исаевне Шафировой. В 1761 году у них родилась дочь Варвара. Однако супруги вскоре перестали жить вместе.

Петр дружил с братьями Орловыми, также принимавшими участие в организации заговора против императора. Заговорщики действовали организованно, один из четырех отделов возглавлял Пассек. Однако буквально накануне переворота его арестовали. Это событие, с одной стороны, чуть не сорвало планы заговорщиков, ведь был арестован один из лидеров, но с другой стороны, ускорило их действия. Петр III был свергнут, а утром того же дня новая императрица Екатерина II освободила Пассека из казарм Измайловского полка. В награду офицер получил денежное вознаграждение и капитанский чин. В день коронации Екатерины ему был пожалован чин действительного камергера, имение с 250 душами - мыза в Ревельском уезде, а также село под Москвой.

В 1770-е годы Пассек жил с дочерью переводчика С.С. Волчкова Марией. Свои отношения они узаконили только после смерти первой жены Петра Богдановича Натальи в 1796 году. Еще в 1775 году у них родился сын Петр, будущий участник войны 1812 года, член «Союза благоденствия».

К 1766 году Пассек пребывал в чине генерал-поручика. Тогда его служба прервалась, а возобновилась уже спустя 12 лет - в 1778 году он был назначен губернатором Могилевского наместничества.

В 1794-1797 годах являлся президентом Вольного экономического общества, однако на его заседании появился лишь однажды.

Карьера Пассека пошла на спад с приходом к власти наследника Екатерины - императора Павла I. Новый государь отправил Петра Богдановича в отставку и даже запретил ему приезжать в Москву и Петербург.

Право приезда в российскую столицу было возвращено Пассеку Александром I в марте 1801 года, сразу после очередного переворота. Петр Богданович, воспользовавшись вернувшейся к нему возможностью, приехал в Петербург, однако на службу уже не рвался. В 1804 году он скончался. Погребен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.